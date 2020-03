Napi horoszkóp - 2020. március 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Alapvető fontosságú, hogy ma különösen érdeklődjön a családi ügyek iránt. Már hosszú ideje figyelmen kívül hagyja a kapcsolatait a karrierje iránti elkötelezettségei miatt. Azt a célt is elérte, amit karrierje során kitűzött. Tehát most figyelmét a kapcsolatokra kell fordítania. A kapcsolatok ápolása ezen a ponton nemcsak az Ön, hanem szerettei érdeke is lenne, akiknek szükségük van Önre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az elmúlt napokban valami fontosat szeretett volna megtenni, de nem volt rá képes. Ma beláthatja azokat a félelmeket, amelyek tudattalanul meggátolták benne. A következő lépéseket magabiztosan kell megtennie, és hamarosan látni fogja, hogy bár a feladat nehezebbnek bizonyult, mint gondolta volna, egyáltalán nem lehetetlen a megvalósítása. Viszont ne felejtse el, hogy hétvége van és időt kellene szánnia a kikapcsolódásra is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tökéletes nap ez a mai a felhőtlen szórakozáshoz. A családi összekövetelek több, mint jól sülhetnek el, ahogy minden családi nap is. Ám a romantikus terveknek is kedvez a nap. Bár bizonyos aggodalmai nem tűnnek el teljesen, mégis sokkal könnyebben fogja érezni magát, és képes lesz élvezni ezt a különleges időt szeretteivel. Az egyedülállók ma találkozhatnak egy potenciális partnerrel valamilyen társadalmi összejövetelen.



RÁK: (június 22 - július 22.)





Ma érezni fogja, hogy egyre csak növekszik az önbizalma. Ez jót fog tenni Önnek minden téren, különösen a kapcsolataiban. Egyre tisztábban látja önmagát, az eddigi hibáit és azt, hogy mik azok a dolgok, amiket már nem akar a kapcsolataiban. Ma bárhová is kapjon meghívást, érdemes elfogadnia, még akkor is, ha eleinte vonakodik, mert kellemes meglepetésben lehet része.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tökéletes nap ez a mai ahhoz, hogy átgondolja hosszú távú terveit. Érdemes ma találnia egy kis időt, amikor hátradőlhet és elmélkedhet. Akár össze is köthetné a kertészkedéssel vagy más tevékenységgel, ami kikapcsolja, mert így sokkal tisztább képet kaphat a helyzetéről. Ma szívességet kérhet Öntől az egyik szerette, de ha sehogy sem fűlik hozzá a foga, akkor jobb lenne, ha nem tenne eleget a kérésének.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne pazarolja az idejét méltatlan személyekre. Mostanában sok olyannal vette körbe magát. akik lehúzzák vagy csak nem tűnt fel magának, hogy egyesek rossz hatással vannak Önre. Nyugodtan határolódjon el tőlük. Akármilyen döntést is kell ma meghoznia, a megérzései súgna fognak, így tudhatja, hogy helyesen cselekedett. Tartson ma kicsit lazább napot, nem muszáj mindig csak a hasznos feladatok ellátásával foglalkoznia.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Bármennyire is szeretné, sajnos senki sem fogja maga helyett ellátni a ház körüli teendőket. Érthető, hogy szívesebben csinál mást és hogy talán már meg is vannak a hétvégi programjai, de okosan tenné, ha időt szánna a házi munkára is, különben a körmére fog égni. Kérjen segítséget a szeretteitől vagy csak találja meg a módját, hogy kicsivel élvezetesebbé tegye és ne szenvedésként élje meg.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma jelentős dicséretet, elismerést kaphat egy tettéért. Igazi példaképpé avanzsálódik szerettei szemében, pedig nem érzi, hogy olyan nagy tettet vitt volna véghez. Inkább csak azt tette, amit helyesnek érzett. Akár emiatt vagy más miatt, de lesz ma okuk ünnepre és kellemes időt tölthet szerettei, illetve barátai körében. Jobb is, ha nem zsúfolja tele a napját, hadd élvezze inkább az időt családjával.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma olyan esemény történik, amely teljesen új fényben mutatja be szerelmi életét. Új információkat kaphat partneréről, illetve betekintést nyerhet a világába. Ennek eredményeként ez a nap fordulópontot jelent a kapcsolatokban. Egyensúlyoznia kell a saját vágyait és az önbecsülését, miközben a partnerével foglalkozik. Viszont van egy másik rokona is, akinek érdemes lenne figyelmet szavaznia.





BAK: (december 22 - január 20.)

Új lehetőségek nyílnak meg Ön számára, de maga makacsul ragaszkodik a régiekhez. Talán még meg is próbálkozik az újakkal, de kényelmetlennek érzi őket. Túl hamar feladja és elkönyveli, hogy a régi a jó. Nem ártana még egy kicsit feszegetnie a komfortzónáját. Emellett van pár függőben lévő ügye, amit nem ártana lassan letudnia. Ne várjon velük túl sokáig, mert abból kellemetlensége származhat.





Egy Önhöz közelálló személy nehézségekkel küzd. Meglehet, hogy nem sokat tud tenni érte azonkívül, hogy meghallgatja, de lehet, hogy már ennyi is elég lesz. Ne vegye túlságosan a szívére a dolgokat. Ossza meg vele a helyzettel kapcsolatos tudását és bölcsességét, de ne rágódjon amiatt, ha ennél többet nem tehet érte. Elhiheti, neki már az is sokat jelenthet, hogy odafigyel rá.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



A legjobb volna, ha ma semmit sem csinálna. Nyugodtan adja át magát a pihenésnek. Olvasson, nézzen filmet, tegyen azt, amit jónak lát. Nem kell mindig hasznosnak lennie vagy másokkal foglalkoznia. Legyen ez ma az Ön napja. Végre itt lenne a lehetőség, hogy foglalkozzon a rég elhanyagolt hobbijaval és mindazzal, amivel csak szeretne. Ne keressen kifogásokat, miért nem teszi!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp