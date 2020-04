Napi horoszkóp - 2020. április 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.04.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma szokatlanul agresszív lesz a szerelemben. Partnerét valószínűleg meglepi, mert hozzászokott romantikus gesztusokhoz. Ne aggódjon, el fogja nézni Önnek, de azért nem ártana félretennie a csipkelődő, kardoskodó viselkedését. Fedezze fel ma a kapcsolata különböző dimenzióit, ugyanis partnere mellett újabbakat ismerhet meg. Ön legalább kellemesen csalódik majd kedvesében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma igazán kreatív lesz, egy percig sem fog unatkozni. Egész nap lelkes és izgatott lesz. Nyugodtan kapcsolja ki a telefont, ne hagyja, hogy ma bárki is megzavarja. Önnek is jár egy kis magánélet, szerettei is meg fogják érteni, hogy szüksége van az egyedüllétre, de legalábbis arra, hogy feltöltse a lelkét, márpedig ma megtalálja annak a módját, amivel ezt megteheti, úgyhogy ne mondjon le róla!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Belenéz a tükörbe és elégedetlen magával. Már korán reggel. Ez mindjárt rá is nyomja a bélyegét a napjára. Ne vegye ennyire komolyan magát! De ha így zavarják az esetleges plusz kilók, akkor a mai nap tökéletes arra, hogy edzeni kezdjen. Persze ne legyen túl megerőltető, a fokozatosság elvén haladjon. Így már sokkal jobb lesz a hangulata és este már egy szexi is kellemesen fáradt lélek néz majd vissza Önre. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma jelentősebb stressz érheti magát, mivel olyan helyzetbe kerül, amit azonnal kell tudnia orvosolni. Emiatt pedig át kell szerveznie a napját, de legalábbis csúszni fog egyéb feladatok elvégzésével. Fontos, hogy ne veszítse el a higgadtságát. Ha megőrzi a nyugalmát, gyorsan túl lesz a problémás kérdésen és arra is jut ideje, amire csak szeretné. Ehhez viszont koncentrálnia kell! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Egyik szerette vagy barátja sokkoló hírt közöl Önnel. Nem is tudja, hogyan vagy mit reagáljon rá. Viszont napközben lesz ideje többször is átgondolni és a végére rájön, hogy nem is olyan szörnyű, mint amilyennek elsőre tűnik. Legyen vele megértő és semmi esetre se ítélkezzen. Ha a tanácsát kérte a dologgal kapcsolatban, akkor is igyekezzen objektív maradni. Ám ha a véleményét kéri, akkor legyen őszinte, de ne kíméletlenül. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Nagyon sokat spórol mostanában, jóformán tényleg csak a legszükségesebbeket veszi. Ez persze becsülendő. De közben meg vágyik bizonyos dolgokra, amik jelenleg nagy örömöt szereznének magának. Talán egy kis kivételt tehetne és valami aprósággal meglephetné magát. Ne legyen túl szigorú magával, mert azzal csak rontana a hangulatán, pedig most szüksége van a derűlátásra! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nagyon fura és nyomasztó álmai voltak az éjszaka, amik reggel sem hagyják nyugodni. De ne aggódjon, a szerettei megmentik a napját és elterelik a figyelmét a sötét gondolatokról. Kimondottan kellemesen fog telni a napja. Ma csodát tehet Önnel, ha alaposabban kibeszéli magát. Egy kis lelkizés mindenkire ráfér, Ön is hallgassa meg szeretteit. Nehéz időkben különösen fontos, hogy szeretve érezzék magukat. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Rendkívül pozitív lesz ma, csak úgy árad magából a nyugalom és a jókedv. Ez a szeretteit is jó kedvre deríti és hálásak Önnek, amiért igyekszik lelket önteni beléjük. Azokra is érvényes, akikkel esetleg csak virtuálisan tudja tartani a kapcsolatot. Mindenkinek nagy segítségére lehet és még inkább jó érzéssel tölti el magát. Azért nem kell egész nap csak másokkal foglalkoznia, jusson ideje önmagára is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Eddig remekül betartotta a diétáját, de ma eljuthat arra a pontra, hogy szüksége van valami kis bűnös dologra, különben megőrül. Ne legyen túl szigorú magával! Egy kis bűnözést megengedhet, attól még nem vész kárba az addigi munkája. De legalább feloldhatja a stresszt és szebb napot varázsolhat magának. Máskülönben egész nap feszült és nyűgös lehet, ami negatív befolyásolná a kapcsolatait,

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma mindent azonnal kimond, amit érez vagy ami az eszébe jut. Ebből persze nemcsak vicces helyzetek, de galibák is adódhatnak. Legyen óvatos, mert igencsak megbánthat másokat. Nem lenne szerencsés összevesznie a szeretteivel. Próbáljon meg gondolkodni, mielőbb beszél. Szerencsére azért tényleg az mondható el, hogy jó dolgok is kisülnek ebből és a pozitív megnyilvánulásaitól elolvad a környezete.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Egy kicsit fullasztónak érezheti a helyzetét. Túl soknak érzi a jelenlegi helyzetét, a káoszt és hogy sok akadály, probléma veszi körbe. Valahol érthető, de azért kicsivel sötétebben is látja a helyzetét, mint amilyen. De ha igazán azt érzi, nem bírja tovább, akkor kérjen segítséget a szeretteitől. Nem kell mindennel egyedül megbirkóznia, ne érezze azt. Már csak azért se, nehogy később emiatt legyen feszültség Önök között, hogy miért nem szól, ha baj van. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egy közeli rokonának vagy barátjának, szüksége van a segítségére, legalábbis a tanácsára. Viszont alaposan gondolja meg a tanácsát, mert a jövője múlhat rajta. Ám ha segítségre van szüksége, azzal is rengeteget tehet érte. Csak arra ügyeljen, hogy ebből maga ne kerüljön ki semmilyen szinten sem rosszul. Vagyis csak olyan szívességet tegyen, ami nem esik nehezére, különben csak szenvedni fog. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp