Napi horoszkóp - 2020. február 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy tűnik, hogy ma teljesen leköti a munkája, ám a környezetének nagy szüksége lenne Önre. Egyrészt a munkahelyén is igényelnék segítségét a kollégái és azon kívül a barátai, szerettei is. Érthető, hogy van fontossági sorrend az életében, de ha teheti, akkor valamelyest segítsen nekik, mert sokkal jobban meghálálnák Önnek, mint azt gondolná. Ráadásul nemsokára váratlan pénzösszeg szakadhat a nyakába.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy nem tervezett kalandos programban lehet ma része. Talán eleinte kissé bizalmatlan lehet a dologgal kapcsolatban, de érdemes sodródnia az árral. Ma rendbe teheti a kapcsolatát valakivel, akivel mostanában nem volt jó viszonyban. Ez lehet az a nap, amikor szembenéz a múlttal és készen áll arra, hogy elengedje. Meglehet, hogy a váratlan program ebben mind a segítségére lesz!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma talál egy fitneszbarátot, aki megfelel minden igényének. Mostanáig számos próbálkozást tett arra, hogy valakivel közösen mozogjon és most végre célt érthet. Ez a testmozgó barát segít a motiváltnak maradni, és végre elérheti segítségével a céljait. Lelkének is jót fog tenni, hogy van maga mellett valaki, aki támogatja. Ha ez a személy új ismerős, még komolyabb barátság is kialakulhat Önök között.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma fenn kell tartania a stabil gondolkodásmódot, és ésszerűen, logikusan kell átgondolnia a dolgokat, mielőtt beleugrik valamibe. Lehetőség szerint ma ne hozzon hirtelen döntéseket, vagy legalább beszéljen róluk előtte egy bizalmasával. Este pedig fordítsa figyelmét a párja felé és romantikázzanak. Lepje meg magukat egy kényeztető programmal. Engedje szabadjára fantáziáját és merjen merész lépéseket tenni!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Lehet, hogy egy párt alkot a kedvesével, de attól még nem birtokolják egymást. Tehát próbáljon meg ennek fényében bánni vele és ne legyen túl szigorú. Máskülönben csak el fogja üldözni a partnerét a fojtogató, féltékeny viselkedésével. Az egyedülállóak még mindig az exükön rágódnak, de legalábbis a múlt miatt. A továbblépés az egyetlen kiút számukra. Nem kell azonnal beleugrani egy kapcsoltba, de ne is éljenek a múltban.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Megfigyelési és elemzési képességei ma a csúcspontján vannak. Tehát, ha olyan munkát végez, amely megköveteli ezeket a képességeket, akkor ma nagyon eredményes lesz. A tudósok, kutatók, nyomozók és a pszichológusok gyümölcsöző nap előtt állnak. De a többi jegy szülötte is ma valószínűleg meglehetősen kreatív és ötletes módszereket talál a munkahelyi problémák megoldására, amelyeket mindenki értékelni fog.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Tudomásul kell ma vennie jelenlegi életmódjának egészségügyi kockázatait. Ennek hatására készen áll arra, hogy javítson a helyzetén. Bizonyos okok miatt előfordulhat, hogy ki kell vizsgáltatnia magát, de ne essen pánik, fő a biztonság. A múltban többször is feladta az egészséges életmód kialakítását, épp itt lesz az ideje annak, hogy komolyan vegye, és ezúttal ki tartson mellette.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Valószínűleg figyelmen kívül hagyták az utóbbi napokban, de ma mindenki figyelme magára szegeződik. A reflektorfénybe fog kerülni és persze mindjárt jobban is fogja élvezni. Ez kapcsolódhat egy új munkahelyi sikerhez vagy az új külsejének, netán egy rendkívüli tett végrehajtásának köszönhetően. Sokkal jobban is érzi magát testileg és lelkileg a plusz figyelemnek hála.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Az utóbbi időben nagyon sokat dolgozik, tehát ideje lenne kipihennie magát, mielőtt új projektbe vágná a fejszéjét. Nehogy azt higgye, hogy teste és lelke folyamatosan nyúzható. Délután kreatív tevékenységek vagy sportolási lehetőség vár Önre. A választott tevékenység fokozza a gondolkodási képességét és a fizikai kondícióját is. Próbáljon minél többet mozogni ma és szellőztesse ki alaposan a fejét.

BAK: (december 22 - január 20.)



A kapcsolatok frontján a jelentős változás várható. Amennyiben van kedvese, gondolja át alaposan, hová tart a kapcsolatuk, vagy miként lehetne orvosolni a problémáikat. Ha ön egyedülálló, akkor ez a mai nap nem a legjobb alkalom új kapcsolat kialakítására, mivel valószínűleg tévesen értelmezi a jeleket. Halassza el randijait és ma társkeresőzés helyett inkább másik programot válasszon!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma rá fog jönni magától vagy egy kis segítséggel meg tudja, hogyan élhetne egészségesebb és boldogabb életet. Adja fel azokat a régi és rossz szokásokat, amelyekről tudod, hogy károsak az egészségére. Már néhány lépés is elegendő ahhoz, hogy látványos változásokon menjen keresztül, azok majd motiválni fogják az útján. Szeretteitől rengeteg törődést és támogatást kaphat mindennemű változás előidézéséhez.

HALAK: (február 19 - március 20.)



A mai nap fontos lesz az Ön számára, mivel kapcsolatba kerülhet valakivel, akinek pozitív hatása lehet a karrierjére nézve, de akár a nagy vágyát is megvalósíthatja az illető. Ma a jegy szülöttei kivételes lehetőséget kaphatnak, és akár külföldi lehetőség is szóba jöhet. Ez lehet az a nap, amikor megcsinálhatja a szerencséjét, úgyhogy merje kihasználni a lehetőségeit és a megfelelő füleknek beszélni az elképzeléseiről.

