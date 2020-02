Napi horoszkóp - 2020. február 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A napokban már érezhetett bizonyos kellemetlen tüneteket. Ma is kissé gyengének érzi magát. Vegye elejét a lebetegedésnek és kúrálja magát azelőtt, hogy lerobbanna. Úgyhogy kétszer is gondolja meg ma, hogy mennyire vágyik szabadtéri vagy mozgalmas programra a mai nap folyamán, és hogy nem-e lenne jobb ezt a napot az ágyban töltenie és pihenni. A ház körüli feladatokat bízza szeretteire!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kisebb csalódás érheti ma. Talán valaki megbántja vagy nem sikerül valami, amit nagyon szeretett volna. Amennyiben nem sikerül felülemelkedne a kellemetlenségen, egész nap borús rossz lesz a hangulata. Gondolja át, hogy valóban ért-e akkora fájdalom, hogy érdemes egész nap búslakodnia? Inkább rázza meg magát és használja a napot arra, hogy magával és kedvteléseivel foglalkozzon!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nyugodt nap elé néz. Ma nem kell váratlan vagy zavaró tényezők miatt aggódnia. Kényelmesen a befejezi azokat a feladatokat, amelyeket eddig csak halogatatott. Még azt sem bánja, ha ma egyedül lesz, vagy legalábbis nem tartja fel senki a környezetében. Arra viszont ügyeljen, mit eszik napközben, mert könnyelműsége nem kívánatos súlygyarapodáshoz vagy gyomorrontáshoz vezethet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen óvatos, különben sikeresen összeveszhet egy szerettével vagy barátjával, de még csak nem is fogja érteni, mikor és hogy jött össze, olyan gyorsan történhet. Talán az illető nem vevő ma a humorára, vagy csak érzékenyebb az átlagosnál. Ám az is megtörténhet, hogy magát bántják meg egy-két negatív kritikával. Ne hagyja, hogy ez a dolog rányomja a bélyegét az egyébként kellemes és izgalmas napjára.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma izgalmas látogatók érkezhetnek Önhöz. Jelenlétük nagy hatással lehet az életére. Lehet, hogy őket látva vagy éppen a javaslatukra, de megfontolja az új életmód-lehetőségeket. Ugyanakkor ma vonzónak tűnhet egy olyan csoport vagy szervezet, amelynek eszméivel és tetteivel egyetért, és közelinek érzi magához, így fontolóra veheti a csatlakozást. De előbb beszéljen olyanokkal, akik több felvilágosítást adhatnak!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Régóta húz, halogat egy találkozót, amit szeretne elkerülni, de úgy fest, hogy nincs több menekülési lehetőség. Talán nem is feltétlenül az a baj, hogy rossz viszonyban vannak, hanem nincs kedve ahhoz a személyhez. Essen túl a találkozón és akár még arra is rájöhet, hogy nem is olyan rossz, mint gondolta. Meglehet, hogy az illető is megváltozott. A nap többi része szerencsére békésen és eseménytelenül fog telni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Izgalmakból ma nem lesz hiány, de váratlan fordulatokból sem. Éppen ezért előfordulhat, hogy ma néha rögtönöznie kell. Amennyiben nem kapja fel a vizet az apró változtatások miatt, akkor kimondottan kellemes nap elé néz. Azon se húzza fel magát, ha valaki nem érzi, hol van a határ és tovább viccelődik Önnel a kelleténél. Inkább szóljon vissza frappánsan, hátha úgy megérti az illető, mi is a helyzet.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ügyelnie kell arra, hogy ne költsön el tetemes pénzösszegeket, és ha egy mód van rá. A legjobb lenne, ha kölcsön se adna. A mai napon szupergyorsan elfolyhat a pénz a kezei közül. Bármennyire is nagy a kísértés, azt is állja meg, hogy túl gáláns legyen másokkal, mivel szüksége lehet hamarosan arra a pénzre, amit ma elkölteni készül. Úgyis lehet élvezni a napot, hogy nem szórja a pénzét.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Túl unalmasnak, eseménytelennek éli meg a napját. Szerettei, barátai, nem érnek rá vagy szeretnének pihenni, amíg Ön inkább mozgalmasabb programra vágyik. Ha nem tud velük kompromisszumot kötni, akkor egyedül kellene kimozdulnia. Még az is jobb, minthogy otthon kuksol és duzzog. Még akár kellemes élményekben és új kalandokban is lehetne része, ha kimozdulna a négy fal közül.

BAK: (december 22 - január 20.)



Egyik pillanatról a másik rúghatják össze a port a kedvesével, régi sebeket tépve fel. Arra sem emlékeznek majd, miből indult ki a vita. De ezek után legalább beszéljék meg a dolgokat, és találjanak megoldást. Ne haraggal a szívükben feküdjenek le este. Ha úgy tűnik, hogy egyikük sem enged, és nem bírják túltenni magukat bizonyos dolgokon, akkor el kellene gondolkodniuk kapcsolatuk folytatásán.Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)





HALAK: (február 19 - március 20.)



A mai nap leginkább a szerelmeseknek kedvez. Különleges élményekben lehet részük. Romantikus, de egyben szórakoztató programokban, amik feltöltik a lelküket. Jót is tesz a kapcsolatuknak, hogy minőségi időt töltenek együtt, így legalább olyan problémákról is beszélhetnek, amikről eddig nem sikerült. Talán még a jövővel kapcsolatos terveiket is meg tudják majd beszélni.

