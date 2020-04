Napi horoszkóp - 2020. április 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.04.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Minden segítséget megkap, amire csak szüksége lehet. Megeshet, hogy kérnie sem kell, csak házhoz jön. Mindenesetre ne legyen túl büszke elfogadni a segítséget vagy szükség szerint kérni azt. Ettől nem fog tehetetlennek vagy szerencsétlennek tűnni. Most félre kell tennie a rossz érzéseit és a szeretteire kell támaszkodnia, hiszen ez a család lényege, hogy jóban-rosszban segítik egymást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen kicsit óvatosabb, mert ma véletlenül kikotyoghat valami olyat, amit nem kellene. Megígérte az illetőnek, hogy titokban tartja. Lehet, hogy nem fogja leszedni érte a fejét és belátja, hogy nem szándékosan tette, éppen ezért jó tenné, ha magától tudná meg és nem mástól. Semmi esetre se akarja eltusolni a dolgot, mert akkor semmi kétség: számíthat a haragjára!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mindenki feszült maga körül. Ma a szokottnál is jobban. Így nehezére esik bármire is koncentrálnia. Jobb, ha nem ma próbál meg tisztázni bizonyos dolgokat és kerüli annak a lehetőséget, hogy még többet veszekedjenek a partnerével vagy a szeretteivel. Jól tennék, ha megpróbálnák elterelni a figyelmüket és együtt csinálnának valamit, semmint külön-külön jó távol egymástól.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Vigyázzon azzal, hogy ma kinek mit beszél a jövővel kapcsolatos terveiről vagy még inkább arról, hogy mit gondol másokról. A környezetében valaki visszaélhet a hallottakkal és maga ellen fordíthatja, még akkor is, ha nem gondolná, hogy képes lenne rá. Jobb, ha nem ma akarja letesztelni, hogy kiben bízhat és kiben nem. Viszont maga se essen abba a hibába, hogy többet beszél a kelleténél.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egyik barátja azt érezheti, hogy elhanyagolta az utóbbi időben. Meglehet, hogy most korlátozottak a lehetőségei, de amennyire tud, járjon kicsit a kedvében. Hívja fel vagy videochateljenek, ennyi talán Önnek is belefér, amennyiben fontos magának az illető. Érthető, hogy most talán azért érzi, van Önnek ennél nagyobb gondja is, de próbáljon meg vele megértő lenni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kicsit stresszes napjaik vannak és ez meglátszik magukon, mert könnyen egymásba állnak és kaphatóak lennének a vitára. De szerencsére ma Ön a józanabb és időben kihátrál, illetve elveszi a dolgok élét, így sikerül elkerülnie, hogy összevesszenek. Holnap már jobb lesz a helyzet, szóval ma kellene emberfeletti türelmet gyakorolnia és megfékeznie magát! Mindkettejük érdeke ezt kívánja.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma valami olyan dolog történhet, ami közelebb hozza Önt és a kedvesét vagy magát és az egész családját. Most aztán igazán kiderül, hogy szeretik egymást és számíthatna a másikra. A mai események még jobban megerősítik a kötelékeket. Tökéletes ez a nap arra, hogy megköszönje szeretteinek mindazt, amit eddig kapott tőlük. Ne fogja vissza magát, csak mert túl érzelgősnek tűnne.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egyik szerette kimondottan bosszantóan viselkedik. Egy darabig bírja és jól tűri, de a nap második felében egyre inkább attól tart, hogy fel fog robbanni. Jobban tenné, ha ezt nem várná meg, hanem elébe menne. Öntsön tiszta vizet a pohárba, kérdezze meg mi a baja, miért viselkedik úgy, ahogy és jelezze, hogy magát szörnyen zavarja. Így még akár kifejezetten nyugodtan és kulturáltan meg tudják beszélni a dolgokat.

Szeret irányítani, döntéseket hozni, de ma nem lesz lehetősége arra, hogy rendelkezzen, legalábbis nem egyedül. Ez persze szörnyen idegesíti, de ez egy olyan helyzet, amikor le kell nyelnie a békát. Ezt kívánja meg a családi béke. Mivel rengeteg fölös energiája van, próbálja meg lekötni magát, az legalább a hangulatán is sokat fog javítani! Fáradtan nem lesz kedve vitázni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nagyon a szívére vesz minden apró kritikát. Még azt is, ami nem kimondottan bántó. Pláne, hogy olyan mondja, akiről tudja, hogy nem akarná bántani. De most minden ilyen megjegyzés zavarja. Igazság szerint valószínűleg azért, mert tudja, hogy van benne valami, csak nem szeretné elismerni. Pedig sokat javulhatna a kapcsolatuk, de az Ön lehetőségei is, ha tanulna belőlük.

BAK: (december 22 - január 20.)



Jobb lenne, ha nem ma akarna komoly döntéseket hozni, ugyanis nem át tisztán. Érzelmileg meglehetősen labilis. Nagy az esélye annak, hogy érzelmi alapon döntene és azt esetleg később csak megbánná. Halassza el a döntések meghozatalát, és ma próbáljon meg kikapcsolódni. Járjon kicsit a saját kedvében és csináljon olyan dolgokat, amik jobb kedvre derítik.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Partnere nagy motivációs és lelki erőforrást jelent magának, most, hogy nehéz időket élnek. De bizonyos körülmények miatt félreértések merültek fel maguk között, amit jobb lenne mielőbb tisztázniuk. Nem lenne szerencsés, ha épp mostanában érne véget a béke Önök között, mikor sokkal jobban szükségük van egymásra, mint azt gondolnák. Legyen nyitott és kezdeményező, ha a gondok megbeszéléséről van szó.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp