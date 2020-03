Napi horoszkóp - 2020. március 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.07

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma egy bizonyos probléma megoldásához vagy feladat elvégzéséhez egy Önhöz közeli személyre kell bíznia magát. Segít az olyan döntő feladatok elvégzésében, amelyek jelentősen befolyásolják a jövőjét. Önnek valószínűleg kétségei vannak vele kapcsolatban, pedig nincs sok veszteni valója, éppen ezért meg kellene bíznia az illetőben, nem bánná meg! Mindenkinek jár egy esély.

Szépsége és kisugárzása szinte mindenkit elbűvöl. Remek nap ez a mai az egyedülállók számára, ha hódítani szeretnének. Ugyanakkor készüljenek fel, mert könnyen megeshet, hogy összefutnak az exükkel. Vigyázzanak, jobb, ha az ex, ex-partner marad. Egyik barátjának szüksége lehet a segítségére a szerelmi életével kapcsolatban. Ne felejtsen el a saját életével szemben is ilyen bölcs lenni! ? ?

BIKA: (április 21 - május 21.)



Itt az ideje, hogy több időt szánjon a kapcsolatai ápolására. Vegye fel a kapcsolatot régi és az új barátokkal egyaránt vagy családtagjaival, akikkel hosszú ideje nem találkozott. Sok új dolgot tudhat meg tőlük és mindeközben képet kaphat saját magáról is, hogy mit ért el, illetve hol tart, és egyáltalán, hogyan látják mások. Izgalmas eszmecseréket folytathat és még hasznos tanácsokat is kaphat!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ön jelenleg boldog és elégedett a kapcsolatával. De még több öröm vár magára! Új dolgokat tudhat meg a partneréről és magasabb szintre emelhetik a kapcsolatukat. A szinglik viszont ma egy izgalmas személyt ismerhetnek meg a neten. Ellenben a munkahelyéről pletykálni kezdhetnek Önről. Diszkréten derítse ki, hogy kitől eredhet és még annál is visszafogottabban beszéljen vele a tettéről.

RÁK: (június 22 - július 22.)

A mai nap nagyon kedvező lesz a vállalkozások számára. Ám a többi jegy szülötte sem panaszkodhat, mivel az ő munkájuk is kifizetődőnek bizonyulhat. Mindig keményen dolgozott és szorgalmas volt, így most végre nem marad el a jutalma. Számos projektje sikeres lesz, illetve végre megvalósulnak azok a célok, amelyekért jó ideje küzdött. Ma élvezheti a feletteseinek dicséretét.





Ma végre megszabadulhat néhány olyan problémától, amelyek jó ideje nyomasztották. Fontos, hogy ma ne vállaljon újabb kötelezettségeket, sem pedig szívességeket, hanem inkább pihenjen. Ne érezze úgy, hogy akkor haszontalan vagy lustálkodik, hiszen megérdemli, hogy néha Ön is lazábbra vegye a gyeplőt. Ne foglalkozzon azzal, mit mondanak mások, hiszen csak irigykednek!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma felettébb szerelmes hangulatban lehet. A párban élők újra beleszerettek a kedvesükbe és kimondottan felélénkült a kapcsolatuk. Másokat viszont az új kedvesük varázsolt el egészen. Mindenesetre nem ártana, ha ma nem hozna komolyabb döntéseket, mert a rózsaszín szemüvegtől nem lát elég tisztán. Ha pedig mindenképpen ma kellene, érdemes lehet kikérnie mások véleményét.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szépen halad előre, de az emberek megpróbálhatják lehúzni. Nem kétség, hogy a féltékenység vezérli őket. Ne vegyen részt semmilyen vitában. Hagyja, hogy a tettei beszéljenek maga helyett. Szerencsére nem mindenki próbálja meggátolni a siker elérésében és akik nem, azok támogatni fogják magát. Támaszkodjon rájuk! Legyen kitartó és ne adja fel tervei megvalósítását.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Az elmúlt napokban rendkívül hektikus ütemtervet követett és itt az ideje annak, hogy megálljon és kicsit jobban összeszedje magát. Jobban tenné, ha innentől kezdve alaposabban megtervezné a napjait, különben rengeteg félbehagyott feladat marad maga után. Túl sok mindenbe kezdett bele és hajlamos arra, hogy befejezetlenül hagyja őket. Ellenkező esetben a dolgok valószínűleg még kaotikusabbak lesznek az elkövetkező napokban.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ha ma nagy összegű hitelt kér új ház vagy jármű vásárlásához, esetleg az üzlete beindításához, meglehetősen egyszerűen kapja meg majd a kölcsönét. Ugyanakkor tökéletes nap ez a befektetésekhez is. Ma gyakran tapasztalhat szerencsét és kisebb-nagyobb dolgok összejöhetnek, amiket nem is remélt vagy nem gondolta volna, hogy könnyedén jut hozzájuk. Használja ki a lehetőségeit!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma valószínűleg arra jön rá, hogy kezd megkomolyodni a kapcsolata ez némi aggodalommal töltheti el. Pedig erre van szükség ahhoz, hogy boldogabb és gazdagabb legyen a kapcsolata. Ne féljen megélni a szerelmet és bizalmat szavazni a kedvesének. Mások viszont épp arra jöhetnek rá, hogy az utóbbi időben kissé egyoldalú volt, túl sokat adtak és túl keveset kaptak. Még nem késő ezen változtatniuk a kedvesével.

Ma véget vethet békés állapotának a környezete. A munkatársai között akadnak olyanok, akiknek sikerül felpaprikázniuk. Az egyikük talán még egy bizalmas információt is kiszivárogtathatott, amit rábízott. Nem lesz könnyű visszafognia magát, de fontos, hogy higgadtan intézze az ügyet, másképp akár saját magát is kellemetlen helyzetbe hozhatja. Arra is ügyeljen, hogy ez a dolog ne kavarja fel annyira, hogy elvonja a figyelmét a feladatairól.

BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



