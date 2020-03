Napi horoszkóp - 2020. március 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Eljött az ideje annak, mikor a kitartás és a kemény munka megtérül. A felettesei észreveszik, és akár meg is jutalmazhatják vagy különleges ajánlatot tehetnek Önnek. Feltétlenül használja ki ezt a lehetőséget a lehető legteljesebb mértékben. Azok, akiknek saját vállalkozásuk van, ott végre beindul a szekér, de legalábbis számottevő javulást tapasztalhatnak. Akik anyagi problémákkal küzdöttek, lassan fellélegezhetnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A kapcsolata kritikus szakaszában áll. Ugyanakkor ma sokat fog töprengeni a helyzetén és kész arra, hogy belássa a hibáit. Ma minden erejével azon lesz, hogy megfejtse saját érzéseit és vágyait, így ma fontos döntést hozhat a szerelmi életével kapcsolatban. A munkahelyén kellemes csalódhat valakiben, akiről rosszat feltételezett. Kiderül, hogy teljesen már az illető és akár jó barátok is lehetnek!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma meglehetősen impulzív lehet és könnyen eluralkodhatnak magán az érzelmek. A csillagok azt tanácsolják, tartsa szem előtt érdekeit és ésszerűen gondolkodjon. Megvan Önnek a jó kommunikáció hatalma, és ezt kellene a javára kell fordítania. A stressz csökkentése érdekében délután sportoljon vagy eressze ki a gőzt a barátaival, de ne vigye haza a mérgét, mert nem lenne szerencsés a családján kitölteni.



RÁK: (június 22 - július 22.)





Azok, akiknek közös vállalkozásuk van a partnerükkel, újabb sikert könyvelhetnek el. Ettől függetlenül is remekük alakul a kapcsolatuk, nagyon jól megértik egymást és sokat tanultak az utóbbi időben egymástól. Kapcsolatuk egyre harmonikusabb és kiegyensúlyozottabb, mivel megtanulták elfogadni egymást. Ez még jól fog jönni számukra az élet több területén is, már csak azért, mert remekül tudják motiválni egymást a mindennapokban!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Megvan a képessége ahhoz, hogy ma mindenkit elbűvöljön. Szellemességével és kedvességével lenyűgözni a környezetét. Mindenki szeretetét és jóindulatát elnyeri ma. Használja ki ezt a ragyogó időszakot, hogy új barátokat szerezzen, előnyös kapcsolatokat építsen és figyelje meg, hogy új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt. A párban élőknek ma teljesülhet egy titkos vágyuk.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Jelentős változást fog tapasztalni önmagában azzal kapcsolatban, mivel ráébredhet arra, mit is szeretne a párkapcsolatában. Valószínűleg szeretné komolyabbá tenni a kapcsolatát amellett, hogy talán már a családalapításon is gondolkozik. Érzelmileg készen áll ezekre és arra is, hogy elbeszélgessen a párjával a vágyairól. E téren adódhatnak nehézségei, de törekedjen arra, hogy kompromisszumot kínáljon.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Számos különféle pénzügyi és karrier-lehetőség nyílik meg Ön előtt. Vigyázzon, ne hagyja, hogy a határozatlansága megbénítsa. Ne legyen kishitű és ne most kezdjen el kételkedni a képességeiben. Ha most elfogadja, teljesen megváltoztathatja pénzügyi jövőjét és végre a karrierjével is elégedett lehetne. Nem szabad lustának lennie és a csodára várnia. A gyors és határozott cselekvés napja ez a mai.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Tökéletes ez a nap mindennemű probléma megoldásához, illetve a gondok megértéséhez. Ön képes lesz innovatív megoldást ajánlani valamilyen nagyobb problémára a munkahelyén vagy valamelyik barátja számára. Egyre többen fordulnak ma segítségért és támogatásért magához, éppen azért, mert annyira jól átlátja a különböző helyzeteket amellett, hogy kivételesen kreatív megoldásokat tud kínálni.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Több lesz a tányérján, mint amennyit képes megenni. Így is mondhatjuk azt a problémát, amivel ma kell szembesülnie. Túl sokat vállalt és ma rá kell jönnie, hogy nem fog tudni mindennel időben végezni. Következésképpen néhány dologtól búcsút kellene vennie.



Legyen őszinte és nyitott a partnerével, aki segíthet Önnek rávilágítani bizonyos problémákra és egyúttal a megoldásokra is.

BAK: (december 22 - január 20.)



Noha őszinte és szorgalmas, a siker manapság csak elérhetetlennek tűnik. Néha még a tisztességtelen módszerek is megfordulnak a fejében, de semmiképpen se térjen le a helyes útról csak azért, hogy plusz pénzre vagy sikerre tegyen szert. Ugyanakkor ma jobb el kell kerülni minden vitát munkahelyén. Viszont remek nap ez a mai ahhoz, hogy barátaival töltse a délutánt, akik feltöltenék magát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Szerencsére Ön humoros ember, éppen ezért hívják fel a csillagok arra a figyelmét, hogy ne veszítse el ezt a szokását, amely megszabadítja a feszültségtől a legnehezebb helyzetekben. Ma is adódhatnak gondjai, éppen ezért kell azokra is kellő humorral gondolnia és úgy még könnyebben meg is oldja őket. Továbbá ma valakinek szüksége lehet a bátorításra. Nézzen körül és legyen az illető segítségére!

Nagyon sok türelemre lesz szüksége ahhoz, hogy ma a partnerével nyugodtan tudjon beszélni a kapcsolatukról. Próbáljon meg higgadt maradni és legyen nyitott kedvese nézőpontjaira. Hogyha a megfelelő helyen és időben történik a beszélgetés miközben a problémák megoldására törekszenek, akkor számottevő javulást érhetnek el ma el. Tehát óvakodjon attól, hogy az áldozat szerepét játssza.

HALAK: (február 19 - március 20.)



