Napi horoszkóp - 2020. február 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az élet tele volt hullámvölgyekkel az utóbbi időben. De hamarosan meg fog szabadulni a terhekről és a rossz közérzettől. Nemsokára fellélegezhet, csak tartsa fenn az optimista hozzáállását, mint mindig, és a dolgok jobban fognak működni. Az emberek segítségért fordulhatnak magához, és ez jó, ha elfoglalt vagy, mert így elfelejti az összes gondját és nem rágódik a múlton.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Készen áll változtatni az étrendjén, illetve az életmódján. Kerülje a divatos fogyókúrákat és a drasztikus lépéseket, minthogy egyik napról a másikra vegánná válik. Legyen óvatos és ne sokkolja a szervezetét. Kezdje apró lépésekben a megújulást. De ha igazán elszánja magát, annak hamar meg lehet az eredmény. A következő napokban nagyon energikusnak és fiatalosnak érzi majd magát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A nap ideális néhány családi tevékenységhez. Vigye gyermekeit a parkba vagy egy múzeumba. Vegyenek részt valamilyen szórakoztató programon. De arra is tökéletes a nap, hogy több időt töltsön szüleivel vagy testvéreivel. Az este különösen alkalmas a romantikára, de ügyeljen arra, hogy türelmes és megértő legyen a kedvesével. A mai napon minden családi és párkapcsolati ügy előnyt élvez.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Anyagi helyzete folyamatosan javul, és végre kezdi fényesebben látni a jövőjét. A félelmei megalapozatlanok és hamarosan sikerülni fog kilábalnia a gödörből. A környezete is megérti a helyzetét és rengeteg támogatást kaphat. Sőt, ma még felettesétől, illetve kollégáitól is számíthat valamiféle segítségre. Így már nemcsak a pénzügyei fognak javulni, hanem a hangulata is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Úgy tűnik, hogy most az idő ma nem Önnek dolgozik. Ne aggódjon, akadályok és nehézségek ide vagy oda, így is fog tudni haladni. De legyen türelmes és tartsa meg a lelkesedését. Előfordulhat, hogy egy kötelezettség teljesítése vagy egy bizonyos személy miatt félre kell tennie személyes céljait. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a partnerrel való konfliktusokat és félreértéseket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Eddig elég meggondolatlan volt az egészségével kapcsolatban. De mától szokatlanul érdeklődő lesz és elmélyül az egészséges életmód kialakításában. Különös érdeklődést mutat a jóga iránt, de más sportokkal is szemezni kezd. Mindemellett a sokkal egészségesebb étrend mellett dönt. Végre komolyan veszi a fizikai kellemetlenségeit és készen áll arra, hogy kivizsgáltassa magát.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Találkozhat valakivel, aki mint személy nagyon jó benyomást tesz Önre, de vannak bizonyos korlátok, ami maguk közé állhat. Ha igazán szeretne az illetővel jobban megismerkedni és akár komoly kapcsolatot tervez vele, kénytelen lehet bizonyos elveit feladni. A párban élőknek is olyan helyzetbe kerülhetnek ma, mikor el kell dönteniük, mi a fontosabb. A párjuk vagy bizonyos ideáik.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma meghallhatja a belső hangjait, ám egy kis kétkedéssel fogadja őket. Ha elfogadja és megérti őket, akkor könnyedén nézhet szembe bizonyos helyzetekkel, illetve feladatokkal, amik ma Önre várnak. Merje követni a megérzéseit, mert sok kellemetlenségtől kímélhetik meg. Sőt, egyeseket el is vezethetik egy bizonyos személyhez, akinek fontos szerep jut majd az életükben.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ha valakivel feszültség Önök között, aktív várakozás helyett érdemes lehet ma kiutat találni. Hallgassa meg a másik véleményét és történetét. Ne legyen túl szigorú, de persze nem is kell megadnia magát. Hogyha igazán dolgoznak a megoldáson, sikerülhet megoldást találniuk a gondjaikra és kibékülhetnek. A munkahelyén az egyik kollégája ma sokat segíthet Önnek a feladatai elvégzésében.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ideális a nap ahhoz, hogy változtasson az egészségügyi szokásain. Meg kell értenie, hogy egy egészséges test elengedhetetlen a teljes élet élvezetéhez. Általában egészségtudatos, de ma nem ártana fokoznia a tudatosságát. Ma még társasága is lehet a mozgáshoz, de legalábbis egyik barátja csatlakozhat Önhöz, hogy együtt fogyjanak le vagy alakítanak ki új életmódot. Használja ki a lehetőséget és motiválják egymást!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ki kellene mutatnia ma feltétel nélküli szeretetét és támogatását a partnere irányába. Legyen türelmesebb és együttérzőbb, így rövid időn belül sokkal erősebb lesz a kapcsolatuk. Bármi is történjék ma, ne ítélje meg túl durván a párját. Inkább legyen vele szeretetteljes és mutassa meg, hogy Önre igazán minden körülmény között számíthat. A mai napi viselkedése nagyban meghatározhatja a kapcsolatukat.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Valamiféle zavar merül fel a karrierjében. Ma ajánlatot kaphat egy ismerősétől, hogy közösen alapítsanak vállalkozást, de az is lehet, hogy egy jobb munkaajánlatot fog kapni és valószínűleg határozatlanságot eredményez. Hosszú és alapos mérlegelés után hozza meg döntését. Ne legyen túl bátortalan és kishitű, hiszen minden bizonnyal nem véletlenül ajánlottak fel a lehetőséget!

