Napi horoszkóp - 2020. március 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A Kosok kellemes nap elé néznek. Használják ki a jó szerencséjüket céljaik eléréséhez és a nehéz dolgok kezeléséhez. A szinglik új személlyel találkozhatnak, aki azonnal lenyűgözi őket. A házasok a partnerüket fogják támogatni és nagyon jól is teszik, mert szükségük lesz rá. Ez a nap minden kapcsolat építéséhez kedvez, vagyis érdemes lehet a barátaira is időt szánni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A Bikáknak több időt kellene szentelniük a szeretteinek. A mainap középpontjában a családi kötelezettségek végrehajtása áll. Ne lázadjon ok nélkül, mert senki sem fogja megérteni. Inkább mondja el, mivel elégedetlen, mert azon legalább segíthetnek. Viszont minél több mindent csinálnak és terveznek meg ma, annál nagyobb sikert érhetnek el. Fogjon össze családjával, ha a problémák megoldásáról van szó.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az Ikrek nagyobb problémák nélkül fogja elérni ma céljait, mert precíz és gyors lesz a különböző döntések meghozatalában. Szinte minden sikerülni fog, ami mára tervez. Merjen belevágni új dolgok kipróbálásába is! Ugyanakkor ne mutasson féltékenységet a szerelemben. Jobb megbeszélni a problémát, mintsem vitatkozni, pláne úgy, hogy valójában nincs is oka kételkednie a partnerében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A Rákok szép nap elé néznek. Főleg a család kerülhet ma előtérbe és kellemes napot tölthet a szeretteivel. Akik ma a főzés és sütés mellett döntenek, elérik az ügyességük csúcsát. Főzzön bármit, még a legegyszerűbb étel is le fogja nyűgözni a családot. Rengeteg elismerést zsebelhet ma be. Valaki kellemes meglepetést okozhat ma Önnek. A horoszkóp azt jövendöli, hogy ez nagy örömet fog okozni a többieknek is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Az Oroszlánok szíve ma meglágyul és alázatosak lesznek. Tele lesz ma szeretettel és együttérzéssel. Ma kérjenek Öntől bármit, szinte semmit sem fog visszautasítani és emlékezni fog korábbi ígéretére. Ha ma valaki ellenségesen közelít ma Önhöz, nyújtson először békítő jobbot. Szinte varázsütésre megoldhatja ma a felmerülő problémákat. A nap kedvez a rendtételnek és a csendes gondolkodásnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A Szüzek makimondottan álmodozók lesznek. Nem érdemes ma túl sok feladat elvégzését magára erőltetnie, mert úgyis csak egzotikus utazásokról és rendkívüli kalandokról fog képzelegni és emiatt kissé nehéz lehet Önnel a kommunikáció. Még a szokásosnál is nehezebb lesz ma magát rávennie a mindennapi feladatokra. Este a barátok látogatása visszaránt a valóságba, valaki érdekes kikapcsolódási lehetőséget fognak javasolni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



A Mérlegek ma tisztába teszik magukat az agyagiak tekintetében és úgy döntenek, hogy törekedni fognak egy magasabb pozíció betöltésének elérésére. Ennek következtében esély mutatkozik különféle munkalehetőségek. Viszont ma félreértések is kialakulhatnak a szeretteivel. Ne adja fel a véleményét, és ne hagyja magát elnyomni. Tartson ki véleménye mellett!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valaki megpróbálja felhasználni az Ön tapasztalatait és tudását a saját céljai érdekében. Ennek határozottan álljon ellen. A mai nap amúgy is kissé paprikás hangulatban lehet és könnyedén kimondja az őszinte véleményét. Ha azonban valaki spontán randevút kínál Önnek, ne próbáljon kibújni alóla. Tökéletes ez a nap a szerelemnek, és a párban élőkre is kellemes élmények várnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A Nyilasok ma békére és a csendre fognak vágyni, emiatt ma kerülik a nagyobb társaságot és szívesebben vannak egyedül. Az új dolgok eleinte nehéznek bizonyulnak, de minden megoldódik magától. Kisebb félreértések adódhatnak szeretteivel. Kicsit több megértést kell feléjük mutatni. Érdemes hagyni mindent a saját medrében folyni. A nap végére mindez meghálálja magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Érdemes ma kimozdulnia otthonról, mert kellemes élményekben lehet része. Barátai vagy párja révén roppant szórakoztató élményekben lehet része. Lazuljon le és ne legyen hangulatromboló! Számítanak a humoros oldalára, úgyhogy mutassa meg, milyen jó fej tud lenni. Lehet, hogy ma szívesebben foglalkozna a saját dolgaival, de később bánná, hogy kimaradt a buliból.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyik barátja, illetve ismerőse összezavarhatja és nemigen lesz tisztában a szándékaival. Jobban tenné, ha tudatosan törekedne a tiszta kommunikációra, így elkerülheti, hogy félreértések áldozata legyen. Viszont tökéletes ez a nap ahhoz, hogy letudja bizonyos kötelezettségeit, éppen ezért vegye elő azokat a teendőket, amelyeket a szőnyeg alá söpört. Pórul fog járni, ha nem teszi!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egyik szerette ok nélküli, de kellemes meglepetésben részesíti. El se akarja majd hinni, hogy ennyire szeretik és megbecsülik. Ma rengeteg szeretetet, törődést és figyelmességet fog kapni szeretteitől. Nem kell görcsösen viszonoznia, hiszen épp azért kapja, mert Ön is annyi segítséget és kedvességet nyújt nekik. Csak mutassa ki érzéseit és merjen őszinte lenni a családjával, így az esetleges problémák is megoldódhatnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp