Napi horoszkóp - 2020. február 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az elméje ma nagyon aktív. Tele van ötletekkel és inspirációval. Folyamatosan új terveket fog kidolgozni, amelyeket nagyon könnyen végrehajthat. Ma az egyetlen probléma az lesz, hogy elborzadhat az új ötletek mennyisége miatt, mert bizony azt is át kell gondolnia, melyik életképes igazán. De ma arra ösztönöz másokat, hogy kövessék a példáját és elmélkedjenek az életükön!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha vigyáz ma az étkezési szokásaira, akkor elkerülheti a lehetséges kellemetlenségeket. A gyorsételek és a cukros finomságok nemcsak hízlalóak, hanem stresszt szülnek és rossz közérzetet, ami akadályozhatja feladatai maximális ellátásában. Az egészségesebb életmód hozzájárulhat ahhoz, hogy szexinek és kívánatosnak érezze magát a mindennapokban és persze a hálóban.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma új barátságokat és új kapcsolatokat fog kialakítani. Egész nap vidám hangulatban van, és ez másokra is pozitívan hat. Az egyik új barátja, akit ma megismer, a későbbi hetekben nagyon jelentősnek viszonynak bizonyulhat, még ha most nem is tűnik annak. Igazán empatikus, szeretetteljes hangulatban van, és készen áll arra, hogy ma is segítsen a barátoknak és a családnak. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

A nap különösen gyümölcsöző azok számára, akik bármilyen minőségben, de hivatalban dolgoznak, valamint az adminisztratív munkakörben dolgozók számára is. A ma kapott munkákat könnyedén elvégezheti. A nap arra is alkalmas, hogy új munkát keressen, ha nem érzi jól magát a jelenlegi helyén vagy elégedetlen. Ha az új munka irodai munkakör, akkor valószínűleg jelentős sikert fog Önnek hozni a közeljövőben. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ma nem kevés nyomást érezhet magán, mivel több kérdésnek is a végére kell ma járnia és akár megoldást találnia rájuk. Emiatt feszült és egyben zsúfolt napja lesz. Viszont napközben rálelhet a megoldásra, ami segíthet felgyorsítani a folyamatot. Próbálja mindezt nyugodtan tenni, mert annyira feszült lehet, hogy meggondolatlanul beszélhet és megbánthat másokat. Ne másokon vezesse le a feszültségét. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Meglepően zavarba ejtő helyzet állhat elő. Egyáltalán nem számít arra, hogy ilyesmi történhet magával. Próbáljon meg minél kevésbé rástresszelni a helyzetre. Hogyha ma hibát ejt, ne vegye annyira a szívére, hiszen ez másokkal is megesik. Ma könnyen elszakadhat Önnél a cérna és kiborulhat. Hogyha ez bekövetkezne, azt vegye jelnek, hogy ideje pihenni és előbb meggyógyítania magát, mielőtt továbbmenne az úton. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Meglehet, hogy a partnere révén vagy egy közeli ismerősének segítségével szakmai előmenetelre számíthat. Hogyha közös üzlete van a kedvesével vagy a barátjával, az kifejezetten felvirágozhat. Ellenben az is lehetséges, hogy ma épp arra nyílik lehetősége, hogy társuljon. Gondolja át alaposan, mert egy jó társulás sokat lendíthet az életén és persze az anyagi helyzetén. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Amennyiben Ön felettes, legyen ma kicsit kedvesebb beosztottjaival és beszélgessen velük. De az alkalmazotti viszonyban lévőknek is érdemes ma kapcsolatot ápolniuk a kollégáikkal. A jegy szülötteit ma nagy megbecsülés és tisztelet foga övezni. Motiválja őket, legyen kicsit humorosabb velük. Kiváló vezetői tulajdonságokkal rendelkezik, érdemes lenne ma kihasználnia! Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Nagyon nagy esély van arra, hogy ma találkozik valakivel a múltjából, és ez a személy valószínűleg fontos szerepet játszik majd a jövőjében. Legyen kész arra, hogy fenntartások nélkül vegye igénybe, illetve fogadja el a segítséget, mivel ez teljesen új és izgalmas utat nyithat meg Önnek. A személyhez való pozitív hozzáállása most kifizetődő lehet, szóval érdemes egy kis bizalmat szavaznia neki! Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

A teste eddig nagyszerű társa volt, és is maradhat, ha jobban odafigyel rá! Tehát, legyen vele kíméletesebb és ne feszegesse folyton a határait. Több pihenésre és alvásra lenne szüksége. Ha azonban egy ideje kellemetlen tüneteket észlel magán, akkor ne legyen rest kivizsgáltatnia magát és ne várja meg, amíg ágynak esik. Tegyen meg minden óvintézkedést és gondoskodjon arról, hogy több vitamin kerüljön be a szervezetébe! Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Nagyon sok türelemre lesz szüksége ahhoz, hogy ma a partnerével higgadtan beszéljen. Vigyázzon, mit mond, ha fenn akarja tartani a békét. Kisebb nézeteltérések fontos kérdéseket vethetnek fel az életükben. Ez azonban csak egy kis bukkanó, és nem szabad tragédiaként vagy hatalmas problémaként kezelnie. Várja ki a megfelelő időt és helyet és akkor beszéljen hideg fejjel kedvesével a gondjaikról és elképzeléseiről. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

A karrierében ma több jelentős és kisebb siker várható. Lehet, hogy váratlan bónuszt kap vagy összejön valami olyan, amiben nagyon bízott. Megkaphat egy régóta várt állást, vagy megszerezheti az áhított pozíciót. Elismerésben fognak részesülni a jegy szülötteire és ez most sokat dobhat a munkakedvükön. Óriásit nőhet ma az önbizalmuk és még ahhoz is megjöhet a kedvük, hogy fejlesszék magukat. Heti horoszkóp





