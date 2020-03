Napi horoszkóp - 2020. március 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma egy kissé stresszes lehet, mert nem minden úgy alakul, ahogy tervezte. Érthető, hogy bosszantja, de óvakodjon attól, hogy másokon vezesse le a feszültségét. Nagyon nagy esély van arra, hogy sikerül összekapnia egyik-másik szerettével. Viszont bizonyos problémákat csak együttes erővel lesznek képesek megoldani, úgyhogy mielőbb meg kellene lelniük a békét és együtt haladni tovább.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ez a nap különösen jelentős lehet Önnek. Új betekintés kap abba, hogy másképp is lehet élni és ez a lehetőség Ön számára is elérhető. Erőteljesen befolyásolhatja ma egy bizonyos nézet vagy személy, aki lehet teljesen idegen is. Amit megtanul és megért magáról, kulcsszerepet játszhat a jövőbeli életének kialakításában, és abban, hogy hogyan kezelje az olyan sürgető kérdéseket, amelyek jelenleg nagyon fontosak az Ön számára.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Van valaki a közelében, aki szereti magát és többre vágyik barátságnál. Jobb lesz, ha nagyon nyíltan tudatja az illetővel az érzéseivel. Ez a személy azonban nem adja fel egykönnyen, készen áll meghódítani magát vagyis fontolja meg újra a döntését. A párban élők nyugodt napra számíthatnak. Meg lehet, hogy egyik-másik szerettük gyengélkedik, úgyhogy fokozott türelemmel és együttérzéssel kell lennie irántuk.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Segítségre van szüksége, és minél hamarabb rájön erre, annál jobb. Forduljon segítségért a barátokhoz vagy a rokonokhoz és még idejében megkaphatja azt a segítséget, ami kihúzhatja a csávából. Ne hagyja, hogy egója akadályozza ebben. Ugyanakkor ma váratlanul ráírhat magára vagy felkeresheti egy régi ismerőse, aki talán szeretné magával felfrissíteni a kapcsolatot, bár ex-partner esetén akár többet is szeretne.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Kisebb súrlódások fordulhatnak elő ma a partnerével. Próbálj megnyugodni, találjon módot arra, hogy lazítson és ne legyen egész nap olyan ingerült. Kerülje el a konfrontációkat ma, de a többi rokonával is. Inkább töltsön minőségi időt a szeretteivel vagy romantikázzon a partnerével. Talán épp ezért ingerült, mert ezeket hiányolja. Bármi is aggassza, tegye félre, ha nem tud segíteni rajta és élvezze a vasárnapot.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Könnyen megeshet, hogy valaki Önhöz közelálló nem veszi észre magát és állandóan csak panaszkodik, ám ez nem ok arra, hogy elküldje melegebb éghajlatra. Bánjon vele finomabban, próbálja meg nem vérig sérteni, de nyugodtan adja a tudtára, hogy inkább cselekedni, semmint panaszkodni kellene. A szívességekre is mondjon ma bátran nemet, legyen ez az Ön napja. Ettől még nem lesz önző, csak magára is gondol.





Élvezze a mai nap kínálta programlehetőségeket és ne maradjon otthon! Vegye fel a kapcsolatot régi barátokkal vagy családtagjaival, akikről hosszú ideje nem hallott. Színes, izgalmas nap elé néz, ha kiteszi a lábát a négy fal közül és még új élményeket is szerezhet. Nagy szüksége van a környezetváltozásra, hogy emberek között legyen és olyan dolgokkal vegye körbe magát, amik érdeklik, feltöltik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Készen áll arra, hogy felfrissítse kapcsolatát. Ma be is veti ehhez a praktikáit és nagyon jól teszi, mert már a mai napon számottevően javulhat a kapcsolata. Párja különösen értékelni fogja, hogy igyekszik. A szinglikre izgalmas randevú vár, amennyiben hajlandóak rá igent mondani! Csak azt ne feledje, hogy van néhány kötelezettség, amit ma el kellene intéznie, ha nem akar kellemetlen helyzetbe kerülni!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egy kissé gyengének, erőtlennek érezheti ma magát. Úgy érti, bujkál magában valami. Talán jobb volna, ha lemondaná a mai napi programjait és mindent elkövetne annak érdekében, hogy meggyógyuljon. Jobb, ha nem veszi félvállról a dolgot, mert egy-kettőre ágyban találhatja magát, akár több napon keresztül. Ám ha holnap sem múlnak a kellemetlen tünetek, ne legyen rest orvoshoz fordulni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma szíve szerint ki sem kelne az ágyból. Egész nap lustálkodna vagy legalábbis a kedvesével bújna és élvezné a forró együttléteket. Ha mindkettő megoldható, tegye azt. Éljenek a mának a partnerével, Ön pedig adja át magát a pihenésnek és lazítson végre. Itt a lehetőség, hogy olvasson, tévézzen és végre feltöltse energiakészleteit. Ám ha egész nap romantikázna szeretne, kedvese arra is nyitott lesz!





BAK: (december 22 - január 20.)

Meglehetősen zavaró lehet, hogy egy bizonyos dologgal kapcsolatban ellentmondó véleményekkel és a különböző lehetőségekkel találkozik. Így érthető, hogy nem tud könnyen dönteni. Talán jobb is lenne, ha nem másoktól várna útmutatást. Inkább gondolja át alaposabban a helyzetét és merjen a megérzéseire hagyatkozni. Különben is, ha egyszer engedi, hogy beleszóljanak a dolgaiba, máskor is megteszik.





Ma új hobbira vagy érdekes nézetre, filozófiai irányzatra, akár gyakorlatra bukkanhat. Az is lehet, hogy egy személy által vagy az interneten kutakodva, de persze annyira lenyűgözi, hogy azonnal, mindent tudni akar majd róla. Törekedjen arra, hogy biztos forrásokból szerezze az információit. Illetve azért ne felejtkezzen meg szeretteiről sem, akik talán szeretnének magával egy kis időt eltölteni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



