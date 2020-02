Napi horoszkóp - 2020. február 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A jóga, a séta, a meditáció ma segíthet megtalálni az igazi megkönnyebbülést. Megszabadul mindattól, ami leterheli, korlátozza vagy ami aggasztja, esetleg fájdalmat okoz. Fontos, hogy ne félj a változások életbe léptetésétől még akkor se, ha sok munkára lesz szükség ahhoz, hogy célt érjen vagy akár meggyógyuljon. Remek nap ez a mai arra, hogy maga mögött hagyja a múltat és előre nézzen.

A közeljövőben lehetősége lesz revansot venni egy olyan személyen, aki korábban megsértette. Bölcsen tenné, ha emlékezne arra a bölcsességre, miszerint ?tedd azt másokkal, amit szeretnél, ha veled tennének?. Éppen ezért kétszer is gondolja meg, mire készül. Nem éri meg lesüllyedni az illető szintjére. Mutassa meg érett oldalát és ne hagyja, hogy az illető kifordítsa önmagából.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A családi élettel foglalkozni kell, máskülönben ne csodálkozzon azon, ha könnyen összekap a szeretteivel. Emlékezzen arra, hogy évekkel ezelőtt gyakran elképzelt egy boldog családot, egy szeretettel teli környezetet. Ez az álom már hosszú ideje kíséri Önt. Ma is várhatnak Önre családi problémák és nehézségek, de egyikük sem megoldhatatlan. Koncentráljon a kompromisszumokra, semmint azokra, amik széthúzzák Önöket.

A Rákok kissé nyomottak lehetnek ma. Viszont számíthatnak arra, hogy egy bizonyos dolog kapcsán minden kétségük megszűnik és biztosra mehetnek. Emellett ma érezni fogja a megújulás hullámait. A régi dolgok eltűnnek és megérkeznek az újak. Persze a változások egy kicsit megrémítik, de gondoljon arra, hogy azoknak köszönheti majd álmai és vágyai megvalósulását.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Az emberek kihasználása meg fogja bosszulni magát, úgyhogy óvakodjon attól, hogy túlságosan befolyásoljon másokat vagy visszaéljen a jóhiszeműségükkel. Vigyázzon, mert megorrolhatják, hogy mi történik és az kellemetlen következményeket vonhat maga után. Nem szabad teljes mértékig elbíznia magát, mert csalódás fogja érni. Legyen ma nagyon óvatos!

Nagyszerű kihívások várnak Önre, úgyhogy készüljön fel! De fontos, hogy mikor akcióba kell lendülnie, kellően nyugodt legyen, mert ahhoz lesz szüksége ahhoz, hogy jó döntéseket hozzon, illetve megfelelően járjon el. Viszont nem szabad megfeledkeznie egy függőben lévő problémájáról sem, amit szintén ideje lenne megoldani. Ma még akár segítség is érkezhet hozzá, amit ki kellene használnia!

RÁK: (június 22 - július 22.)



A Mérlegek ráférne némi szórakozás. Csak egy életük van, és a szórakozás az egyik legszebb dolog, ami kellemessé teheti ezt a földi valóságot, erről ne felejtkezzenek meg. Nem kell örökké az aszketizmusban élni, és csak és kizárólag a munkára koncentrálnia, meg a kötelezettségei elvégzésére. Merjen kilépni a komfortzónájából és meglepetést okozni magának.

Fontos nap ez a mai Önnek. Egy új, inspiráló ötlet gazdája lehet. Megvilágosodik, aminek köszönhetően új lehetőségek nyílnak meg maga előtt. Ne engedje senkinek hogy döntéseket hozzanak maga helyett vagy beleszóljanak pénzügyeibe. A szakmai életben komoly kihívás elé nézhet, míg a magánéletben esélyt kaphat arra, hogy megoldjon egy régi problémát, ami hátráltatta a pártalálásban vagy abban, hogy elmélyüljön kedvesével való kapcsolata.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A Nyilasok ma kissé makacsok lesznek és mindenáron a saját fejük után mennek. Ma ne vállaljanak magukra túl sok új kötelezettséget és figyeljetek a pénzügyi döntések meghozatalánál, különben egy-kettőre kellemetlen helyzetben találhatják magukat. Lehet, hogy ma kissé nyűgösek és feszültek lesznek, ezért találkozzanak a barátaikkal. A tőlük kapott új hírek jobb kedvre derítik majd.

Az Bak jegyűeket ezen a napon sok váratlan esemény éri, sok minden fog történni. Kedvez ez a nap az új ismeretségek megkötéséhez. A szinglik járjanak nyitott szemmel, mert megismerkedhetnek valakivel! Mások viszont akár előnyös munkakapcsolatot építhetnek ki. Emellett új lehetőségek is megjelenhetnek. Továbbá, amit el tudnak intézni ne halasszák holnapra.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Minden a maga medrében fog folyni, éppen ezért ne akarja ma siettetni a dolgokat, mert úgy sem tudja. Ne feledje a hosszú távú tervek megvalósítását, valamint meggondolva és következetesen vigye véghez azokat, amiket korábban eltervezett. Ne siess és ne idegeskedj, ha kiderül hogy ma késésben van, mert a rohanás és a kapkodás kellemetlenségeket vonhat maga után.

A Halak ma vidámak lesznek, és nagyon kíváncsiak. Ők lehetnek a társaság szíve-lelkei, illetve doktorai, mert mindenki megnyílik nekik, aminek köszönhetően segíthetnek a gondjaikon. Viszont sok nehézségbe is ütközhetnek, és több megoldottnak hitt dolog is visszaköszönhet. Esélyük lesz új barátságokat kötni és sok új információt gyűjteni. A megérzéseik is prófétaiak lehetnek

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



