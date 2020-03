Napi horoszkóp - 2020. március 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma mindenki, akivel találkozik, valamiképp pozitív hatással lesz az életére és hozzáadnak a napjához, semmint elvesznek belőle. Sőt, az egyedülállók ma megismerkednek valakivel, aki azonnal belopja magát a szívükbe, de még korai lenne ezt szerelemnek nevezni. Tökéletes ez a nap ahhoz, hogy kielemezze helyzetét és átgondolja a jövőjét. Hasznos ötletek és megoldások juthatnak az eszébe.

Rengeteg támogatást nyújtott a környezetének, és most talán magának lenne szüksége az övékére. De úgy tűnik, hogy ők csak a saját érdekeikkel foglalkoznak, elfelejtik értékelni az Ön korábbi erőfeszítéseit és nem viszonozzák a kedvességét. Ne vegye a szívére annyira a dolgot, hogy egésznap emiatt szomorkodjon. Lépjen tovább, de úgy, hogy a jövőre nézve húzza meg a határokat Jegyezze meg, ki nem segített Önnek a szükség idején.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A pihenés és a kikapcsolódás a mai kulcsszavak. Az elmúlt napokban keményen dolgozott, és most itt az ideje, hogy élvezze munkája gyümölcsét. Ne tervezzen ma sűrű vagy túl nagy programot, inkább tartson ma egy nyugodt, csendes napot és igyekezzen feltöltődni. Érdemes lehet ma kiöntenie valakinek a szívét, mert támogatást, kedvességet és akár segítséget is kaphat az illetőtől.

A párban élők között ma problémák lépnek fel. Meglehet, hogy az egyik közeli rokona okozza majd a feszültséget. Könnyen lehet, hogy valaki negatív irányba próbálja befolyásolni a partnerét, akinek megismeri személyiségének egy olyan aspektusát, amelynek korábban még nem volt tudatában, és nem lesz túl imponáló Önnek. Ne hagyja, hogy érzelmei elragadják!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Sikerülhet ma lezárnia egy függőben lévő tevékenységét. Remek nap ez a mai arra, hogy megünnepeljék. Hívja meg azokat, akik támogatták. Érdemes ma elmélyítenie a kapcsolatait és meghallgatnia a szeretteit, mert sok új dolgot tudhat meg róluk és az sem kizárt, hogy egyik-másik problémájukon vagy vágyukon maga is tudna segíteni. Itt a remek alkalom, hogy nagylelkű és segítőkész legyen!

RÁK: (június 22 - július 22.)

Ez a nap különösen jelentős lehet Önnek. Valaki révén egy újfajta nézőpontra tehet szert. Amit megtanul és megért ma magával és a tetteivel kapcsolatban, kulcsszerepet játszhat a jövőbeli életének kialakításában, és abban, hogy hogyan kezeljen bizonyos problémákat. Épp ezért legyen nyitott ma a beszélgetésekre, de nemcsak ismerőseivel, hanem akár ismeretlen személyekkel is.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Szívesen kísérletezik mostanában, így ma is izgalmas, kalandos napja lehet. Új stílust keres, új sportot és étkezési szokásokat próbálgat manapság. Ma is sikerülhet újabb újdonságokra lelnie. Ne vegye rossz néven, ha mások nem olyan lelkesek és vállalkozószelleműek, mint maga. Egyesek még a lakóhely változtatásán is eltöprengenek ma, de ezt alaposan gondolják át, ne hirtelen felindulásból döntsenek.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Egy idős személy révén ma más perspektívában látja majd a helyzetét vagy az életét. Akár egy hasznos tanácsot is kaphat tőle. A tervezés és a prioritások meghatározása az Ön erőssége, őrizze meg ezt a jó szokását és a dolgok a helyére kerülnek. Tartsa fenn nyugalmát és gyakoroljon türelmet még akkor is, ha valaki szemtelen kéréssel állhat elő. Vigyázzon egészségére, és keressen időt a pihenésre.





A párban élők kapcsolata ma háttérbe szorulhat legnagyobb szomorúságukra. A családjuk, a rokonaik vagy éppen gyerekek túl sok időt és figyelmet igényelnek. De ha bevonja partnerét az ilyen helyzetek kezelésébe, akkor a legvalószínűtlenebb helyen is megtalálhatják a romantikát. Sokat tanulhatnak ma amellett, hogyha nem is éppen olyan napjuk lesz, mint amire vágynának, de meg fogják találni egymást.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Káoszt és zűrzavart lát maga körül. Egy kicsit mindenki feszült ma, senki sem találja a helyét és olyan, mintha lépten-nyomon csak problémák adódnának. Talán még kisebb-nagyobb vitákkal is számolnia kell. Ezek bizonyos a változás előjelei. Ne aggódjon, holnapra már jobb lesz a helyzet. Ma a legfőbb dolog, amit tehet, hogy megpróbál uralkodni az érzésein és igyekszik minden helyzetből a legjobbat kihozni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma két dologra is rá kell döbbennie. Az egyik, hogy nem befolyásolhat mindig másokat vagy legalábbis a történéseket úgy, hogy Önnek jó legyen és figyelembe kell vennie mások érzéseit, vágyait. A másik pedig, hogy bármennyire is szeretné, nem adhatja át másnak a döntés jogát, hogy más mondja meg Önnek mit tegyen. Higgye el, hosszú távon csak megbánná, hogy így tett.

Ma roppant szenvedélyes lesz és egy új oldaláról mutatkozhat be kedvesének. Kivételes nap ez a mai, ugyanis új szintre kerülhet a kapcsolatuk azáltal, hogy megmeri mutatni egy titkos énjét a párjának. Viszont ma arra is lehetőséget kapnak a jegy szülöttei, hogy közelebb kerüljenek valakihez, akit az elmúlt években nem láttak vagy pedig régóta csodálnak. Értékes találkozás, illetve tapasztalás lesz ez számukra.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



HALAK: (február 19 - március 20.)