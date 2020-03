Napi horoszkóp - 2020. március 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek felbosszantják Önt, vagy akár kényszeríthetik az impulzív cselekedetekre. Itt az ideje, hogy vállalja és egyben megvédje önmagát, akár a gyermekeit vagy fiatalabb testvéreit. Megfogja lepni, hogy az embereknek milyen hamar elszáll a harci kedvük vagy éppen az, hogy bosszantó dolgokat tegyenek, ha meglátják magát lángoló tekintettel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A kedves természetének köszönhetően egyre több barátra tehet szert, de legyen óvatos, mert nem mindenkinek tiszták és önzetlenek a szándékai. Érdemes jobban megismernie és egyben alaposabban megvizsgálnia őket, mielőtt úgy dönt, hogy bízik egy barátban. Ma nagyon tiszta fejjel tud gondolkodni, és a komolyabb feladatokat is könnyedén el fogja tudni végezni. Nincs számára ma átláthatatlan helyzet.

Sikerül kihoznia a sodrából a párjának Eddig talán sikeresen elkerülték a harcokat, mert Ön mindig megadta magát vagy visszavonulót fújt, de ma egyiket sem teheti. Különben is, néha fel kell szólalnia. Ha partnere hozzáállása és viselkedése zavarja, akkor beszéljen vele, csak így javulhatnak a dolgok. Legyen diplomatikus és kompromisszumkész, de nem egészséges, ha mindig elkerüli a konfliktust.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A szerelmi élete stagnál manapság, viszont egyre érdekesebb és akár hasznosabb barátságokat, ismertségeket köthet. De nemcsak a szinglik vannak túlságosan elfoglalva ahhoz, hogy a magányuk miatt keseregjenek, hanem a párban élőknek is lesz annyi feladatuk, ami eltereli a figyelmüket. Különben is, minden jegy szülöttjének most kellene kipróbálniuk olyan dolgokat, amiket esetleg párban vagy család mellett már nem tudnának.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A csillagok ma támogatják a különböző vásárlásokat és azokat, akik üzlettel foglalkoznak. Megfelelő nap ez a mai ingatlanvásárláshoz. Sőt, ma kifejezetten olyan lehetőség kínálkozik, a mely során meglelheti álmai házát vagy lakását. A beruházások, amelyeket ezen a téren tett, most gyümölcsözőnek bizonyulnak. Minden befektetés ma megtérülni látszik, illetve a ma kötött üzletek sok sikert hoznak.

Nagyszerű nap ez a mai az Ön számára. Meglehet, hogy felettesei pénzzel is jutalmazzák erőfeszítéseit! Ám az sem kizárt, hogy valaki olyan adja vissza a kölcsönt, amit adott, akiről már rég lemondott. Ezenfelül ma a legkedvesebb pillanatokat a partnerével töltheti, mivel a nagyon szenvedélyesnek bizonyulnak mindketten, ráadásul kedvese egy igencsak kellemes meglepetéssel rukkolhat elő.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már jó ideje gondolkodhat egy saját vállalkozáson és talán épp itt lenne az ideje annak, hogy meg is tegye. Azok, akiknek viszont van, egy kölcsönösen előnyös társulási lehetőség merülhet ma fel számukra, amit érdemes lenne fontolóra venniük. A munkahelyén gyakran kérhetik a kollégái a segítségét, de legyen ezzel óvatos. Ha mindenkinek segít, nem fog elég ideje jutni a saját feladataira.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

A csillagok segítenek ma megismerni álmai lovagját, de legalábbis egy rendkívül különleges egyént. Lehet, hogy nem pontosan az, akire vágyik, de nagyon közel áll hozzá. Jól fejlett humorérzékének köszönhetően ma sikeresen leveszi a környezetét a lábáról amellett, hogy sokszor a munkahelyén is humorral sikerül majd orvosolnia a problémákat. Kollégái körében egyre népszerűbb lehet.





Itt az ideje, hogy minden magától telhetőt megtegyen azért, amiben hisz, és rövid időn belül megvalósulhatnak a vágyai. Néhány korábbi ötletét is készen áll megvalósítani és jól is teszi, mert szerencse kísérné útján. Noha dolgos napok várnak Önre, a jutalom hamarosan megérkezik, és meghaladja az elvárásait. Már ma sem szabad ülnie a babérjain, legyen szorgalmas és tettrekész!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma véget étnek a hangulat ingadozásai és végre megértheti önmagát, hogy miért is volt ennyire változó a kedélye. Ugyanakkor erre szerettei is kíváncsiak lesznek. Ma minden helyzetben ragaszkodjon az őszinteséghez, mivel ez önmagában is segíthet a céljai elérésében amellett, hogy sokat javíthat vele a kapcsolatain. Legyen ma figyelmes a környezetével és engedje, hogy néhányan kiöntsék magának a szívüket.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma amolyan lelki társat kereső embereknek napja van és könnyen egymásra találhatnak a magányos szívek. Éppen ezért érdemes randiznia, és nyitottnak lennie a környezetével szemben. A párban élők kapcsolata is sokat javulhat, végre megtörhet közöttük a monotónia és új dolgokat próbálhatnak ki. Ugyanakkor ma érdemes odafigyelnie a barátoktól kapott tanácsokra, mert általuk elkerülhet egy kisebb csalódást, kellemetlenséget.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma könnyedén bevonzhat bárkit az életébe, de tegyen különbséget a flörtölés és a komolyabb hódítás között méghozzá úgy, hogy mások számára is érthető legyen. Amúgy sem valószínű, hogy épp ma találja meg a nagy szerelmet, de ártatlan kalandozásban még lehet része, csak ne feledje, hogy nyílt lapokkal játsszon és akkor nem érheti kellemetlenség. Viszont semmiképpen se a főnökével flörtöljön!





BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



