A pszichiátriáról üzent az X-Faktort feladó Nagy-Krisztián

Mint arról a ma.hu is beszámolt, pszichiátriára került az X-Faktort feladó Nagy Krisztián. A fiatal énekest egy vidéki kórházban kezelik.



"Egyik reggel felébredtem, rám tört egy sírógörcs, és csak zokogtam egész nap. Ekkor már tudtam, hogy ez a show-biznisz nem nekem való, nem bírja a lelkem. Jelenleg is egy vidéki kórház pszichiátriai osztályán fekszem, ahová önként jöttem el, hogy meggyógyítsanak" - mesélte akkor a Blikknek.



Most egy rövid üzenettel jelentkezett, ami szerencsére sokkal pozitívabb hozzáállásról tesz tanúbizonyságot.



"Sziasztok! Nagyon sajnálom az X-Faktort! Ennek így kellett történnie, korházban fekszem pillanatnyilag. Megtesznek az orvosok minden tőlük telhetőt azért, hogy felépülhessek! Már nem sokat kell várnotok, hogy színpadra állhassak. Nem fogom feladni, mert az életem a színpad. Köszönöm minden egyes ismerősömnek az érdeklődést"- írta közösségi oldalán.