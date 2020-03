Napi horoszkóp - 2020. március 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma Ön és partnere között a megértés és alkalmazkodás új időszaka veszi kezdetét. Készek arra, hogy igazán nyissanak egymást irányába. A kapcsolat minden pókhálóját eltávolították, és mindketten ragyogó fényben láthatják egymást, de ez csak erősebbé és tartósabbá teszi a viszonyukat. Mindketten kifejezetten optimisták és sokkal jobban meg tudják beszélni a problémáikat vagy éppen az érzéseiket a korábbiakhoz képest.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mindenképpen mérlegelje mind pénzügyi, mind karrierjével kapcsolatos rövid és hosszú távú terveit. Vessen egy hosszú pillantást rájuk távolról. Pláne akkor, ha befektetni készül, társulni vagy akár vállalkozást indítani. Egy plusz véleményt érdemes lenne szereznie egy hozzáértő személytől. Minden tekintetben menjen biztosra ma és semmit se kockáztasson. Továbbá óvakodjon a munkahelyi pletykáktól!

IKREK: (május 21 - június 21.)

Vigyázzon, mert ma hajlamos lehet rosszat gondolni vagy feltételezni valakiről hiányos információk alapján, így rosszul ítélheti meg és ebből kellemetlensége származhat. Azt tanácsolják Önnek a csillagok, hogy legyen tapintatos, diplomatikus és nyitott. Addig ne alkosson képet másokról, amíg jobban meg nem ismeri őket. Ne ítéljen elhamarkodotton és ne mondja ki addig hangosan a véleményét.





Lehet, hogy valaki a munkahelyén csendben dolgozik maga ellen. Még az is lehet, hogy ma bizonyítékot szerez arról, hogy ki károsítja magát vagy legalábbis próbál Önnek keresztbe tenni. Ne siessen szembeszállni ezzel a személlyel. Hatalmas előnyt szerezhet azzal, hogy megszerezi az említett bizonyítékot, és később akár hatékonyan felhasználhatja ellene, ha sikerülne Önt csapdába csalnia.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bővítse tevékenységeik körét partnerével és iktassanak be hét közben is kellemes programokat és kikapcsolódási lehetőségeket. A házaspárok számára ideális lehet a nap arra, hogy megvitassák a család bővítésének lehetőségét. Mások is szívesen beszélnek ma kapcsolatukról, így előtérbe kerülhetnek olyan témák, mint a házasság, összeköltözés vagy bármi olyan, ami előrébb viheti a kapcsolatukat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha házat vagy lakást szeretne vásárolni, akkor ma jó ajánlatot kaphat. Azok, akik korábban befektettek, ma végre megláthatják a hasznot. Mások számára pedig épp, hogy befektetési vagy izgalmas üzleti lehetőség kínálkozik, ám minden ilyet alaposan gondoljanak át és nem ártana akár szakértő véleményét kérniük. Mások is szerencsés fordulattal számolhatnak ma és nem várt pénzösszeg ütheti a markukat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Az elméje ma nagyon aktív. Tele van ötletekkel és inspirációval. Folyamatosan új terveket fog kidolgozni, amelyeket nagyon könnyen végrehajthat. Még szerencse, hogy szerettei vagy barátai segítenek a szelektálásban és rámutatnak arra, mely ötlet életképes igazán. Ma jóval több tanácsot kaphat annál, mint kért, ne vegye rossz néven, hiszen mások csak segíteni szeretnének Önnek!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma meglepően tisztán lát, és képes lesz helyesen mérlegelni a cselekedeteinek hosszú távú előnyeit. Ennélfogva remek nap ez a mai az új vállalkozások és beruházások megítélésére, és akár arra, hogy belevágjon valamelyikre. Ugyanakkor a környezetében élőket is jóval világosabban fogja látni, ezáltal átértékelheti az egyes személyekhez fűződő viszonyait. De természetesen saját magát is más színben láthatja ma.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Lehet, hogy nehéz döntést kell hoznia szerelmi életével kapcsolatban, és bár nem érzi azt, hogy készen állna rá, mégis ez a legjobb nap erre. Csak magán múlik, hogy tanul-e a hibáiból illetve képes-e adni egy második esélyt maguknak vagy pedig továbblép. Az, hogy alaposan átgondolja a korábbi tapasztalatait, nagyban befolyásolhatja döntését. Másoknak is érdemes lenne tisztázniuk a problémáikat a partnerükkel.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma előtérbe kerül szeretetteljes, barátságos oldala. Engedje szabadjára és figyelje meg, milyen kellemes dolgok történhetnek Önnel. Ez közelebb viheti magát munkatársaihoz vagy éppen barátaihoz. Ám önmagában véve is jó érzéssel töltheti el, hogy önzetlenül segít másoknak és hogy a környezete minden ok nélkül kedveli. Még az is lehet, hogy belátja, hogy gyakran valóban kissé zárkózott tud lenni.





Legyen nagyon nyitott és az utazási lehetőségekkel kapcsolatban, mivel külföldi munkalehetőséget kaphat! Azok, akik tanulnak, csodálatos lehetőség adódhat számukra, ami sokat számíthat a hosszú távú jövőjüket tekintve. Ugyanakkor ma minden csoportos tevékenység kifizetődőnek fog bizonyulni, így megéri csapatban dolgozni a kollégáival vagy éppen az iskolatársaival.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma meglehetősen ingerlékeny hangulatban van, és valószínűleg a partnerén vezeti le a feszültséget, aki felismeri, hogy ez nem fair vele szemben. Létfontosságú lenne, hogy ma mérsékelje hangulati ingadozást, mert sok rossz döntést hozhat. Ha nem tudja megtenni, próbáljon elvonulni vagy kerülni a környezetét, amennyire lehetséges, mert túlságosan is megbánthat másokat.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



