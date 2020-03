Napi horoszkóp - 2020. március 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem kis meglepetések érhetik ma szerelmi téren. Hirtelen előkerülhet egy régi szerelme vagy éppen az exe, aki készen áll arra, hogy felmelegítsék a kapcsolatukat. Azért mielőtt gondolkodás nélkül belemenne, emlékezzen mi volt a baj korábban, de legalábbis fontolja meg, milyen buktatói lehetnek a kapcsolatnak. Ma amúgy is hajlamos lehet arra, hogy hirtelen, érzelmi felindulásból hozzon döntéseket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Békés állapotát megzavarhatja a környezete. Könnyen lehet, hogy egy kollégája vagy barátja kiszivárogtatta az Ön titkát, illetve titkos tervét. Ebbel ma akár komoly konfliktusuk lehet. Bármennyire nehéz is, fontos, hogy ne menjen el odáig, hogy megbosszulja a dolgot, mert az nem vallana Önre. Párjának sikerülni fog felvidítania és feledtetni Önnel a történteket, de akár még megoldással is szolgálhat!

IKREK: (május 21 - június 21.)



A párkapcsolatokban élők viszonya fordulóponthoz érkezhet. Talán a családalapítás mellett döntenek vagy közös ingatlant terveznek vásárolni. Legyen ez egy jól átgondolt döntés. Ugyanakkor a jegy szülöttei egyik szerettük helyzete miatt aggódhatnak. Érthető, hogy szeretnének segíteni, de talán nem tudnak, éppen ezért nem kell lelkiismeret-furdalást érezniük. Különben sem segíthet mindig mindenkin.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Bármilyen problémája is legyen, érdemes megosztania azt, különösen olyanokkal, akiknek lehet benne tapasztalatuk. Próbálja olyan emberek társaságát keresni, akik hasznos információkat nyújthatnak Önnek. Viszont ma egy ismerőse emlékeztetheti Önt egy korábban tett ígéretére, éppen ezért, ne felejtse el betartani, még akkor is, ha valamiért nem szeretné, különben könnyen megromolhat a kapcsolatuk.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Tökéletes nap ez a mai a befektetésekhez. Amennyiben ma üzletet készül kötni, nem kérdés, hogy sikerrel fog járni. A vállalkozók kimondottan megcsinálhatják a szerencséjüket. Ma könnyedén meggyőzhet bárkit a tervei kapcsán. Használja ki, hogy ma a maximumon működnek kommunikációs képességei. Minden, ami megköttetik, az sikert von majd maga után. De ahhoz is remek nap ez a mai, hogy ingatlant vagy ingóságot vásároljon.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma érzelmileg meglehetősen ingadozó lesz a hangulata. A csalódások és bosszúságok depressziós hangulatot eredményezhetnek. Viszont mikor öröm éri, könnyekig hatódhat vagy majd kiugorhat a bőréből. Vigyázzon, mert könnyen összezavarhatja szeretteit. Ugyanakkor felmerül ma egy közeli ismerősével vagy rokonával történő békülés lehetősége. Készen áll arra, hogy elássa a csatabárdot és továbblépjenek.





Felkínálhatnak Önnek egy új megbízást a meglévő munkahelyen, míg mások új lehetőségeket is kaphatnak egy új helyen! Nagyon úgy fest, megérte keményen dolgoznia, mert most végre kifizetődőnek bizonyulnak erőfeszítései. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi javulásnak indulnak, mivel több jövedelem fog Önhöz vándorolni. Egyesek akár nem várt pénzhez is juthatnak egy olyan forrásból, amelyre a legkevésbé sem számítottak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Túl komoly mostanában, és valószínűleg túlságosan szigorúan ítéli meg a kapcsolatait. Töltsön több időt a partnerével és próbálja meg észrevenni a gesztusait, és azt, hogy kapcsolata egy erős alapra épült, mielőtt a lazán véget vetne neki. A barátaival sem ártana hasonlóképpen eljárnia és beszélnie az esetleges problémákról. Semmi jóra nem vezet az, ha hirtelen mindenkit elüldöz a környezetéből.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Mostanában túl sokat hibáztatja a partnerét és nem veszi észre az erényeit vagy a törekvéseit. Ha nem változtat ezen, egy-kettőre elhidegülget magától a partnere. Viszont nem ártana megvizsgálnia a saját érzéseit, mert előfordulhat, hogy valójában maga hidegült el a kedvesétől. Élete másík terültén is fájó felismerést tehet, mert egyik barátjáról az derülhet ki, mégsem olyan jó és önzetlen, mint amilyennek hitte.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Amit ma is elkezdesz, azt siker fogja koronázni, függetlenül attól, hogy milyen akadály lép fel napközben! A nap végére nemhogy elfogy az energiája, hanem fel is töltődik. Kellemes délutánt tölthet együtt barátaival, akik emelni fogják a napjának fényét. Egyedül arra ügyeljen, hogy próbáljon nem túl tolakodó tanácsokat adni másoknak, még akkor se, ha csak segíteni szeretne.





BAK: (december 22 - január 20.)

A nap nagy sikert jelent, különösen azok számára, akik bármilyen módon kapcsolódnak az oktatáshoz vagy valamilyen művészi, kreatív munkát végeznek. A diákok, a tanárok, az újságírók, a különböző designerek ma roppant szerencsés napot tudhatnak a magukénak. Tökéletesen alkalmas ez a nap hosszú távú tervek megalapozásából, illetve megvalósításuk elkezdéséhez, mert szinte biztos sikerrel számolhat.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma különösen érdemes a megérzéseire hallgatnia, mert megóvhatják egy kellemetlenségtől vagy akár hozzásegíthetik valamihez, amit régóta keresett vagy akár egy kivételes lehetőséghez. Még ha néha úgy is tűnik, hogy furcsa dolgot súgnak Önnek, akkor se kételkedjen magában, legalábbis ma nem érdemes. Meg fogja látni milyen kellemes meglepetések érik!





HALAK: (február 19 - március 20.)



