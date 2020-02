Napi horoszkóp - 2020. február 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ez a mai tökéletes nap a jelenlegi helyzetének újraértékelésére és a projektek prioritásainak meghatározására. Ha már egy ideje lazít, és hagyta, hogy a munka felhalmozódjon, ma egy csodálatos energia-hullámot érezhet, amely segít a feladatok elvégzésében. Ez a legjobb alkalom arra, hogy elengedje azokat, amelyek zsákutcába vezetik, befejezze a többi függőben lévőt egyelőre ahelyett, hogy új projektet indítana.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Pontosan itt az ideje a régi félreértések tisztázására. Ez nemcsak a párban élőkre lehet igaz, ugyanis az egyedülállók találkozhat valakivel, akire sokat gondoltak, de nem keresték fel. Valószínűleg fennáll annak a lehetősége, hogy egy régi kedvesükkel találkoznak, és újra fellángolhat Önök között a szenvedély. Ugyanakkor minden más kapcsolat esetén is jó nap ez a mai a kapcsolatok kiegyensúlyozására.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ez a nap különösen kedvező az Ön számára. Elindíthat valami újat, és egyúttal befejezhet egy olyan projektet, amely sok időt vett igénybe, vagy vállalhat egy olyan feladatot, amelyről korábban lemondott. Viszont este kellemes szórakozási lehetőség elé néz a barátaival, ám napközben is kellemes időt tölthet el szeretteivel, miközben vásárolgatnak. Csak igyekezzenek nem túlzásokba esni!

RÁK: (június 22 - július 22.)

Azt veszi észre, hogy partnere megváltozott az irányába és ennek köszönhetően sokat javult a kapcsolatuk. Mások pedig, akik úgy érzik, felszínes a kapcsolatuk, elgondolkodnak a szakításon, mert egy igazi lelki társra és komoly kapcsolatra vágynak. Egyelőre még ne hozzon végleges döntést, hanem bizonyosodjon meg a valódi szándékai felől. Érzelmileg ma kissé labilis és bizonytalan lehet.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ma nagyon kreatív lesz. Szeretne valami gyönyörűt létrehozni, de legalábbis szebbé varázsolni otthonát, ezért ma készen áll lakása kicsinosítására, és arra, hogy egyedi módon dobja fel. Napközben lelkes és lendületes lehet, de amint végzett, ok nélkül depressziót és üreget érezhet. Ennek oka mélyen gyökerezik és érdemes lenne utánajárnia, mert gyakran okozhat kellemetlenséget a következő napokban.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Legyenek óvatosak a jegy szülöttei, mert félreérthetik valakinek a szándékait. Lehet, hogy az illető csak túl kedves, de nem szeretne egyebet. Mielőtt átvenné a kezdeményezés lehetőségét, várja meg, amíg előbújik a szög a zsákból. Azok, ma bulizni mennek, kellemes este elé néznek, csak ügyeljenek a mértékletes alkoholfogyasztásra. Hogyha nem esnek túlzásokba, emlékezetes estéjük lesz!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma több izgalmas lehetősége is adódhat, amik könnyen elérhetők, de ne siessen mindegyiket megragadni. Pontosan mérlegelje lehetőségeit és gondolja át, mi is most a legfontosabb vagy mire vágyik leginkább. Mostanában időben sok új ajtó kinyitása vár Önre, ám a meglepetés, ami várja mögötte, nem mindig lesz kellemes. Ne hagyjon mindent a sorsra, jobban teszi, ha a kezébe veszi az irányítást!





Mind ön, mind a partnere tele van remek ötletekkel ma! Bárhogy is kívánják eltölteni a napjukat, az csodálatos lesz. Csak ügyeljenek arra, hogy ne tervezzenek be túl sok programot egyszerre, hanem kényelmesen élvezzék is azt, amit csinálnak, így nem kell egész nap rohangálniuk. Estére pedig érdemes tartalékolniuk az energiájukat, mert minden adott ahhoz, hogy forró éjszakában legyen részük!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Sok jó lehetőség adott Önnek ahhoz, hogy megvalósítsa hosszú távú céljait vagy plusz pénzre tegyen szert. De nagyon sok elkötelezettséget igényelnek, amelyet manapság nem szívesen vállalna. Viszont ma érdemes megjelennie ott, ahová meghívták, mert azonkívül, hogy kellemes időtöltésnek ígérkezik, megismerkedhet valakivel, akinek pozitív hatása lesz az életére.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Fenntartja a pozitív gondolkodásmódot akkor is, ha a jelenlegi kapcsolata nem működik. Amennyiben nyilvánvaló, hogy a partnere nem viszonozza már az érzéseit, úgy ideje lenne továbblépnie, anélkül, hogy bármelyikük is komolyabban sérülne. Ha nem veszíti el pozitív hozzáállását, hamar találhat valaki mást. Töltse ma napját barátaival, akik segíthetnek Önnek kikapcsolódni. Kellemes meglepetések várnak Önre.

BAK: (december 22 - január 20.)



Tele van mára jobbnál jobb ötletekkel és alkotási kedvvel. Hagyja kibontakozni kreatív és művészi oldalát, mert hihetetlenül kellemes és izgalmas nap elé nézhet. Vigye bele kreativitását a kapcsolataiba, a ház körüli teendők elvégzésébe, otthona felújításába, mindenbe és egy szempillantás alatt eltelhet a nap, olyan jól érezheti magát. Szerettei értékelni fogják humoros és elbájoló oldalát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma egy kissé összezörrenhetnek a kedvesével és emiatt borul is a napjuk a jó hangulattal együtt. A kérdés az, mivel jobb az, ha csendben duzzognak egymás mellett egész nap? Tény, hogy hirtelen több ideje jut önmagára, hogy olvasson vagy megcsinálja azt, amivel el van maradva, de akár meg is próbálhatnák megmenteni a napot és felülemelkedni a történteken.

HALAK: (február 19 - március 20.)



