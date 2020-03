Napi horoszkóp - 2020. március 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kísértésbe eshet a nap folyamán. Olyan lehetőségekre bukkanhat, amelyek könnyű sikert vagy pénzszerzési lehetőséget ígérnek. De ha bármilyen kétsége is felmerül Önnek arról, hogy helyes-e vagy sem az, amit meg kell hozzá tennie, akkor szánjon rá egy percet a döntésének újbóli értékelésére. Meglehet, hogy csak kemény munkával jár, esetleg minimálisan kockáztatnia kell, de az is lehet, hogy tisztességtelen, amit tennie kell.

Szeretsz nyitott és őszinte emberekkel ismerkedni. De ma olyannal találkozhat, akik elrejti valódi önmagát. Ha jobban megfigyeli, ki fogja szúrni, hogy másnak mutatja magát. Viszont az idő megkövetelheti magától, hogy gyorsan döntsön vele kapcsolatban. Gondolja át kétszer, mielőtt bármilyen lépést tesz az illetővel szemben. Ma érdemes megérzései, jó megfigyelőképességére és emberismeretére támaszkodnia.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Váratlan pénzbeli nyereség van kilátásban ma. Jelentős összeget gyűjthet be. Kövesse nyomon beruházásait, és váratlan híreket kaphat. Valaki, aki pénzt kért kölcsön magát visszaadhatja, de az is lehet, hogy nyeremény formájában érkezik. Roppant szerencsésnek érezheti ma magát szerelmi téren is, mivel a kedvese igencsak gesztust tehet. Ha kétségei voltak vele kapcsolatban, a napokban elszállnak!

A karrierjével és a személyes életével kapcsolatos minden erőfeszítésed ma végre kifizetődőnek bizonyul. Valószínűleg felgyorsulnak maga körül a dolgok és egyre több sikert fog elérni. Erőfeszítéseit és leleményességét a felettesei észreveszik, de akár más támogatót is szerezhetnek, akik valamilyen formában előmozdíthatják karrierbeli sikerét vagy anyagi helyzetének javulását.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Változások várhatók a karrierjében. Megváltoztathatja a munkahelyét, vagy a meglévő helyén kerülhet át egy másik helyre. Tetszeni fog az új helyzet, és ez olyan lehetőségeket kínál Önnek, amelyeket régóta keres. Tehát teljes mértékben ki kell használnia azokat a lehetőségeket, amelyek ma az útjába sodor a sors. Viszont egy délutáni találkozója meghiúsulhat, de ne bánkódjon miatta, találjon ki másik programot helyette.

Itt az ideje, hogy meggyógyítsa kapcsolatait. Végre sikerül elengednie a régi aggodalmakat, és inkább az életének és a kapcsolatainak újjáépítésére koncentrál. Arra is rájön, mit rontott el a viszonyait illetően és készen áll arra, hogy kijavítsa őket. Ma békülések és csodás egymásra találások várhatók. Azok, akiknek mostanában nem volt túl jó a kapcsolatuk, végre ők is megnyugodhatnak és helyrebillenhet a viszonyuk.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A nap tökéletes az új dolgok kipróbálásához, amellett, hogy képes lesz megszabadulni attól, ami eddig visszatartotta Önt. Legyen ma vállalkozószellemű és bólintson rá az újdonságokra. Érdemes lehet ma kicsit spontánnak lennie, sodródnia az árral, mert elképesztő élményekben lehet része. Sokat új és izgalmas életleckét hozhat magának ez a nap, ha hajlandó lemondani a görcsös irányításról.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mielőtt vakon nekiállna a feladatok elvégzéséhez vagy éppen céljai megvalósításához, szánjon egy kis időt arra, hogy átgondolja, pontosan mire is készül és érdemes lehet a múltbéli tapasztalatait is felelevenítenie, így elkerülhetne egy újabb kellemetlenséget, csalódást. Az sem ártana, ha reálisabban ítélné meg a saját képességeit, így tiszta fejjel dönthetné el azt, biztos az Önnek legmegfelelőbb útra készül-e rálépni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma végre learathatja a babérokat és sikert érhet el a munkahelyén. Elismerést és tiszteletet kaphat kollégáitól, de akár feletteseitől is, sőt akár jutalmat is. Viseljen kék színű ruhát ma. mert ez vonzza a pozitív energiát, amiből ma egyébként is bőségesen fog jutni magának. Várnak még a délután folyamán is kellemes meglepetések Önre. Egyik szerette felől jó hírt kaphat, ami okot majd az ünneplésre.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Eddig kitartóan magában tartotta a dolgokat, de most már ideje megnyílni a partnerének. Meséljen neki vágyairól, titkairól vagy éppen félelmeiről. Sokkal megértőbb és segítőkészebb lesz a partnere, mint azt gondolná. Sőt, talán épp ennek köszönhetően fog javulni a kapcsolatuk is. Érthető, hogy ez nem könnyű magának, de megéri próbálkoznia, a lelki egészsége is ezt kívánja.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Akár üzleti tárgyaláson vegye részt vagy bárki mást keljen meggyőznie valamiről, vegye elő legmagabiztosabb oldalát és meg fogja látni, hogy sikerrel fog járni! Viszont munkahelyén valaki igyekezhet magát kellemetlen helyzet hozni. Kezelje higgadtan a helyzetet és akkor nem fog sikerrel járni. Ne aggódjon, ismerik magát, nem fognak hinni a pletykáknak és talán még az illető is túl nyilvánvalóan fog mesterkedni Ön ellen.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egy új és ígéretes kapcsolat alakul ki az egyedülállók életében. Viszont már a legelején olyan kérdések merülhetnek fel, amiket érdemes mielőbb tisztázni. Adjon elég teret és gondolkodási időt a partnerének. A párban élőknek is ezt kellene tenniük. Semmit sem érdemes ma elsietni, akármilyen kérdésről is legyen szó. A türelem meg fogja hozni gyümölcsét a munkahelyén és azon kívül is egyaránt.

