Napi horoszkóp - 2020. március 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A szívéhez közel álló személy nehézségekkel néz szembe, és ma együttérzést kellene mutatnia. Nagyon valószínű, hogy türelmetlennek és csalódottnak érzi magát ennek a személynek a problémáival kapcsolatban, de alapvető fontosságú, hogy kritika nélkül nyújtsa neki támogatását, ugyanis sokkal jobban befolyásolhatja, mint azt gondolná. Sőt, hosszú távon még a kapcsolatuk is javulhat a mai támogatásának köszönhetően.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Fenntartja a pozitív gondolkodásmódot akkor is, ha a jelenlegi kapcsolata nem működik. A partnere nem ugyanazt érzi, mint maga. Talán ideje lenne továbblépnie anélkül, hogy bárkit is megbántana, beleértve saját magát is. Szakítson tisztességesen majd kezdjen bátran ismerkedni Pozitív hozzáállásával találhat valakit az ajtó túloldalán. De ettől függetlenül ma meglepetések várnak Önre, amik jobb kedvre deríthetik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ez a nap különösen kedvező az Ön számára. Befejezhet egy feladatot, amely sok időt vett igénybe, így elindíthat valami újat vagy vállalhat egy olyan projektet, amelyre már régóta vágyott. Lépjen kapcsolatba a régi és az új barátokkal, és találkozzon velük. Élvezze a szeretetüket, a társaságukat, mert garantáltan jó hatással lesznek Önre. Tökéletes ez a nap a kapcsolatok megerősítéséhez.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Élvezze a mai, romantikus napot partnerével. Nyugodt és békés délutánjuk lesz. Még ha nem is terveznek semmiféle különlegességet, akkor is minőségi időt fognak tudni tölteni a partnerével vagy az egész családdal. Tegye félre a sürgős kérdéseket, és élvezze az élet apró dolgait. Tele lesz az elégedettséggel és a boldogsággal nap végére. Ezek a kivételes napok üdíthetik fel Önt a szürke hétköznapokban.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Azok a projektek, amelyekkel nagyon szorgalmasan dolgozott, a napokban végre megmutatkozik az eredményük. A munkáját mindenki megismeri és lenyűgözheti vele feletteseit. Ne lepődjön meg azon, hogy kollégái körében némi irigység jelenhet meg, ne foglalkozzon a rosszmájú megjegyzésekkel. Nyugodtan örüljön a sikerének és azokkal törődjön, akik támogatják.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Tele van energiával ma. Bája és szelleme valószínűleg mindenkit elvakít otthon és a munkahelyén egyaránt. Menj el a délután barátokkal vagy a partnerével kicsit kikapcsolódni. A nap nyugodt és stressztől mentes lesz. Ugyanakkor legyen óvatos, mert ma igaz lehet Önre a mondás: könnyen jött, könnyen ment, és ez természetesen a pénzre vonatkozik. A csillagok arra intik, hogy ne felejtse el, hol van a határ.





Valaki ellenállhatatlanul vonzza magát, de még mindig nem találja a módját, hogyan érje el a szívét. Valószínűleg nem olyan bonyolult a dolog, mint a gondolná! Ugyanakkor, akiknek nincs kiszemeltjük, ők se csüggedjenek, mert a színfalak mögött már folyamatban vannak a dolgok, és hamarosan megismerkedhetnek valakivel. A párban élők legyenek óvatosak, mert egy szerelmi háromszög közepén találhatják magukat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Súrlódás alakulhat ki Ön és partnere között, de ragaszkodnia kell a véleményéhez, és nem szabad feladnia csak azért, hogy elkerülje a konfliktust. Ne aggódjon, mivel ez a helyzet nem vezet tartós elidegenedéshez. Noha lehetnek átmeneti mosolyszünetek, de a partnere rájön, hogy azt tette, amit maga helyesnek gondolt és magától felfedezheti, hogy Önnek volt igaza, így még nagyobb tiszteletet fog kiváltani belőle.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma valószínűleg felfedez egy új, még nem használt erőforrást magában. Rájön, hogy nincs szüksége külső segítségre, és valószínűleg nem is kap semmiféle külső segítséget a felmerült problémák kezelésében. Mindegyiket könnyen meg tudja oldani saját maga, és valóban van magában egy olyan egy erőforrás, illetve képesség, amelyben megbízhat. Nemhogy mások, de a saját szemében is sokat nőhet.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kiváló nap ez a mai az ismerkedéshez, az érzelmei megvallásához és kapcsolatai megerősítéséhez. Fejezze ki családodnak is az érzéseit, boldogak lesznek tőle és akár még segíthet is rajtuk az őszinteségével. A mai napon érdemes több időt töltenie családjával, akik esetleg még a gondjait is orvosolhatják, amennyiben megnyílik nekik és beszél róluk. Ne féljen attól, hogy megismerik szerető, gyengéd oldalát.

BAK: (december 22 - január 20.)



A mai nap sikerül átértékelnie bizonyos eseményeket. Lehet, hogy korábban túlreagált bizonyos helyzeteket, de ma sokkal tisztábban látja őket. Megérett az idő az elengedésre és arra is, hogy békejobbot nyújtson másoknak, ha szükséges. Adjon második esélyt magának és a környezetének. Ne féljen beismernie a hibáit, hiszen pont ennek köszönhetően lesz majd még jobba kapcsolatuk.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



A munkahelyén ma a barátságos atmoszféra és meghittség hangulat uralkodik, és ennek köszönhetően még a legproblémásabb feladatokat is élvezni fogja. Új lelkesedést találhat munkája iránt, és valószínűleg aktív támogatást kap kollégáitól a munkaköre teljesítéséhez. Ma minden függőben lévő feladatát be kell fejeznie, mivel kedvező ez a mai nap a projekteknek a befejezésére.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp