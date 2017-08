Állati

Nem érdekelte, ha darabjaira szedik is az autóját a macska miatt

A cica bebújt a motortérbe, ahol a motorzaj miatt már azt hitte, itt a vég és bekerül a macskaparadicsomba. Végül is így lett, csak egészen másként! 2017.08.14 16:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egy boldog történet ijesztő kezdetére került reggel sor - kezdődött a megható Facebook-poszt. Történt ugyanis, hogy egy férfi éppen az autójához tartott, mikor cicasírásra lett figyelmes. Néhány perc keresgélés után be tudta azonosítani, honnan jön a hang - egy közelben parkoló Wolksvagen motorteréből. Amennyire tudott, benézett a lámpa mellett, de pusztán annyi látszott, amennyitől igazán félt: az ékszíj kapta el a motortérben bujkáló kisállatot.

„A motor még meleg volt, a tulaj se járhatott messze. Apum telefonált először az állatvédőknek, majd a rendőröknek is, közben pedig persze, nekünk is tudósított. A rendőrség rendszám alapján beazonosította a tulajt, értesítették a történtekről és megkérték, hogy menjen az autójához” – folytatódott a történet.



Mint kiderült, a tulaj sose látta a cicát, neki kutyája van, de azt mondta, nem érdekli, ha darabjaira szedik az autóját, csak mentség meg. Közben a rendőrség és az állatvédők is megérkeztek, mindenki úgy támogatva a mentést, ahogy csak tudta. Végül sikerült kimenteni, és kiderült, hogy egy a farkán és egy a füle mögött lévő sérülésen kívül nem valószínű, hogy bármi baja lenne.

„Aki ismeri a szüleimet, már sejtheti a történet végét. A cica új gazdáit találta meg élete legnehezebb reggelén. Sok mindenre gondolhatott a járó motor ijesztő durrogása alatt a hosszú perceken keresztül tartó úton, de arra biztosan nem, hogy épp a jegyét érvényesíti a cicaparadicsomba…” – írta a plusz egy fővel gazdagodó család tagja.



„Az egyik rendőr - akik nem győzöm hangsúlyozni, milyen hihetetlen segítőkészséggel és tenni akarással koronázták meg a gyors helyszínre érkezést - arra kérte Apum, hogy ha fiú, akkor nevezzék TJ-nek TJ Hooker után, ha pedig lány, akkor legyen a neve Linda” - tette hozzá.



Akármelyik is lesz, egy biztos: ma reggel megmenekült egy élet néhány jó ember jó szándékából, és kicsit jobb lett a világ.