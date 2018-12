Élete legszebb ajándékát kapta a kisfiú

A 11 éves Carter Wyles rettenetes körülmények között élt biológiai szüleinél, nagynénje, Leah Kiphart és családja ezért kitalálták, hogy örökbe fogadják a gyereket.



A család még vasárnap este vitatta meg az ügyet és úgy határoztak, hogy az eddig héttagú családot nyolctagúra bővítik.



A kisfiú karácsonykor tudta meg az örömhírt. Ajándéka egy családi fotó, valamint egy kézzel írt üzenet volt.



"Carter, ez a családunkról készült legfrissebb fotó. Mindannyian azt szeretnénk, ha a következőn már te is szerepelnél, és a családunk tagja lennél. Carter, szeretnél Kiphart lenni, leszel a fiunk és a testvérünk? Szeretünk" - állt a levélben.



A kisfiú reakciójától szem nem maradt szárazon.

Priceless gift!



