Napi horoszkóp - 2020. március 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

2020.03.30

KOS: (március 21 - április 20.)



Próbálja megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek ma kínálnak Önnek. Izgalmas programokra csábíthatják magát! Ugyanakkor, ha mostanában költözésen gondolkodott, ma megtalálhatja a legmegfelelőbb ajánlatot. Adódhat ma otthon némi feszültség Ön és a szerettei között. Nem értenek egyet valamiben és mindenki csak a saját igazára koncentrál. Ha képesek lennének együttműködni, azzal mindenki nyerhetne.

Jó hírt hallhat ma! Megérte valamiért küzdenie, mert végre elérheti célját. Ugyanakkor az is lehet, hogy az öröme egy bizonyos személlyel áll kapcsolatban. Mindenesetre remélni sem merte, hogy ennyire jól alakulnak majd a dolgai. Viszont van néhány jövővel kapcsolatos dolog, amiről beszélnie kellene a partnerével. Tökéletes ez a nap ahhoz, hogy megvitassák a gondjaikat vagy éppen a hosszú távú terveiket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagyon sok türelemre lesz szüksége a partnerével kapcsolatban. Vigyázzon, mit mond, ha meg akarja tartani. Kisebb nézeteltérések fontosabb, nagyobb kérdéseket vethetnek fel. Ez azonban csak egy kis civakodás, nem szabad túl nagy feneket keríteniük a dolgoknak. Törekedjen arra, hogy olyan megoldást találjanak, amellyel mindketten elégedett lehetnek és próbálja megérteni a partnere nézeteit.

Akármennyire is próbálja elkerülni, muszáj néhány dolgot elintéznie. Csekély az esélye annak, valaki más átvállalja a ház körüli teendőket. Álljon neki mielőbb a nap folyamán, akár vonja be hozzá a szeretteit is, és délután pedig bőven lesz még lehetősége átadnia magát a pihenésnek. Ha kihagyja, ne lepődjön meg azon, hogy olyan szinten feltornyosulhatnak a tenni valók, hogy nem győzi majd utolérni magát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Végre egy nap, mikor igazán azt tehet, amit csak akar. Senki sem zaklatja, sőt, olyan, mintha elkerülnék. Ez pont kapóra jön Önnek, mert szeretne már önmagával is foglalkozni. Ma megejtheti a régóta halogatott szépségnapot vagy azt, hogy egész nap olvasson, esetleg filmeket nézzen. Szánjon magára időt, tegye azt, amihez csak kedve van! Véletlenül se vállaljon el mára szívességet!

Ma teljesen új és frissítő romantikus légkör vesz körbe. Ma különösen szerelmesnek érezheti magát. Használja ki ezt a lehetőséget és élvezze a minőségi időt a partnerével, és szerezzenek maguknak újabb szép emlékeket. Járjon ma párja kedvében, aki utána meglepetéssel viszonozhatja a kedvességét. Az egyedülállók találkozhatnak egy különleges emberrel, aki eleinte vegyes érzelmeket válthat ki belőlük.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma meg kellene hoznia egy döntést, de nehezére esik, mert túlságosan ellentétesek az érzései. Bármennyire is kényelmes lenne, nem ajánlatos belevonnia másokat olyan téren, hogy hozzák meg maga helyett a döntést. Bíznia kell a saját ítélőképességében! Viszont nem kis meglepetés érheti, mert valaki olyan keresheti fel, akivel már nagyon régóta nem beszélgetett. Egészen lelkes lesz annak a gondolatától, hogy ismét kapcsolatba kerülnek!

Egy kissé frusztrált lehet ma, mert rossz érzése van. Egész nap nyugtalankodik valami miatt. Ezek az előérzetek mindig okkal jönnek és sok esetben nagyon is tudható, miért, úgyhogy célszerű lenne magába néznie! Egyik szerette ma tanácsért fordulhat Önhöz, legyen vele türelmes és megértő. Ne ítélkezzen felette, akármit is halljon tőle. Nagyom sokat segíthet rajta, ha objektív marad!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Békés és meghitt napot tölthet együtt szeretteivel. Érdemes ma kimozdulniuk otthonról, akár kirándulni menni, de legalábbis jót tenne maguknak a szabadtéren történő tartózkodás. A séta közben új dolgokat tudhat meg egyes szeretteiről vagy éppen a kedveséről. Viszont estefelé nyugtalanító hírt kaphat az egyik szerettével kapcsolatban. Nem szabad pánikba esnie, mert szükség lehet a higgadt, józan gondolkodására!

Mozgáshoz és a kreatív programokhoz egyaránt tökéletes ez a nap! Úgyis magára férne egy kis sportolás, csalja el hozzá egyik szerettét vagy barátját! Viszont ettől még rengeteg energiája lesz ahhoz, hogy megtervezze otthona felújítását vagy időt szenteljen a hobbijának, vagy bármilyen más kreatív tevékenységhez, ami ma üdítő hatással lesz Önre. Engedje szabadjára fantáziáját!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Talán eleve úgy ébred, hogy nem érzi jól magát. Jól tenné, ha semmilyen programot sem erőltetne mára. Ha nem érzi jól magát, inkább maradjon ágyban és pihenjen. Ne hősködjön, mert csak rosszabb lehet! Inkább előzze meg a bajt azzal, hogy rendesen kipiheni magát vagy akár megteszi a szükséges óvintézkedéseket, annak érdekében, hogy holnapra már kutyabaja se legyen.

Úgy ébredhetett, hogy különös dolgokat álmodott, érdemes lehet felcsapnia egy Álmoskönyvet és kielemeznie a látottakat! Ellenben egyik szerette ma akaratlanul is megsértheti. Próbálja meg nem komolyan venni a dolgot és keresse meg az enyhítő körülményeket. Semmi esetre se menjen bele abba, hogy maga is megsérti, mert onnantól kezdve tényleg elszabadulhat a pokol. Inkább őrizze meg békülékeny hangulatát, ahogy mindig!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



