Napi horoszkóp - 2020. április 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.04.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma találkozhat valakivel, aki teljesen elcsavarja a fejét. Minden és mindenki más háttérbe szorul, annyira nehezére esik másra koncentrálnia. Pedig a munkahelyén szükség lenne Önre, úgyhogy próbálja meg kicsit összeszedni magát. De legalább ma megtalálja annak a módját, hogyan legyen nagylelkű és szeretetteljes másokkal, aminek köszönhetően sokat javulhatnak a kapcsolatai.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ma szokatlanul gondterhelt hangulatban van, még akkor is, ha tulajdonképpen nincs is oka rá. Talán az egyik kollégája okoz Önnek nehézségeket vagy a jövője miatt aggódik. Fontos lenne, hogy ne stresszeljen annyit, mert rá fog menni az egészségére. Lehet, hogy már így is kellemetlen gyomorpanaszokat tapasztal. Ha valóban a környezetében van a probléma, akkor beszéljen azokkal, akik javíthatnának a helyzetén.





IKREK: (május 21 - június 21.)

A csillagok ma gasztronómiai örömöt nyújtanak magának. Meglehet, hogy valaki meghívja ebédelni vagy vacsorázni. Viszont nem árt, ha odafigyel arra, miből, mennyit eszik, nehogy később gondjai adódjanak! Bölcsen teszi, ha a higiéniára is kiemelten odafigyel! Továbbá egy barátjával való félreértés ma megoldódik. Mindennek a tetejében pénzt is kaphat egy váratlan forrásból.





RÁK: (június 22 - július 22.)

A kártyák azt mutatják, hogy romantikus találkozásban lehet ma része valakivel. De úgy tűnik, hogy ez csak egy hirtelen fellángolás lesz. Így nem kell megijedniük azoknak sem, akik párban élőként tapasztalják meg ezt, bár érdemes azon elgondolkozniuk, mi lehet a baj a jelenlegi kapcsolatukkal. Viszont egyeseknek azt üzenik a csillagok, ha a személy el akar távolodni, ne legyen birtokló vele szemben, mert vissza fog térni Önhöz!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ha valakinek régen pénzt adott kölcsön, akkor ma jó eséllyel vissza fogja kapni. Találkozhat egy olyan múltbeli ismerősével is, aki kulcsfontosságú személlyé válhat a jelenben és aki segíthet a jövedelmének jelentős növelésében a jövőben. Ez a személy még egy jövedelmező munkát is ajánlhat Önnek, amely végül megváltoztathatja a karrierje irányát. Ma úgy érezheti: bármi megtörténhet Önnel.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

A tervei rendkívül ambiciózusak, de egyelőre nem kap zöld utat a csillagoktól. Valószínűleg van valami, amit nem vesz észre és később problémája származhat belőle. Gondolja át párszor a terveinek kivitelezését ahhoz, hogy rájöjjön mi lehet a baj, ami miatt akadályoztatva van. Továbbá tervei ütközhetnek más ember terveivel, aki ugyanolyan határozott és ambiciózus, mint te.





A erőteljes változások előtt áll karrier terén. Ha gondolkodott a munkahelyváltásról, akkor valószínűleg ma meghozza a nagy döntést. Lehet, hogy kész végre megvalósítani egy nagyon régi és egyben nagy álmát. A folyamat során kockázatot kell vállalnia, ám ezek hosszú távon megtérülnek. Amennyiben ez a dolog a családját is érintheti valamilyen formában, a döntés előtt mindenképpen beszéljen velük is!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



A kapcsolata ma felfrissül! A nap nagy részét a partnerével tölti, és valami újat fedez fel benne, amely nagy örömmel szolgál Önnel. Az egymás iránt érzett szeretetüket végtelennek bizonyulhat. Viszont egyeseknek, akik több vasat tartanak a tűzben, ma el kell dönteniük, hogy kit válasszanak. Emellett ma bizonyos kihívást jelentő helyzetek előfordulhatnak, amelyekben vigyázni kell! ? ? ? ?

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A nap nyugodt és csendes lesz, végre egy kis szünetet tarthat a sűrű elmúlt hetek után. Végre a stressz feloldódik Önben. A munkahelyén ma kimondottan élvezheti a békét. Ellenben felmerülhet néhány személyes probléma, amelyeket Ön sem tudott előre jelezni. Kellemetlen meglepetésként fogják érni, de képes lesz megbirkózni velük. Bízzon a képességeiben és akkor nem lesz baj!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Próbáljon partneri kapcsolatot kialakítani hasonló érdeklődésű emberekkel, valamint azokkal, akik kiegészítik képességeit. Viszont legyen óvatos, mert néhány ember megpróbálja befolyásolni magát és esetleg hamis reményt kelteni Önben. Jobban jár, ha a saját feje után megy és megbízik a hatodik érzékében. Már régóta tervez új házat vásárolni, lehet, hogy a napokban ez végre meg is valósul!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha nem biztos a kapcsolatában, akkor jobban járna, ha elengedné. Ne erőltesse, ha már nem szerelmes vagy tehernek érzi a kedvesét. Inkább vessen véget mindkettőjük szenvedésének. Ebben erősítheti meg egy barátja vagy közeli szerette is a nap folyamán. A szinglik pedig legyenek óvatosak, mert akivel ismerkednek, megtévesztheti őket. Továbbá ma mindenképpen ragaszkodjon a pénzügyi biztonsághoz, ne menjen bele kétes ügyletekbe!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Beszéljen nyíltan az Ön számára fontos emberekkel. Beszéljen azokról a kérdésekről, amelyek zavarják egy ideje. A bizonytalanság felhője egy hét múlva csökkenni fog. Egy közeli barát vagy családtag segítséget nyújthat Önnek. Legyen óvatos, mert ma könnyen félreértheti mások szándékait, úgyhogy célszerű visszakérdezni és tisztázni a félreértéseket. A munkahelye stabil marad.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp