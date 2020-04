Napi horoszkóp - 2020. április 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.04.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szörnyen unatkozik mostanában, és egyre kevéssé tudja, mivel kösse le az idejét és a figyelmét. A szokásos dolgok, mint az olvasás, filmnézés már nem kötik le. Pedig rengeteg lehetősége van még, szóval nem kellene még feladnia azt, hogy kellemesen, izgalmasan töltse a napjait. Vegye elő kreatív énjét! Írjon blogot, vezessen naplót, próbáljon ki olyan dolgokat, amikre máskor nincs ideje!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Akaratán kívül, de sajnos megbánt valakit. Jót tenne a kapcsolatuknak, ha elismerné a hibáját és bocsánatot kérne. Nem szerencsés puffogni vagy emiatt haragban lenni, pláne nem ilyen időszakokban. Tartsanak össze szeretteivel. Legyen maga is kicsit megértőbb, nem mindenki olyan derülátó, mint Ön és egyeseknek talán nehezükre esik olyan szinten lefoglalniuk magukat, mint amennyire magának sikerül.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Az minden vágya, hogy tökéletes együttlétekben legyen részük a kedvesével, ha már több idejük van egymásra. Ám mindig közbejöhet valami kellemetlen, zavaró tényező. Ne menjen el a kedve kísérletezgetéstől! Egyszerűen csak értse meg, hogy nincs tökéletes együttlét, és hogy a kis zavaró hibák ellenére is lehet tökéletes. Engedje el magát és ne görcsöljön rá annyira, mert azzal rontja igazából az élményt!

Egész nap, megállíthatatlanul fog pörögni. Viszont a jó hír az, hogy eredményes is lesz. Mindent elintéz, amit csak eltervezett és több feladat végére is juthat. Szereti azt érezni, hogy hasznos és halad előre a dolgaival. De azért nem ártana a pihenésre is időt szánnia. Hajlamos megfeledkezni magáról, aminek a testi-lelki egészsége láthatja kárát. Lepje meg magát valamivel, ne csak szeretteit!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyre nehezebben viseli a bezártságot, hogy nincs annyi lehetősége, nem úgy, mint máskor. Mielőtt még stresszesebb lenne, le kellene vezetnie a feszültségét. Ehhez a legjobb módszer az, ha otthon kezd sportolni vagy meditálni, esetleg jógázni. Fárassza le kicsit a testét és a lelkét. Így kevesebb az esélye annak, hogy összeveszik a szeretteivel. Ami pedig még fontos, ne feledje, hogy egyszer minden rossz időszak véget ér.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már nap elején sikerülhet összerúgnia a port a kedvesével. Szerencsére nyitottak a békülésre, így hamar el is simulnak a feszültségek maguk között. Érthető, hogy mindketten feszültek, ezért kelleme ügyelni arra, hogy levezessék a feszültséget és türelmesebbek, megértőbbek legyenek egymással. Beszéljenek többet az érzéseikről, szükségük lenne arra, hogy jobban megnyíljanak egymásnak!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Túl sokat gondolkodik azon, hogyan fog alakulni a helyzete a jelen körülmények között. Nemszerencsés éppen ezen agyalnia, mert csak stresszesebb lesz. Különben sem bölcs dolog ezt



MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



latolgatnia, hiszen nem tudhatja, mi vár Önre és hogyan alakulnak a dolgok. Ne veszítse el aderűlátását és inkább kösse le magát, hogy ne gondolkodjon. Kényeztesse testét és lelkét egy jó házi wellnesszel.



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Másoknak elég rossz a hangulatuk maga körül és mindenféle rosszat jósolnak. Ne hagyja nekik, hogy teljesen lehúzzák magát. Csak mert ők kétségbe vannak esve és sötétebben látják a helyzetüket, nem muszáj magának is részt vennie benne. Viszont az sem kötelező, hogy megpróbálja egy optimista hozzáállásra sarkalnia őket. Az lenne legjobb, ha elkerülné őket. Ma eredményesebb lehet úgy, ha nem teszi mi magát extra feszültségnek.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ma legnagyobb örömére megtalál egy rég elveszettnek hitt papírt vagy dokumentumot. Ennek



örömére lezárhat, de legalábbis elintézhet valamit. Akár még kisebb szerencse is érheti. Úgy tűnik, megéri rendet raknia, szóval ne fogja vissza magát és folytassa a takarítást, hátha más dolgok is előkerülnek. Érdemes szeretteit is bevonnia a programba, mivel remek családi móka sülhet mi belőle.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Vigyázzon, mert makacssága, csökönyössége bajba sodorhatja. Érdemes meghallgatnia másokvéleményét és tapasztalatait. Ma minél jobbam ragaszkodik valamihez, annál nagyobb



HALAK: (február 19 - március 20.)



kellemetlenség érheti. Jobban teszi, ha nem csak a saját feje után megy. Hallgasson az idősebbre, tapasztaltabbakra, de olykor tán még a megérzéseire sem ártana. Kerülje annak a lehetőségét, hogy maga alatt vágja a fát.

