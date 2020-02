Napi horoszkóp - 2020. február 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Létrejöhet ma egyfajta egyesülés egy ismerősével, barátjával, amely nagyon szórakoztatónak és ígéretesnek fog bizonyulni. A nap hamar eltelik munkahelyén az élénk beszélgetések miatt. Használja ezt a lehetőséget arra, hogy tanuljon és inspirálódjon a környezete révén. Ez segít abban is, hogy betekintést nyerjen más emberek pszichéjébe. Próbáljon önkéntesként részt venni a családi kirándulások tervezésében, ne mindig másokra bízza a programok kivitelezését!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagyon nagy esély van arra, hogy egy harmadik személy megpróbál beavatkozni gonosz szándékokkal a kapcsolatába. Ne féljen, mert a párját nem érdekli, de attól még érthető, ha Önt bosszantja a személy próbálkozásai. Emiatt kerülhet a partnere kínos, kellemetlen helyzetbe, de ügyeljen arra, hogy ne rajta verje a le port. Őrizze meg méltóságát és ne hagyja, hogy a személy mesterkedései célt érjenek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A nap különösen kedvező befektetési célokra, ha gondosan elvégezte a függőben lévő ügyeit, hogy ne keljen egyszerre túl sok mindenre koncentrálnia. A hirtelen felindulásból történő befektetés valószínűleg nem fog megtérülni, de ha mélyen beleássa magát a lehetőségbe, és a szakértőjévé válik, hamarosan meghozza a kívánt eredményt. Érdemes lehet szakember tanácsát és segítségét kérnie a kezdő lépésekhez.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ez a nap a változásról szól. Kapcsolatba léphet olyan személlyel, aki lényeges változásokat hoz az életében, vagy pedig több olyan emberrel, akik a változásokat okozzák. Ugyanakkor nem minden változás jelent jót Önnek. Mielőtt úgy dönt, hogy sodródik az árra, nem árt kielemeznie kell, hogy a változás hosszú távon mennyire lesz Önre pozitív hatással. Azért van beleszólása az események alakulásába!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma egyetlen probléma sem túl nagy ahhoz, hogy ne birkózzon meg vele. Kisebb kellemetlenségek, nehéz helyzetek fordulhatnak elő a munkahelyén, de Ön szinte gond nélkül megoldja, elvégzi őket. Munkatársait lenyűgözi az Ön képessége. Nem elég, hogy mindezt nyugodtan tesz, de olyan, mint akinek van egy titkos adottsága, amivel jobban átlátja a problémákat és varázsütésszerűen képes orvosolni őket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma új barátságokat és új kapcsolatokat fog kialakítani. Ön továbbra is vidám hangulatban van, és ez másokra is pozitívan fog hatni. Az egyik új személy, akivel ma megismerkedik, a későbbi években nagyon jelentősnek bizonyulhat, bár most talán nem tűnik annak. Ugyanakkor ma nem csak kedves, de segítőkész hangulatban is van és készen áll arra, hogy segítsen a barátainak és a családjának.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Jó, hogy a szívén viseli mások sorsát és a helyzetét, de nem ártana foglalkoznia a saját egészségével is! Hamarosan felborulhat a testi és lelki egyensúlya, és akkor nem fog tudni másoknak segíteni. Előbb frissüljön fel, kényeztesse kicsit a testét és a lelkét, mondhatni vegyen ki pár nap szabadságot, amikor épp nem mások életét menti meg és mikor felüdült, folytathatja munkáját!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Pontosan itt az ideje annak, hogy komolyan foglalkozzon a szerelmi életével. Arra jöhet ma rá, hogy elege van a flörtölésből, a kalandozásból és komoly kapcsolatra vágyik. Még a párban élők is azt érezhetik, hogy sokkal komolyabb kötelékre vágynak. Át is gondolja ma a hosszú távú jövőjét és elkezdheti megtenni az első lépéseket a hosszú távú elkötelezett és tartós kapcsolat irányába.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Néhány meglehetősen intenzív és élénk álom arra ösztönözheti Önt, hogy belekezdjen egy alapos kutatásba egy olyan témával kapcsolatban, amely kifejezetten érdekli Önt. Ez magában foglalhatja a művészetet, a filozófiát vagy a metafizikát. Az Ön intuíciós és teremtő szintje ma nagyon magas, tehát bármit is vesz a fejébe, fontolja meg komolyan. Ma igazán bármi megtörténhet Önnel!

BAK: (december 22 - január 20.)



Munkája során mindig rendkívül precíz volt, és a részletekre való figyelme ismét elnyeri a felettesei csodálatát. Végül észre veszik a tehetségét, a kreativitását és a munka iránti elkötelezettségét, és nagy jutalmak várnak Önre. A nap sűrűnek ígérkezik és tele lesz a munkával kapcsolatos kötelezettségvállalásokkal, de boldognak és energikusnak érzi majd magát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Remek nap ez a mai a kreatív emberek számára. Képességeiket és munkájukat pozitívan értékelik a feletteseik és a környezetük. Egyesek tehetségét ma kifejezetten felfedezhetik és egy új, izgalmas lehetőséget kínálhatnak fel nekik. Ma még a kreatív emberek munkájának pénzbeli haszna is várható. Ha Ön diák vagy legalábbis valamilyen képzést végez, csillagok azt mondják, hogy szerencsés vizsgát tehetnek.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma hihetetlenül logikus döntéseket hoz a kapcsolatait illetően. Meg is lep másokat a gyakorlatiasságával és racionalitásával. Sőt, ma ennek köszönhetően komolyabb problémákat is képes lesz megoldani a munkahelyén. Munka után viszont ügyeljen arra, hogy elengedje magát kedvese mellett és hagyja, hogy elárasszák az érzelmei. Ne feledje, hogy az egyik legjobb tulajdonsága a gyengéd, és odaadó énje!

