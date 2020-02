Napi horoszkóp - 2020. február 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma nagyon energikus lesz. Összességében ez egy nagyon pozitív és vidám nap vár ma Önre. Környezetétől rengeteg pozitív visszacsatolást kap és az is nagyon előnyös, hogy maga is motiválja őket. A kedvessége és a jószívűsége meghálálja magát. Rá fog jönni, hogy érdemes kedvesnek lennie, ahelyett, hogy mindig szigorú és távolságtartó lenne a környezetével szemben.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A nap tökéletes a tehetségének prezentálására. Lehet, hogy rámenősebb vagy magabiztosabb, mint általában, és ez meg fogja lepni a környezetét. Egyeseknek valószínűleg felül kell vizsgálniuk magáról alkotott véleményüket. Ez a meglepetés lehet a sikerének és előmenetelének kulcsa. Feltétlenül használja ki ezt a legteljesebb mértékben, szóval legyen bátor és mutassa meg magát!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bizonyos dolgokat eddig magában tartott, de ma ideje megnyílnia a partnerének. Vegyen elő a titkait és a félelmeit, ha vannak. Az Ön partnere hisz az őszinteségben, és értékelni fogja a gesztusát. Arról nem is szólva, hogy megvan az esélye annak, hogy ő tudja a megoldást, de legalábbis valamiképp a segítségére lehet. Az egyedülállók viszont vigyázzanak, mert átverhetik őket!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Magabiztos és pozitív lesz ma. A délelőtt folyamán izgalmas ajánlatot kaphat, ám a nap második felében beragadhat valamilyen triviális kérdésbe. Hogyha komoly gondja merülne fel, kérjen segítséget kollégájától. Mindenképpen ma akarja orvosolni a felmerült problémát és ne csúsztassa át másik napra, mert azzal csak rosszul járna. Ezért ma előfordulhat, hogy borulnak a programjai.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mostanában nem figyel oda eléggé a testi-lelki egészségére. Sokat dobna az egészségén és a hangulatán is, ha többet mozogna. Próbáljon ki új sportokat és új ételeket, ha esetleg unalmasnak éri a szokásos mozgási és étkezési formákat. Biztos talál olyat, ami a kedvére lesz! Érdemes lenne szeretteit is erre ösztönöznie. Talán épp az lenne a legjobb, ha többek is összefognának a megújulásért.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nagyon esélye van annak, hogy ma jelentős munkahelyi stresszel fog szembenézni, és ez bizonyos egészségügyi problémákat okozhat, mint például a migrén vagy a magas vérnyomás. A legjobb, ha a napot testmozgással, jógával vagy meditációval kezdi, mivel ez nyugodt állapotban tartaná magát és segítene leküzdeni a fizikai problémákat. Próbálja megakadályozni, hogy a stressz befolyásolja a belső békéjét, és sokkal gyümölcsözőbb napja lehet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



A nap legfontosabb eseménye a befolyásos személyekkel folytatott kommunikáció, amely hosszú távú hatással lehet az életére. Ön is kapcsolatba léphet olyan személlyel, aki támogathatja Önt céljai elérésben. Ugyanakkor munkahelyén ellenállásba ütközhet, és valaki keményen felléphet Önnel szemben. Őrizze meg hidegvérét és diplomatikusan tárgyaljon vele.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma roppant adakozó és segítőkész lesz a környezetével szemben, amit rendkívül fog élvezni, akárcsak azok, akiknek segít. Viszont mostanában túlságosan erőltetett tempót diktál magának. A siker érdekében teljesen egészen kifacsarni magát. Ennek azonban nem lesz negatív hatása, mindaddig, amíg képes néha kiszállni a mókuskerékből és igazán át tudja adni magát a pihenésnek. Ezt ne feledje!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma fizikailag és szellemileg nagyon erős. Tehát minden esélye megvan arra, hogy elérje a mai napra kitűzött célját. Továbbá hasznos lehet az, ha különböző emberekkel beszélget, mert segíthetnek megoldani a problémáit vagy rámutathatnak arra, hogy esetleg mit ront el. Hallgassa meg több ember nézeteit, tanácsait és annyit fogadjon meg belőlük, amennyit jól esnek, illetve igaznak ítél.

BAK: (december 22 - január 20.)



Különösen óvatosnak kell lennie az étkezés terén. Gyomorproblémák és emésztési zavarok adódhatnak. Kerülje a gyorsételeket és a cukros finomságokat is. Az is lehet, hogy az étel már csak hab lesz a tortán, az amúgy is jelenlévő problémára, hiszen mostanában sokat idegeskedett a munkahelye miatt. A mai napra könnyű testmozgásra vagy pihenésre lenne szüksége és arra, hogy találjon valamilyen működő relaxációs gyakorlatot.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Sokkal jobban együtt kellene éreznie a partnerével. Óriási stressz alatt van, de aggódik arról, hogy ez hogyan befolyásolja magát és a kapcsolatukat. Tudnia kell, hogy a szerelem feltétlen támogatást igényel, és most nem időszerű az, hogy a saját vágyait helyezze előtérbe. Nem szabad önzőnek lennie. Most legyen az első a partnere, aki utána úgyis megadja Önnek azt, amire vágyik.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Lehet, hogy ma kényes helyzetbe kerül a munkahelyén. Az ilyen konfrontációk növelik a stresszt, és ez elkerülhetetlenül negatív hatással lesz az egészségére, ha nem tesz ellene. A legjobb módszer ennek megoldására az ilyen helyzetek elkerülése, de ez sajnos nem mindig lehetséges. Tehát alkalmaznia kellene különböző relaxációs technikát, hogy ne halmozódjon fel a felesleges stressz Önben és ne veszélyeztesse az egészségét.

