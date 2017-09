Így, könnyebb

Távirányítós kisautóval gurulnak a műtőbe a gyerekek

Fotók: Daily Mail

A beteg gyerekeket nem kórházi ágyon tolják a műtőbe, hanem önállóan, távirányítós elektromos autóval gurulnak be az operációra.



Már az első tapasztalatok azt mutatják, hogy az újítás bevált: a gyerekek sokkal nyugodtabbak a műtétek előtt. Az amerikaihoz hasonló megoldással egyébként már itthon is találkozni: a Országos Kardiológiai Intézetben is egy tűzpiros Mercedessel indulnak a gyerekek a műtőbe.