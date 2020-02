Napi horoszkóp - 2020. február 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.18

KOS: (március 21 - április 20.)



Legfőbb ideje, hogy kicsit hátradőljön. Sietve vállalta különféle kötelezettségeinek teljesítését. Letudta a plusz munkát, a szívességeket, most már magára kellene gondolnia! Most már elvégezte mindazt, amit kellett, és itt az ideje, hogy pihenjen és élvezze az életet, ne mindig csak másoknak segítsen. Az sem szerencsés, ha csak munkából áll az élete, mert hamar ki fog égni!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vigyázzon, mert egy kissé legyengülhet a szervezete. Ha nem foglalkozik időben a kellemetlen egészségügyi problémáival hamarosan komoly gondokkal kell majd szembenéznie. Ha azonban most beavatkozik, akkor a jövőben elkerülheti a nagyobb problémákat. Keresse fel orvosát egészségügyi kérdéseivel, ahelyett, hogy házi gyógymódokat próbálna ki.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A munkahelyi és a külvilágból érkező stressz jelentős mértékben befolyásolják a kapcsolatok állapotát. Emlékezzen arra, hogy szigorúan el kell különíteni a karriert és a családi életet, mert nem szerencsés, ha hazaviszi a munkahelyi gondjait. Partnere igazán támogatja Önt annak ellenére, hogy sokszor akaratán kívül is rajta tölti ki a mérgét. Jobb lenne, ha mielőbb tudatosan dolgozni kezdene a stressz ellen!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma szörnyen makacsul viselkedhet. Kitartóan ellenáll annak, amit mindenki más mond. Pedig a józan esze tudja, hogy igazuk van és hallgatniuk kellene rájuk. Az, hogy a homokba dugja a fejét vagy ellenkezik nem fog megoldani semmilyen problémát. Meg kell nyitnia a szívét és az elméjét ahhoz, hogy sikeresen megbirkózzon a jelenlegi nehézségekkel és kompromisszumot kössön a környezetével.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A diákok számára jó nap ez a mai, mert könnyedén és sikeresen levizsgázhatnak. De mások számára is pozitív lesz a mai. A függőben lévő kérdések végre rendeződnek. Ha úgy érzi, ideje előléptetést kérni, jó alkalom erre ez a nap, hogy kezdeményezze ezt a beszélgetést a felettesével. Érdemes ma bátornak lennie, nem fogja megbánni! Ezt a tanácsot a szingliknek is meg kellene fogadniuk!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sokat dolgozott azért, hogy egészséges legyen és megszabaduljon a plusz kilóktól. Ne hagyja, hogy a szerelmi bánat vagy más csalódás, netán a stressz letérítse útjáról. Tartson ki! Vagy legalább egészséges finomságokkal kényeztesse magát, de elhiheti, semmi sem lesz jobb attól, ha csinál magának egy kis lelkiismeret-furdalást is, amiért engedett a kísértésnek és felhagyott az egészséges életmódjával.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha partnere hozzáállása és viselkedése zavarja, akkor beszéljen vele kulturáltan és higgadtan, de ne szálljon vele harcba, mert az semmi jóra nem fogja vezetni. A munkahelyén is hasonló helyzet, úgyhogy ma minden tekintetben megéri előbb gondolkodnia és csak azután beszélnie. Próbálja megérteni a másik fél szemszögét és ne az legyen a cél, hogy a maga vágya, elképzelése érvényesüljön.



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Egyre több munkát sózhatnak a nyakába és ez valószínűleg plusz munkaórákkal is járhat. Ráadásul még csak nem is élvezi, amit csinálnia kell. Nem sok ideje lesz manapság a kikapcsolódásra. Éppen ezért meg kell tanulnia élvezni az élet apró dolgait. Próbálja meglátni a pozitívumot a jelenlegi helyzetében, ám sehogy sem, akkor gondolkodjon el azon, hogy visszamondja a plusz munkát vagy munkát vált.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ma már sokkal pozitívabban fogja látni a helyzetét! Az akadályok, amelyek néhány nappal ezelőtt eltávolíthatatlannak tűntek, hirtelen eltűnnek az útjából. Kommunikációs készségei ma a maximumon vannak és könnyen meggyőzhet más embereket arról, amiről csak szeretné. Azok, akik üzlettel foglalkoznak, azoknak ez különösen jól jöhet! Ugyanakkor tökéletes ez a nap a függőben lévő ügyek elintézésére.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Túlságosan hozzászokott ahhoz, hogy egyedül foglalkozzon a problémáival, de ma rá kell jönnie, hogy nem tud mindent egyedül megoldani és ezért megoszthatja gondjait a partnerével, ami nagyon hasznos lépést lehet. Ő támogató lesz, és gyakorlati segítséget is nyújthat Önnek. Ha a problémája a kapcsolatukat is érinti, ne aggódjon, mert abban is társa lesz, hogy megoldják őket.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ez a nap különösen kedvező a marketing szempontjából, és komoly lendületet adhat vállalkozása számára. Érdemes lehet megtennie ma a kezdő lépéseket annak érdekében, hogy felvirágoztassa üzletét. Ajánlatos lehet ma különböző konferenciákon vagy előadásokon részt vennie, mert hasznos, előnyös kapcsolatokra tehet itt szert, amik a jövőbeli sikere kulcsaivá válhatnak.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Kétségbe vonhatja önmagát, és alábecsülheti saját képességeit és lehetőségeit. Mindez a negatív önbecsülésnek köszönhető, amin változtatnia kellene. Jól tenné, ha tudatosan tréningezné magát és nem hagyná, hogy az önbizalomhiánya befolyásolja a tetteit, mivel így remek lehetőségeket fog elszalasztani. Érdemes lenne erről közeli szeretteivel is beszélnie, akik pozitívan megerősítenék magát.