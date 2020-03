Napi horoszkóp - 2020. március 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes lenne ma megfogadnia a szakértőktől kapott pénzügyi tanácsokat. A kereskedelemmel és a részvényekkel foglalkozó embereknek ma nem tanácsos nagy befektetniük. Azok, akik ma kötnek üzletet, legyenek nagyon óvatosak, mert elég lehet egyetlen egy kis hiba és már is jelentős veszteség érte őket. Ma senki se kockáztasson a jegy szülöttei közül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mondja meg a pánikba eső belső énjének, hogy ne ijedjen meg az önt körülvevő problémák miatt. A problémákat különböző tényezők okozzák, amelyekért mások felelősek, és nem maga! Miért is feszengene olyan miatt, amiről nem maga tehet? Ezek a kérdések triviálisak, és gyorsan megoldódnak. Tervezzen mára elég szabadidős tevékenységet, hogy megszabaduljon a stressztől és ne aggódjon feleslegesen!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



A szerelem a levegőben van. Valószínűleg találkozik valakivel, aki elkápráztatja, akivel nagyon élvezetes időt fog vele eltölteni. Mivel a csillagok jelenleg az Ön javára fényeskednek, megismerkedhet a nagy szerelemmel vagy más szerencsében részesülhet. Tartsa az összes munkával kapcsolatos aggodalmát a háttérben, és csak élvezze a nap kínálta pozitív eseményeket és meglepetéseket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Lehet, hogy a napja kissé monoton lesz, mivel régóta ugyanazon a projekten dolgozik vagy egyszerűen kezd beleunni abba, amit csinál. Ez végzetes lehet a fejlődésedre nézve, ezért keressen megoldást a lehető leghamarabb. Közben élvezze a harmonikus kapcsolatot munkatársaival. Az egyikük nagy segítséget nyújthat Önnek abban, hogy elkerüljön el komoly kellemetlenséget.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma érzékeny lehet a különböző érzelmi reakciókra és a pénzügyi veszteségekre! Azonban mindkettőn segíthet. Az előbb esetén jobb, ha ma elhatárolja magát az emberektől, akik megpróbálják lehúzni vagy túlzottan zsémbesek, esetleg irigyek Önre. Ami az utóbbit illeti, igyekezzen ma nem költekezni. Foglalkozzon ma önmagával és gyógyítsa meg azokat a lelki sebeket, amelyek újra felszínre kerültek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem szánt időt manapság a triviális kérdések rendezésére. Mára teljesen felhalmozódtak, és emiatt nemcsak soknak, de megoldhatatlannak tűnhetnek. Az ügyek bonyolultabbá váltak, és nem tudja, honnan vagy hogyan kezdje el a megoldásukat. Célszerű lehet segítséget kérnie. A nap végére már sokat haladhat és élvezheti a jól megérdemelt pihenést a kedvesével, aki valószínűleg romantikus programmal készül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Agilis, magabiztos és proaktív. Ezek a tulajdonságok segítenek ma minden állásinterjúnál, illetve a munkájában. A nap színe fehér. Viselje a ruházata valamely részén. Amennyiben ingatlanvásárlást tervez vagy esetleg eladni szeretne, nagyszerű nap ez ahhoz, hogy le is bonyolítsa, de legalábbis el is indítsa a folyamatot. Ma rendkívül sokat tehet hosszú távú tervei megvalósításához, ha elég szorgalmas. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

A nap középpontjában a család és az otthon áll, ezért kedvező ez a mai arra, hogy elmélyítse kapcsolatát a szeretteivel. Több tekintetben is gyümölcsöző nap elé néz, ami a kapcsolatait illeti. Legyen megértőbb és ne féljen lelkizni kicsit a szeretteivel. Csak mosolyogjon akkor is, amikor embert próbáló helyzetekbe ütközik. A pozitív hozzáállása ma sok esetben megmentheti Önt. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Egy múltbéli esemény ismét kísérthet magát, és ez rendszeres időközönként megismétlődik. Ne váljon sebezhetővé a múlt keserű tapasztalatai miatt. Ma találkozhat egy olyan személlyel, aki emlékezteti a múlt örömteli pillanataira is. Nosztalgiával teli nap elé néz, de hanem zárkózik el, akkor egy kis segítséggel legyőzheti a múlt árnyait. Ne felejtsen el a jelenre is koncentrálni, hiszen most kell élni. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Számos kötelezettségvállalása van függőben, de rengeteg ideje van arra, hogy teljesítse őket. De valamiért ma letargikus hangulatban lehet, és ennek eredményeként felhalmozódhat a munka. Így legalább nagymértékben enyhíteti a stresszt is. Mivel az elméje egyáltalán nem áll készen a koncentrálásra, a legjobb, ha pihen egy napot, de utána teljes gőzzel hajtson majd előre, különben megnézheti magát! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egyes kollégái megpróbálhatnak ma bosszúból, sértettségből keresztbe tenni Önnek. Ez nagy aggodalomra ad okot Önnek, mivel nemcsak a jelenlegi eseményekre lesz hatással, hanem a jövőbeli vállalkozásaira is. Amennyiben megkívánja védeni magát és érdekeit, sokkal okosabbnak kell lennie náluk, amelynek a kulcsa a nyugalom és a józanság. Próbáljon meg egy lépéssel előttük járni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma igazán humoros és jó kedélyű lesz. Mindenkihez lesz egy-két jó szava. El se hinné, mennyi örömet okoz majd szeretteinek vagy éppen kollégáinak. A szingliktől egy karnyújtásnyira lehet a szerelem, amennyiben hajlandók észrevenni az illetőt a környezetükben. A párban élőknek pedig érdemes lehet ma kifejezniük az érzéseiket vagy vágyaikat a kedvesüknek, mert meghallgatásra lelnének.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp