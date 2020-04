Napi horoszkóp - 2020. április 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.04.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehéz és egyben fontos döntést kell meghoznia, de nem halogathatja tovább és elkerülhetetlen. A legjobb, amit tehet, hogy túl esik rajta, még akkor is, ha tudja, hogy ez bizony rányomja a bélyegét a következő napjaira. Legyen erős és gondoljon a hosszú távú jövőre, amiért megéri most meghoznia ezt a döntést és vállalnia a következményeket. Tartson ki elképzelése mellett!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen elővigyázatos, mert elmélyülhet a munkahelyi konfliktusa. Pedig most pont nem lenne célszerű összevesznie a kollégáival. Ne érezze azt, hogy fel kell adnia az álláspontját és ezért vesztett. Csak most egyszerűen nem célszerű csökönyösködni. Majd máskor megvívja a csatáját. Ezt mondja ki akár hangosan. A cél az, hogy béküljenek ki, így mindenkinek sokkal könnyebb lesz a következő időszak.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma rengeteg teendője akad. Ugyanakkor annyira szeretne a végükre érni, hogy nem veszi észre azt, mennyire goromba másokkal, annyira csak a saját világával és céljaival van elfoglalva. Legyen udvarias és ne bántson meg másokat! Új lehetőségek vannak a láthatáron, de egyelőre még türelmesnek kell lennie. Egyelőre még bizonytalan a helyzete, ne akarjon nagy volumenű projektbe belefogni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma kapcsolatba léphet valakivel, aki látszólag tökéletesen illeszkedik Önhöz. Olyan, mintha magának teremtették volna. Túl korai lenne azt mondani, hogy ő a lelki a társa és ez szerelem első látásra, mert még bőven változhat a helyzet. Lépjen vissza egyet, és kezdje el elemezni, hogy mennek a dolgok, és hogy mik is a hosszú távú tervei, majd vesse össze mindezt azzal, amit a másik fél mond.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szakmai ügyekben napjainkban erőteljes támogatást kaphat egy befolyásos személytől. Egy-kettőre felemelheti Önt és megvalósíthatja vágyait. Ma érdemes a munkájára koncentrálnia, mert kifizetődőnek fog bizonyulni. Ugyanakkor idővel viszonoznia kell majd a szívességet, ezt Ön is jól tudja. Ne ringassa magát hiú álmokba, hogy mindez csupán baráti szívesség, ami mondhatni ingyen van.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy kollégája mostanában feltűnően kedves magával. Ez némi rossz érzéssel tölti el, mert nincs hozzászokva. Ha túlságosan nyugtalanítja, akkor próbálja meg kideríteni, hogy mi állhat a háttérben, nehogy kellemetlen meglepetés érje. Meglehet, hogy nemcsak barátkozni szeretne Önnel, hanem egyéb hátsó szándékai is vannak, de az is lehet, hogy szimplán gyengéd érzelmek fűzik magához.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Szörnyen feszült a napokban, szinte minden és mindenki zavarja. Igyekezzen kicsit türelmesebb lenni a környezetével, de önmagával is. Jusson eszébe, hogy nemcsak maga van nehéz helyzetben, hanem mások is. Legyen példamutató ahelyett, hogy a környezetén vezeti le a feszültséget. Most arra kellene figyelnie, hogyan segítség át egymást a gondterhes időszakon. Egy kis empátiával csodákra lehet képes. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

A mai nap folyamán csőstül szakad a nyakába az áldás. Hirtelen egy halom probléma kellős közepén találja magát. Szerencsére és egyben legnagyobb meglepetésére, könnyedén sikerül orvosolnia őket. Ráadásul szorgalmának és tehetségének köszönhetően sok plusz pontot bezsebel majd a környezetétől. Felettesei elismerésben részesítik és készek Önnel a hosszú távú jövőjükről beszélgetni. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Mindent egyedül akar megoldani, de észre kellene vennie, hogy ez nem járható út hosszú távon. Magának is szüksége van pihenésre, és arra, hogy mással is foglalkozzon, nemcsak a munkával és a gondok megoldásával. Több feladatot kellene bíznia, kollégáira, alkalmazottjaira vagy éppen a szerettiere. Nincs egyedül, merjen nyugodtan segítséget kérni és ne hősködjön! Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

A napokban rengeteg türelemre lesz szüksége. Egyik-másik kollégája igencsak megnehezítheti a helyzetét. Igyekezzen megértő és diplomatikus lenni a környezetével, úgy sok kellemetlenséget elkerülhetnek. Mindenre van megoldás, csak meg kell keresnie. Ugyanakkor kissé fáradt és elcsigázott manapság, és emiatt nehezére eshet kellően átgondolt döntéseket hozni. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

A legjobb, amit tehet, hogy hallgat a megérzéseire. Azok súgják kiben bízhat meg és kit kellene kerülnie. Legyen óvatos, ha titkokat árul el magáról, de legalábbis privát információkat, nehogy rossz kezekbe kerüljenek és kellemetlenség érje. Sok múlik most azon, kiben bízik meg. De nem árt odafigyelnie a potya fülekre is, nehogy olyan is hallja, akinek egyáltalán, semmi köze hozzá. Heti horoszkóp





Nagyon szeretnek a környezetében lenni az emberek, mert árad magából a pozitivitás. Nagy szerepe van abban, hogy milyen a munkahelyén a hangulat, úgyhogy ne becsülje le magát. Optimizmusa ma ragadós lehet. Képes lelket önteni az emberekbe és erőt adni nekik. Jó kedvet varázsol nekik, így szívesebben végzik a feladatukat. Tartsa össze a csapatot és motiválja őket!

HALAK: (február 19 - március 20.)



