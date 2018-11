Celebség

Édesapját nem érdekli, hogy Taka milyen sikeres az X-Faktorban

"Édesapám híres idegsebész Japánban, ha beszélünk, csak szakmai dolgokról" - árulta el a Blikknek az X-Faktor tehetsége, Kurokava Taka.



"Fáj, hogy nem is érdeklődik az életem ezen része iránt, jó lenne együtt megélni a sikereket, de megszoktam már, ezért nem is mesélek neki a fellépésekről. Nem is tudom, hogyan reagálna" – mondta a lapnak a fiatal énekes.



"Azt kérdezné, mit művelek, miért bohóckodom a tévében? Csak a gyógyítás számít, minden más időpocsékolás" - vélekedett az énekes.



Taka nyolc éve él hazánkban, az orvostudományi egyetemen tanult, azóta tanulja a magyar nyelvet. Bár már egész jól beszél, még sosem énekelt magyarul, egészen az X-Faktor második adásáig.



"Nagyon szerettem a Piramis nótáját. A Ha volna két életemet nehéz volt megtanulni, voltak szavak, amik kifogtak rajtam, de nagyon sokat gyakoroltam, hogy minden jól menjen" – mondta a Blikknek Taka.