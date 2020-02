Napi horoszkóp - 2020. február 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A diákok számára jó nap ez a mai, amennyiben vizsgát kell tenniük. A siker ragyog a jelükben. A szakemberek számára is pozitív nap lesz a mai a munkahelyükön. Számukra is siker és elismerés várható. A különböző függőben lévő kérdések és ügyek rendeződnek. Ha úgy érzi, hogy előléptetést szeretne kérni, akkor ma kellene kezdeményezniük az ezzel kapcsolatos.

Hirtelen összegyűlnek a sötét fellegek a feje felett és úgy érzi, nem bírja tovább. Emiatt kimondottan rossz lehet ma a hangulata. Próbáljon meg nyugodt maradni és kezelje a problémákat egymás után. Lehet, hogy több időbe is bele fog telni, de ahelyett, hogy felad mindent és átadja magát a szenvedésnek, ez a legbölcsebb, amit tehet. Koncentrálj a problémamegoldásra és ne keseregjen!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyre növekszik a munkahelyi nyomás magán, és valószínűleg elveszik a kedvét vagy az idejét azoktól a tevékenységektől, amelyeket élvez. Például nem marad elég ideje vagy jó hangulata a kikapcsolódáshoz. Ne aggódjon, nem tart sokáig ez az időszak, de addig is meg kellene tanulnia örülnie annak, ami van és nem szabad minden kis örömről lemondania. Próbáljon meg ma többet pihenni!

Ideje lenne arra koncentrálnia és azt erősítenie meg, amiben jó és tehetséges. Ne aggódjon a gyengeségei miatt. Ma könnyedén sikert érhet el, ha félreteszi a kishitűségét. Bárkit meggyőzhet ma elképzeléseiről vagy arról, amiről csak szeretné. Ráadásul ma még az is előfordulhat, hogy váratlan pénzt kap, akár egy nyereménynek vagy korábbi befektetésének köszönhetően. De vigyázzon, hogy ne bízzon senkiben, aki megpróbálja megmondani, mihez kellene kezdenie vele és fektessen be valami másba.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ez egy különleges nap a vendéglátásban vagy a humán területeken, akár jótékonysági tevékenységekkel foglalkozó emberek számára. Könnyen kapcsolatba léphetnek olyanokkal, akik segíthetik őket a munkájukban. Ma minimális erőfeszítéssel is siker érhetnek el, ami akár nagyobb jövedelemforrással is járhat. Viszont nap vége felé érhető őket egy bosszantó apróság is, de ne hagyják, hogy rányomja a bélyegét az egyébként csodás napjukra.

Már régóta keményen dolgozik és ma kísértést érezhet arra, hogy feladja az egészet vagy tisztességtelen módszerekhez nyúljon annak érdekében, hogy elérje a céljait. Ez azonban felesleges kockázat lenne, amibe belebukhat és az sem célravezető, hogy veszni hagyja azt, amit eddig felépített. Ne akarja elveszíteni mások bizalmát és azt se, amit eddig összehozott. Tartson ki és maradjon a járt ösvényen, már nincs messze a cél!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Pozitív személyisége ma nagy szolgálatot tehet Önnek. Több alkalommal is segíthet magán. Például motiválhatja kollégáit, a környezetét vagy jó kedvre derítheti azokat, akik maguk alatt vannak. Sőt, akár vitás kérdésben egyeseket a maga pártjára állíthat. Egyedül arra ügyeljen, hogy bármilyen nagy is legyen a kísértés, minden helyzetben becsületes legyen, így nem érheti kellemetlenség!

Megérte türelmesnek lenne és annyit küzdenie a munkáját illetően, mert végre megtapasztalhatja a sikert. Türelmes volt, kitartó, és ragaszkodott a terveihez, illetve a tisztességes módszerekhez. Ne feledje, hogy miért tette ezt, és folytassa ugyanezt az utat, így még több sikert érhet el. Ne hagyja, hogy környezete negatívan befolyásolja, mert egyesek megpróbálhatják rossz útra terelni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma rengeteg félretájékoztatással lehet számolni, ami nem kevés bosszúságot és nehézséget okozhat magának. Ahelyett, hogy a mások által kapott információkra hagyatkozna, a saját megítélésére és érvelésére támaszkodjon. Próbálja meg kideríteni az igazságot vagy legalábbis feltárni a tényeket, így valószínűleg a legjobb döntést hozza ma és elkerüli, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön.

Készen áll a szerelmi utazás megkezdésére? Ha már kapcsolatban áll, akkor új és meglepő fordulatok történhetnek. Párja határozottan értékeli az erőfeszítéseit, és szerelmi élete igencsak pozitív irányba fordul. Amennyiben Ön egyedülálló, akkor könnyen megismerhet, hogy épp ott ismerkedik valakivel, ahol a legkevésbé sem gondolná. Sőt, többen is szeretnének ma Önnel megismerkedni!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Noha el kellene látnia bizonyos kötelezettségeket, mégis inkább a családjával, barátaival tölt több. Legyen óvatos és törekedjen arra, hogy létrejöjjön az egyensúly az életében. Meg kell tanulnia mindkét oldalon lévő kötelezettségvállalást ellátni. Ne hagyja figyelmen kívül a munkádat, vagy a félbe hagyott feladatokat, mert kellemetlen helyzetbe kerülhet. Okos időbeosztással semmi sem lehetetlen!

A mai nap szinte mindenkivel összetűzésbe kerül, de legalábbis érezhető lesz Önök között a feszültség. Egyes beszélgetések, találkozások drámaian alakulnak, ha nem próbálja magát Ön is visszafogni. De legalább ezzel együtt jó dolgok is történnek Önnel, mert plusz pénz ütheti a markát vagy karrierrel, esetleg hivatalos üggyel kapcsolatban kap pozitív visszajelzést, így legalább lesz ma egy kis öröme az ürömben.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



