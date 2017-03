Igent mondott

Trükkös lánykérés: Weisz Fanni mit sem sejtett

Sokminden történt az emlékezetes első randevú óta, amit hajnali egykor, egy bevásárlóközpont parkolójában ejtettek meg. Hajmásy Péter még jelelni is megtanult siket kedvese miatt.



A fiatalok arról meséltek a Blikknek, hogy együtt szeretnék leélni az életüket.



"A gyűrűt úgy vettem meg, hogy Fanni ott volt mellettem az ékszerüzletben. Az órámra mutogatva kértem meg az eladót, hogy titokban mérjék le az éppen a gyűrűket nézegető Fanni ujját, mert szeretném megkérni a kezét. A leánykérést többször említettem a barátainknak is, amikor éppen nem figyelt, mert épp a telefonját böngészte" – mesélte nevetve Péter, aki így végül alaposan meglepte szerelmét.



"Mindig észreveszem, ha valamit sumákol, de még csak nem is sejtettem, mire készül. Annyira meglepődtem, hogy majdnem egy percig csak bámultam rá, ahogy ott térdelt előttem a műtött lábán, kezében a gyűrűvel. Sokkot kaptam" – emlékezett vissza nevetve Fanni, aki végül igent mondott.



Weisz Fanni az elmúlt években siket szépségkirálynőből foglalkoztatott modell lett, aki emellett vállalkozást is indított, hogy átadja a tudását.