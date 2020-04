Napi horoszkóp - 2020. április 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.04.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szeretné, ha partnere szeretné és kényeztetné, de sajnos kedvese túlságosan leterhelt. Legyen vele megértő és adja meg azt neki, amire maga is vágyik. Ez a lépés később meg fogja hálálni magát. Ma aggasztó híreket kaphat a munkájával kapcsolatban, de semmiképpen se vegye készpénznek, mert könnyen megeshet, hogy csupán álhír. Egyelőre még ne tegyen semmit, amíg nem biztos a dologban!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mostanában nem találja a helyét a munkahelyén. Meglehet, hogy már a munkája sem teszi magát boldoggá. Az is lehet, hogy a kiégés szélén áll. Érhető, hogy elgondolkozik azon, milyen más lehetőségei vannak. Ma lehetősége lesz szakmai tanácsadótól vagy közeli ismerősétől kérnie karrierrel kapcsolatos tanácsot. Ha kellő figyelmet fordít erre a tanácsra, az nagy előnyökkel jár majd.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma nagyon szerényen viselkedik és sokakat meghat az önzetlensége. Sőt, kifejezetten nagy tetteket vihet véghez. Feláldozhatja idejét, pénzét vagy akár ételét mások megsegítésére. Az emberek tisztelni fogják a tetteiért. Viszont nem ártana, ha jobban odafigyelne magára és családjára is. Tegyen meg minden szükséges óvintézkedést az egészsége érdekében. A szeretteiről is sokszor magának kell gondoskodnia.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Jelentős támogatást és elismerést várhat a környezetétől. Most tele van életerővel és optimizmussal, és készen áll arra, hogy új feladatokba vágja a fejszéjét. Sőt, egyesek ma olyan vállalkozásokba fektethetnek be, amelyek valószínűleg nagyon jövedelmezőek lesznek a jövőben. Azért, mielőtt ilyen volumenű döntést hoz meg, mindig legyen körültekintő és elővigyázatos.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A mai napon kimondottan védekező állásban van. Még a legjelentéktelenebb megjegyzést is a szívére veszi és azonnal támad. Meglehetősen feszült és ingerlékeny. Ez viszont rá mehet az otthoni jó hangulatra és szeretteit is felzaklathatja. Kerülje annak lehetőségét, hogy veszekedjenek, inkább tegyenek meg mindent a békességért. Most fontosabb, hogy összetartsanak!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma megmagyarázhatatlan események történhetnek Önnel. Szinte egész nap megérzi előre, hogy mi fog történni a következő pillanatban. Ma tökéletesen működnek a tisztán értékelő képességei. Még mielőtt ránézne a telefonra, azt is tudni fogja, ki keresi. Emiatt ma kicsit nyugtalan lehet, hiszen nincs hozzászokva ahhoz, hogy ilyen mértékben működnek a különleges képességei.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nagyon nagy esély van arra, hogy egy harmadik személy megpróbál beavatkozni gonosz szándékokkal a kapcsolatába. Nem feltétlenül úgy, hogy el akarja csábítani a partnerét. Inkább megpróbálja Ön ellen fordítani. Beszéljen erről a partnerével, ha aktuális lesz és addig is figyelje a viselkedését. Ne hagyják, hogy bárki is belefolyjon a kapcsolatukba és tanácsokat osztogasson maguknak.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Kimondottan nyugtalan, rossz előérzete van. Ez még nem jelenti azt, hogy valami rossz is fog történni. Talán csak fel akarja hívni valamire a hatodik érzéke. Meglehet, hogy így fog elkerülni valami kellemetlenséget, ha odafigyel a benyomásaira. Igyekezzen magába tekinteni és meg tudni, mire kellene figyelnie. Ha nem megy, akkor próbálja meg lekötni magát és ne idegeskedjen egész nap, hiszen a stresszelés nem segít!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Valami nem megy ki a fejéből. Talán egy korábbi beszélgetés, egy mondat az egyik ismerősétől vagy egy információ, amit olvasott és egész nap ezen rágódik. Ha sehogy sem hagyja nyugodni, menjen utána és próbálja meg kideríteni, miért nyugtalanítja vagy mi mondanivalója lehet Önnek. Utána sokkal jobban fogja érezni magát és nem furdalja majd a kíváncsiság.

BAK: (december 22 - január 20.)



Vigyázzon azzal, ha valakit meg akar gyanúsítani, akár egy kollégáját akarja lopással vagy azzal, hogy rosszul végzi a munkáját, netán a partnerét hűtlenséggel. Meglehet, hogy a jelek félrevezetik vagy hogy azt látja, amit csak látni szeretne. Bizonyíték nélkül óvatosan vagdalkozzon, mert a visszájára fordulhat a dolog és az rettentően kellemetlen lenne magára nézve!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Maga körül mindenki pánikol és feszült, holott maga egyáltalán nem és kifejezetten nyugodtnak érzi magát. De mivel ezt hallgatja egész nap és mindenki ezzel van elfoglalva, ne lepődjön meg azon, ha nap végére magára ragasztják a nyugtalanságukat. Ezt csak úgy kerülheti el, ha tudatosan odafigyel erre és megpróbálja nem felvenni mások idegeskedését. Most szükség lehet arra, hogy legalább egy valaki hideg fejjel gondolkozzon!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ha már eldöntött valamit, akkor ne visszakozzon, pláne ne az utolsó pillanatban, hanem most már csinálja végig. Mindegy, hogy magának vagy másnak ígérte meg, de nagyon kellemetlen lenne mindkét esetben, ha az utolsó pillanatban felrúgná a dolgot. Rossz fényt vetne Önre, de a saját szemében csökkenne a saját értéke. Vizsgálja meg a szívét, mi az, ami miatt kételkedik, de győzze meg magát!

