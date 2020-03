Napi horoszkóp - 2020. március 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A csillagok szerencsét hoznak azoknak, akik ingatlanban vagy építőiparban utaznak. De azoknak is, akik ingatlant szeretnének eladni vagy vásárolni. Nagyon rövid időn belül, nagyszerű ajánlatot kaphat, amikor álmai házát keresi vagy a sajátját szeretné eladni. A beruházások, amelyeket ezen a téren tett, gyümölcsözőnek bizonyulnak. Másoknak pedig teljesülhet ma egy régi álmuk!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma jövedelmező tranzakciót fog végrehajtani, amennyiben üzlettel foglalkozik. A pozitív gondolkodás az igazi erőssége és ma is be is bizonyosodik, hogy megéri optimistának lennie! Ráadásul ma valaki tovább fogja motiválni céljai elérésével kapcsolatban. Élvezze bátran az élet örömeit, és figyelje meg, hogy egyre gyarapszanak a szellemi képességei. Az új ismeretek segítik fejlődésben!

Olyan képességek birtokában van, amelyeket eddig nem szívesen használt, de ma kénytelen lehet, mert másképp nem ér el sikert vagy mert esetleg arra kényszerül, hogy meg kell védenie magát. Emellett lehetősége adódik a szervezői képességeinek megvillantására. Megkérhetik egy rendezvény lebonyolítására, amit mindenképpen érdemes lenne elfogadnia! Ennek köszönhetően el is töpreng azon, nem-e kellene szakmát váltania!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kivételesen jól teljesített mostanában a munkahelyén, és valószínűleg ma élvezheti főnökének dicséretet és figyelmet. Még az is lehet, hogy jutalomra számíthat! Azonban kollégáinak irigysége és féltékenysége befolyásolhatja a hangulatát. A legnehezebb kihívás az, hogy méltányosan reagáljon, és ne hagyja, hogy a negatív energia lehangolja vagy rossz hatással legyen a munkájára!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbáljon meg egyensúlyt teremteni a jövedelme és a kiadások között. Talán keresnie kellene egy másodállást jövedelmének kiegészítéséhez. Ha így tesz, ma valószínűleg egy nagyon jó lehetőségre bukkanhat. Ugyanakkor ma meghívást kaphat egyik barátjától, amit eleinte vonakodik elfogadni. Talán nincs kedve hozzá vagy nem túl tetszős a program, de megérné elfogadnia!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Jó nap ez a mai ahhoz, hogy kiegyensúlyozza kapcsolatát a kollégákkal és javítson rajta. Így elkerülhetik a további frusztrációkat és számottevően javulhat a kapcsolatuk. Viszont kaphat ma egy olyan jó hírt, amitől kedve támadhat ünnepelni. Ez rendjén is van, de arra figyeljen, hogy ne kezdjen őrült pénzszórásba. Módjával is lehet ünnepelni és nem kell feltétlenül mindenkit meghívnia.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A nap különösen alkalmas az új kezdetekhez. Akkor is, ha munkát vált vagy épp belekezd egy új párkapcsolatba, még akkor is, ha ez kockázatosnak tűnik. Ma megéri kockáztatni, mert sokkal jobban sülnek el a dolgok, mint azt gondolná! Legyen bátor minden más helyzetben is és meglátja, kifizetődőnek fogja ítélni, hogy időről-időre feszegeti kicsit a konfortzónája határait.



MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma jobb kapcsolatokat fog kialakítani kollégáival és ügyfeleivel. Ennek köszönhetően barátságok vagy akár előnyös üzletek kötethetnek. Viszont mostanában kissé gyengélkedik és ez szörnyen nyugtalanítja épp, mikor sínen van vagy rengeteg a munkája. Ám akkor sem érdemes félvállról venni az egészségével kapcsolatos jelekkel, úgyhogy inkább menjen szabadságra vagy látogassa meg orvosát!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma nagyszerű és kalandos nap elé nézhet. Magára mosolyog a szerencse, ami akár anyagi haszonnal is járhat. A mai napon bármit is csinál, egyszerűen nem tudja rosszul csinálni. Ha befektetni kíván, akkor ez a legmegfelelőbb idő hozzá. Ma még arra is számíthat, hogy a sarkon megismerheti élete szerelmét. Ellenben legyen óvatos az egészségével kapcsolatban, mert könnyen megfázhat!





A nap előrehaladtával sokkal jobban fogja érezni magát. Az elmúlt napokban tapasztalt csalódások véget érnek, és egy darabig nem kell újabbakkal számolnia. A felettesei akár meg is jutalmazhatják ma azért, mert a legbonyolultabb kihívásokkal is megküzd. Ha kikérik a véleményét, mondja el őszintén, mert ez lehet az esély arra, hogy akár szerezzen magának egy előléptetést.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma új barátságokat és új kapcsolatokat fog kialakítani. Ön továbbra is vidám hangulatban van, és jó kedve másokra is rá fog ragadni. Így azokon is segíthet, akikről nem is gondolná, hogy maguk alatt vannak. Az egyik barátja, akit ma megismer, a későbbi években nagyon fontos személynek bizonyulhat, bár most nem tűnik most annak. Ma készen áll arra, hogy segítsen a barátoknak és a családnak, akik rendkívül hálásak lesznek a támogatásáért.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma nagy figyelmet fog fordítani a részletekre. Valószínűleg részt vesz egy új projekt részletes tervezésében, és nagyon alaposan meg fogja vizsgálni azt. Nagyon szorgalmasnak érzi magát, és ez tükröződik a munkájában. Emellett elismerést fog kapni. Kifejezetten kreatív és produktív lesz, ma nem létezik maga számára lehetetlen. Még a váratlanul felmerülő problémákat is könnyedén megoldja.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp