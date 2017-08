Augusztus 20.

A Balatoni habos mogyoró lett Magyarország tortája

A Balatoni habos mogyoró lett idén Magyarország tortája, míg a Magyarország cukormentes tortája verseny nyertesének a Pöttyös Pannit választották - jelentették be csütörtökön Budapesten.

A győztesek: Pöttyös Panni és Balatoni habos mogyoró (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Idén 30 torta közül választotta ki a zsűri Magyarország tortáját - közölte az eredményhirdetésen a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének ügyvezetőségi tagja.

Pataki Ádám elmondása szerint a legjobbnak bizonyult Balatoni habos mogyorót a budapesti Horváth Cukrászda Kft. által működtetett Sugar! Design Cukrászda cukrásza, Vaslóczki Orsolya készítette, aki korábban a Magyarország cukormentes tortája versenyt is megnyerte már.



A torta mogyorós habtészta alapú, mogyorós roppanós tésztával, feketeribizli-zselével, tejcsokoládés karamellhabbal és mogyoróhabbal készült.



A dél-balatoni mogyorót felhasználó édesség receptje csak az év végén lesz nyilvános, addig csak az ipartestület tagjai készíthetik - tette hozzá Pataki Ádám.



Bechmann György, a Magyarország cukormentes tortája verseny zsűrijének elnöke elmondta, hogy az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által meghirdetett Magyarország cukormentes tortája verseny élén végzett Pöttyös Panni tortát Varga Margit, a budapesti Zazzi Cukrászda cukrásza alkotta meg.



A torta nem tartalmaz hozzáadott cukrot és fehér lisztet; az üde málna mousse ízét finoman kiegészíti a szilva réteg édessége, amely jól harmonizál a mandulalisztes mákos piskótával is - szólt a Pöttyös Panni tortáról.

Pöttyös Panni (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke elmondta, hogy augusztus 20. alkalmából idén is három kategóriában hirdettek versenyt: a legjobb búza-, rozs- és innovatív kenyér az ünnep után az ország számos pékségében kapható lesz.



Idén 33 versenymunka érkezett; mind adalékmentes, kovászos technológiával készült, de nagyüzemi technológiával is gyártható termék.



A búzakenyér kategória győztese, egyben a Szent István-napi kenyér a Kurdi Family Kft. Görböc kenyere lett - jelentette be Septe József.



A két tortát és a Szent István napi kenyeret először augusztus 19-én és 20-án a Magyar Ízek Utcáján lehet megkóstolni.