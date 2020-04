Napi horoszkóp - 2020. április 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezére esik az, hogy korlátok közé van szorítva. Pedig sajnos kénytelen lesz hozzászokni a helyzethez. Érdemes lenne megkérdeznie másokat, hogy ők hogy viselik a jelenlegi helyezet. Nem csak megnyugtatnák, de akár ihletet is kaphatna, amelynek segítségével könnyebben átvészelhetné ezt az időszakot. Különben sem ártana felvennie a kapcsolatot azokkal a rokonokkal és barátokkal, akikkel rég nem beszélt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma kifejezetten depresszív hangulatban lehet. Semmi sem jó, semminek sem tud örülni. Zavarja az időjárás, a jelenlegi helyzete, de még az is, ahogy magához szólnak. Jobb lenne, ha nemcsak arra törekedne, hogy túlélje a napját, hanem megpróbálná szebbé varázsolni. Csak vannak olyan dolgok, amelyek jobb kedvre derítik! Például engedje meg szeretteinek, hogy lelazítsák!

Eléggé hangulatingadozó lehet a mai napon. Ha kedvesek Önnel, akkor majd kicsattan az örömtől és mindenkit agyonszeretget. Ám ha egy aprócska kritikát hall vagy valaki nem a megfelelő hangsúllyal közölt valamit, egyből elveszíti a fejét és már-már dührohamot kap. Legyen ezzel óvatos, mert szerettei számára is feszültségkeltő lehet, hogy nem tudnak magán kiigazodni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Égre-földre keres egy papírt vagy dokumentumot, amit eltett, de most, mikor szüksége lenne rá, sehogy sem találja. Ne veszítse el az önuralmát, próbálja meg higgadtan, nyugodtan átgondolni, hová is tehette. Ha sehogy sem ugrik be, akkor szüneteljen, mert egy kis idő elteltével magától is eszébe juthat. Ráadásul ma még valaki olyan kérdéssel találhatja meg, amire képtelen lesz válaszolni. Legalábbis elsőre, napközben eszébe juthatnak lehetséges megoldások.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Most, hogy ennyi szabadideje van, nemcsak láblógatásra kellene használnia. Fontos a pihenés, hogy végre feltöltődjön, ha már eddig sokáig nem volt rá ideje, de lassacskán érdemes lenne pár hasznos dolgot is csinálnia. Itt a lehetőség, hogy elintézze a ház körüli teendőket és azokat a feladatokat, amiket eddig igyekezett halogatni. Azután pedig még rengeteg lehetősége van arra, milyen hasznos dolgokkal töltse meg a szabadnapjait.

Érthető módon bosszantja a bizonytalanság, hogy nem tudja, hogyan alakul a munkája és minden egyéb dolog maga körül. Mivel ezek felett éppen nincs befolyása, nem érdemes idegeskednie miatta. Azzal, hogy mindenféle szörnyű forgatókönyvet lepörget a szeme előtt, nem lesz beljebb. Amit viszont megérné tennie az az, hogy hogy különböző terveket készít a különböző esetekre, ha baj történne.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Túl sokat gondol a jövőre, sőt, már talán lépéseket is tett annak érdekében, hogy valamiképp bebiztosítsa magát. Természetesen a jövő fontos és jó, ha van mire alapoznia, de legyen óvatos, hiszen napokon, heteken belül változhatnak a dolgok. Nem lehet ezt tudni. Éppen ezért, hogy ne érje kellemetlen meglepetés, igyekezzen a jelenben tartózkodni. Persze ha megnyugtatja, akkor maradjon éber és tartsa nyitva a szemét.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma többen is segítséget, szívességet kérnek magától. Amint egyet kipipálhat, jöhet a következő. Érthető, hogy ezt kissé bosszantónak találja. Ám nem szívbajos, ismeri a határait, tudja, mikor kell nemet mondani. Ennek fényében szerencsére nem fog teljesen kimerülni és még önmagára is jut ideje. De mellette legalább azt is elmondhatja magáról, hogy volt ideje másokon segítenie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Egy kissé lusta, ha a feladatok elvégzéséről van szó. Úgy van vele, minek siessen meg kapkodjon, pláne, minek dolgozzon előre. Azért legyen ezzel óvatos, mert miután visszaáll minden a régi kerékvágásba, érhetik meglepetések és akkor hirtelen rengeteg feladat és probléma zúdulhat a nyakába. Lehet lazábban, kényelmesebben dolgozni, csak közben azért haladjon is előre.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Senki sem tökéletes, bárkivel előfordulhat, hogy hibázik. Ne legyen túl szigorú önmagával. Különben is, tapasztalni fogja, hogy mások is megértőbbek Önnel. Inkább vállalja fel a hibáját és ha szükséges, kérjen bocsánatot másoktól. Ezzel óriásit nőhet mások szemében. Ügyeljen arra, hogy most inkább barátokat, semmint ellenségeket gyűjtsön, márpedig a makacs viselkedése minden, csak nem célravezető.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Most különösen aggódik a munkája miatt. Bizonytalannak tűnik a helyzete. Ám azzal, hogy rástresszel figyelmetlenné válik és sorozatosan hibákat ejt. Próbáljon meg nem azon rugózni, hogy mi lesz Önnel, mert rámehet az egészségére vagy akár tényleg a munkájába kerülhet. Legyenek tervei, ha azok megnyugtatják, de egyelőre nincs oka a pánikra. Inkább igyekezzen hozni a formáját!





BAK: (december 22 - január 20.)

BAK: (december 22 - január 20.)

Ma kifejezetten úgy érzi magát, mint aki számára nincs lehetetlen, bármire képes. Hegyeket tud mozgatni. Tele van szuper ötletekkel és egyre csak keresi azokat, akik partnerek lehetnének a megvalósításban. Legyen elnéző másokkal, ha esetleg nem szeretnének csapatban tevékenykedni. A lényeg, hogy ma sokat érhetsz el, ha igazán megpróbálsz egy helyre koncentrálni.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



