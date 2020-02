Napi horoszkóp - 2020. február 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Légy reális és ésszerű. Ha elégedetlen a valósággal, akkor valamit meg lehet tenni vele. Ma a bolygóenergiák hatására megtalálhatja a belső hangját és meg is értheti üzenetét, csak merjen magába nézni. Amennyiben megérti őket, akkor könnyedén megoldhatja problémáit és áttörést érhet el. Ne habozzon egyértelműen kifejezni magát, de óvakodjon attól, hogy megsértsen másokat.

Ma nagyon kreatív lesz. Sok szerencsét és boldogságot fog hozni. Hagyja, hogy az elméjét a szíve uralja és ne akarjon mindenáron logikus magyarázatokat találni bizonyos dolgokra vagy logikusan cselekedni. Viszont okosan teszi, ha titkos elképzeléseit nem osztja meg akárkivel, különben valaki el lophatja az ötleteit. Tökéletes ez a nap arra, hogy harmonizálja a szeretteivel való kapcsolatát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma nagyon sikeres lesz, ha flörtölés van szó. Szinte akárkit képes az ujja köré csavarni. De minden egyes esetben tisztázza a szándékait az illetővel, még önmaga előtt is. Ha csak kalandokra összpontosít, tegye világossá, hogy csak testi örömökre vágyik, máskülönben egy-kettőre félreértések közepette találhatja magát. A párban élők pedig ügyeljenek arra, hogy ne támasszanak irreális elvárásokat a kedvesükkel szemben.

Ma különösen hálás lesz a környezete a jó természetéért. Nagyra fogják becsülni a kedvességét, jóhiszeműségét és hogy próbálja jobb hangulatra bírni az embereket. De ma Ön is remek tanácsokat is kaphat önbizalmának növelése érdekében, és sokkal többet érhet el egy bizonyos területen, mint azt remélni merte. Ráadásul kedvessége és bájos természete olyat is megérint, aki máskor negatív szokott lenni magával szemben.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ezt a napot hangulatváltozásai jellemzik, de ma magára mosolyog a szerencse. Meg lehet, hogy plusz pénz üti a markát vagy más kellemes meglepetés éri. De napközben ügyeljen arra, hogy senkit se bántson meg nyers modorával és kijelentéseivel. Ugyanakkor az sem túl szerencsés, ha egyeseknek felé jóval több szeretetet és figyelmet szavaz, mert ez feszültséget okozhat a családon belül.

Saját magát is meglepik romantikus érzései és vágyai, hát még a kedvesét! Nagyon nagy esély van arra, hogy ma teljesen szokatlan módon fog viselkedni, és bátorsága kirívónak minősül. Hozza ki a legtöbbet a maiból hosszú romantikus sétákkal és töltsön együtt minőségi időt a kedvesével. A szinglik is meglepődhetnek magukon, hogy mennyire bevállalósak és milyen nyitottan merik kifejezni magukat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Anyagiakkal vagy karrierrel kapcsolatosan hallhat ma jó híreket! Talán épp ezekre várt vagy legalábbis ezekben reménykedett. Használja ki a lehető leggyorsabban a kínálkozó lehetőséget, különben elmulasztotta azt. Lehet, hogy merész lépést kell tennie vágyai megvalósításának érdekében. De vigyázzon, józan döntéseket hozzon, amiket alaposan átgondolt és ne bízza el teljesen magát!

A Skorpiónak harcolnia kell ma a múltjával. Lehet, hogy előkerül néhány démon, amelyekről azt gondolta, hogy rég kiűzte őket magukból. Érdemes megismerkedni velük és megpróbálni megérteni őket, miért jelennek meg újra. A múlt helytelen döntéseinek átértékelése új erőt és motivációkat adhat. Ne feledje, soha nincs késő az új álmok és új lehetőségek megvalósításához, úgyhogy ne keressen kifogásokat!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A Nyilasok kissé csalódottnak érezheti magukat ma. Még ennél is rosszabb, hogy ez a csalódás fokozatos lesz, amely darabonként emészti fel és rontja el a napját. Ma még a kis mindennapi örömök sem lesznek képesek kompenzálni egy elkövetett nagy hibát. Ne legyen szigorú magával, és gondolja át hideg fejjel, mit tehet, hogy helyzete javuljon. Van megoldás, csak ki kell nyitnia a szemét!

Akármilyen nehéz időszakon is menjenek keresztül, hamarosan fellélegezhetnek. Napról, napra lesz érezhető a javulás. Környezete segít Önnek vigaszra lelni. Ne feledje, hogy soha ne veszítse el a reményét. Jót tenne Önnek, ha a jelenre koncentrálna, nemcsak a múlt eseményeire. Ideje továbblépnie és ne kifogásokat keressen arra, miért időzik még mindig a múltban.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A dolgok, amelyeket el akart rejteni, ma a felszínre kerülhetnek. Minden nyilvánvalóvá válik, így szembe kell nézni a régi, megoldatlan problémák kellemetlenségével. Vegye őket magához, és próbáljon meg a lehető leghamarabb megszabadulni tőlük. Ellenkező esetben az idő maga ellen fog dolgozni. Olyan nehézségekkel kell szembesülnie, amelyekre nem lesz felkészülve.

Szép lassan újra megerősödik és magabiztosnak, energikusnak fogja érezni magát. Bármilyen gondja is volt, hamarosan már teljesen a múlté lesz. Legyen következetes és állhatatos, ha céljai megvalósításáról van szó, akkor nem marad el a siker! Ha egy kivételes lehetőséget kínálnak Önnek, ne habozzon rá igent mondani. Ugyanakkor ma fantasztikus ötletei támadhatnak, érdemes azokat észben tartania.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



