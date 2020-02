Napi horoszkóp - 2020. február 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Különösen ügyeljen ma a befektetéseire. A nap kivételesen alkalmas különböző befektetésekre, csak éppenséggel fontos, hogy előtte megvizsgálja a részleteket, így elkerülheti a lehetséges buktatókat és egyéb kellemetlenségeket. Viszont lehetősége lesz jelentősen megnövelheti potenciális profitját. A nap nagyon jövedelmező, ezért nem szabad pazarolni ezt a lehetőséget. Még akár egy lottószelvényt is érdemes lehet kitöltenie!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nincs kibékülve önmagával. Állandó háború zajlik a szíve és az elméje között, mivel az erkölcsi és logikai szempontból helyes döntést akarják választani. Most az a legjobb, ha a szívére hallgat, és tesz valamit az elméje elhallgattatásának érdekében. Foglalja le magát, hogy ne a döntésén gondolkodjon egész nap. Úgyis van néhány elintézendő ügye, aminek időszerű lenne a végére érnie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma valószínűleg jelentős segítséget fog kapni a munkahelyén és azon kívül is. A barátok, a családja és a kollégái mind segítik Önt a céljai elérésében. Ügyeljen arra, hogy kifejezze háláját, és segítsen másoknak, mikor eljön az ideje. Az anyagi helyzete is valószínűleg jelentősen javul. Ez a megfelelő idő a nagyobb jellegű dolgok megvásárlására is, mivel bár sokat költ, de nem lesz nehéz visszapótolnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Rendkívüli hatalma van manapság az ellenkező nem felett. Éppen ezért finoman és óvatosan fogalmazzon, ha elutasítani készül valakit. Viszont azok, akik párban élnek, ott a kedvesük majd megőrül a jegy szülöttéért. Érthető, hogy élvezi a szerelmet és a plusz figyelmet, meg hogy minden hízelgő, de ügyeljen arra, hogy éljen vissza a lehetőségeivel. Különben is, néha egy kis távolság csak még jobban felüdíti a szerelmet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a nap tökéletes az új kezdethez és az új élet kialakításához. Ön képes lesz megszabadulni attól, ami eddig visszatartotta Önt. Új lehetőségek fognak megjelenni, amelyek segítik élete megváltoztatásában, ám ezt a lehetőséget észre kell vennie és meg kell ragadnia. A gyors és határozott fellépés jelentősen megfordíthatja a szerencséjét, úgyhogy legyen résen ma és a következő napokban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bátorítsa magát arra, hogy kicsit egyedül legyen vagy olyan kikapcsoló tevékenységeket végezzen, mint a kertészkedés vagy séta a természetben. Ugyanis ideje mélyre néznie önmagában, hogy foglalkozzon az érzelmi aggodalmaival és a lelki világával. Még akár jógázhatna vagy a meditálhatna is, a cél az, hogy beszélgessen önmagával, mert sok fontos dologra jönne rá.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Legyenek bátrak a szinglik és merjék kimutatni érzéseiket annak, akibe szerelmesek. A párban élőknek sem ártana kicsivel jobban kifejezniük mostanában érzéseiket, mivel a párjuk aggódhat a kapcsolatuk miatt. Ez ma egy olyan nap, amikor szabadon engedi magát, nem korlátozza folyton a tetteit, ezért különös dolgokat tehet. Ne a csillagokat hibáztassa, sőt, senkit sem kellene, csak merje elengedni magát!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Amennyiben állást keres, minden esély megvan arra, hogy ma talál is! Jó híreket kaphatnak a jegy szülöttei karrier és anyagiak tekintetében is. Ugyanakkor egyes párban élők kapcsolata megkomolyodhat és az összeköltözés vagy az eljegyzés mellett dönthetnek. Akármilyen problémája is legyen, végre megláthatja ma a kiutat belőle, tehát több tekintetben is szerencsés nap elé néz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Úgy tűnik, hogy ez a mai elmélkedésekkel teli nap lesz Önnek! Egyesek azon is elgondolkoznak, hogy munkahelyet vagy lakóhelyet váltanak. Segítséget kaphatnak a döntéshez egy hozzájuk közelálló személytől. Az egyedülállókat pedig ma meglepetés éri, mivel valaki felfedi előttük az érzéseiket. A párban élők is sokat gondolkodnak kapcsolatukon és ennek köszönhetően fordulóponthoz érkezhetnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha eddig csak félgőzzel próbált életmódján javítani vagy lefogyni, ez a nap ideális az első komolyabb lépések megtételéhez. Ma már megtalálja az inspirációt, hogy ragaszkodjon új rutinjához. Lehet, hogy sokkal erőteljesebb módszert vesz igénybe, mint amivel eddig próbálkozott. Az is lehet, hogy egy ismerőse ajánlja Önnek, ami azt jelenti, hogy partnere is lesz, akivel motiválhatják egymást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Az exe ismét előtérbe kerülhet, aki talán egy újabb esélyt szeretne kérni Öntől. Mielőtt adna neki még egyet, gondolja át alaposan miért mentek szét és jobb volna előbb ?újraismerkedniük?, hogy lássa, mennyit változott. Mindazonáltal tudatában vannak a múltban elkövetett hibákkal, így akár jó esélyeik lehetnek az újrakezdésre. A párban élők kapcsolata viszont ma izgalmas fordulatot vehet!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Különösen ügyeljen ma, ha üzletet készül kötni vagy befektetni. Fontos, hogy alaposan ismerje a feltételeket és minden tekintetekben szakemberekre hagyatkozzon. befektetéseire. Ugyanakkor egyesek más módon is megcsinálhatják ma szerencséjüket. Ez a nap nagyon jövedelmező, ezért nem szabad pazarolni ezt a lehetőségeket, amelyeket a sors felkínál. Lehet, hogy akár érdemes lenne lottózni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc