Napi horoszkóp - 2020. február 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sajnos nem sikerül eljutni ma egy olyan programra, amire nagyon szeretett volna. Ne csüggedjen, ettől még várnak Önre kellemes élmények, csak máshol kell őket keresni! Ezt véletlenül se jelnek tekintse, hogy inkább otthon marad, és valami hasznosat csinál. Szánjon időt a pihenésre, a kikapcsolódásra, és olyan dolgokat csináljon, amihez kedve is van. Vagy mozduljon ki olyannal, aki biztosan ráér!

Kellemes meglepetés érheti. Valaki olyan dolgot mond vagy olyannal lepi meg, amiről álmodni sem mert. Hirtelen átértékeli a dolgokat az illetővel kapcsolatban is. Ezzel együtt nagy terhek kerülnek le ma a válladról. Szeretve és fontosnak érzi magát. Már csak az kellene a tökéletes naphoz, hogy elvégezze azokat a kötelező feladatokat, amiket vadul igyekszik a szőnyeg alá söpörni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy váratlan látogató toppanhat be, aki elvárja majd, hogy körülötte forogjon. Próbáljon meg nem túl goromba dolgot mondani neki, ellenben emlékeztesse rá nyugodtan, hogy vendégségben van. Ma amúgy is sokszor fordulhat elő Önnel az, hogy felfortyan és ráripakodik szinte minden ok nélkül a környezetére. Mindenkiben csak az ellenséget látja, akik szabotálni akarják a terveit és direkt próbálják idegesíteni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Felüti fejét a féltékenység a szívében. Partnere mond, tesz valami olyat, ami miatt aggódni kezd, és ha nem is attól tart, hogy egy harmadik személy van a dologban vagy kikacsintgat, akkor azért, mert az az érzése, hogy minden más fontosabb neki, mint Ön. Emiatt igyekszik őt kisajátítani. Gondolhatja, hogy így semmi nem lesz abból a kellemes, romantikus vasárnapból, amit megtervezett.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma rendrakási lázban ég. Lomtalanít és igyekszik megszabadulni a felesleges dolgoktól. Azt érzi, hogy otthona megbetegíti, vagy legalábbis hátráltatja a fejlődésben. Üssön fel egy feng shui kisokost, kövesse a benne leírtakat és kezdje kis lépésekben otthona átalakítását. Már az apróbb műveletek során is érezni fogja a változásokat és azt, hogy nemcsak az otthona tisztul meg és töltődik fel, hanem közben önmaga is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma mindennel időben készen lesz, ami a ház körüli feladatokat illeti. Még arra is lehetősége nyílik, hogy kiruccanjanak a kedvesével és valamilyen izgalmas programon vegyenek részt. Bár a legszívesebben otthon maradnának pedig nem ártana, ha legalább egy kicsit kitennék a lábukat otthonról, nehogy ellaposodjon a párkapcsolatuk. Így még akár arról is tudnak beszélgetni, hogy mennyire elégedettek a kapcsolattal.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Egyes Mérlegek mondhatni megvilágosodnak és rájönnek, mit is akarnak igazából. Ennek hatására már el is kezdik tervezni a munkahelyváltást vagy éppen a szakítást. Úgy gondolják, hogy csak a drasztikus változások hozhatják meg a kívánt eredményt. Azért legyenek óvatosak mikor barátságokat meg párkapcsolatokat akarnak elengedni, nehogy később megbánják. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Valaki szívességet kér Öntől, de maga szíve szerint inkább nemet mondana rá. Óriási dilemmába kerül, mert nincs kedve teljesíteni a kérést, ugyanakkor cserben sem akarja hagyni. Hogyha túl sokáig kéreti magát, rá fog jönni magától az illető és onnantól kezdve egy-kettőre elszabadulhat a pokol és még a korábbi sérelmeket is felhánytorgathatják. Nem lenne jobb ezt elkerülni és egyenes lenni az illetővel? Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Egyik ismerőse vagy szerette akarva-akaratlanul is keresztbe tesz Önnek. Véletlenül sem az a megoldás, hogy bosszút áll, mert azzal inkább csak magával szúrna ki. Persze, tegye szóvá a dolgot, kérjen magyarázatot, de ne süllyedj le arra a szintre, mint a másik fél, amennyiben szándékos volt a dolog. Hogyha nem volt az, akkor bocsáss meg neki és inkább azon törje a fejét, hogyan oldja meg a kialakult helyzetet. Heti horoszkóp





Egy rég nem látott ismerős írhat magára, illetve keresheti fel. Ráadásul ma több alkalommal is fantasztikusnak tűnő dolgok történnek Önnel. Előkerülnek rég elveszettnek hitt tárgyak, újra lehetősége nyílik arra, amiről korábban lecsúszott, egyszóval olyan érzése van, mintha az égiek terelnék. Mindenképpen érdemes követnie az útmutatást és a megérzéseit, hátha még több csodálatos dolog történik magával!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne mára időzítse a fogyókúrát, mert a vendégségbe ahová meghívták, nem lesz lehetősége visszafognia magát. De emiatt ne legyen bűntudata, inkább élvezze ki! Amennyiben egyedülálló, arra is lehetősége nyílhat, hogy megismerkedjen valakivel, akivel több is szövődhet maguk között, mint barátság. Csak ne legyen túl rámenős és ne játssza meg magát az illető előtt! Adja önmagát és kerülje a tipikus csábítási trükköket!

BAK: (december 22 - január 20.)



Sajnos éri némi bosszúság ma, ami nem várt kiadással is járhat. Elromolhat valami a háztartásban, netán a hűtő, vagy a gyereknek kell új telefont venni, de annyi szent, hogy nem épp jókor érkezik ez a kiadás. De ahelyett, hogy puffogna, másokat hibáztatna, fogadja el és gondoljon arra, hogy inkább most, kint később. Különben is, a feszültségét, csak átragasztja másokra is, amivel könnyen beárnyékolhatod szerettei napját.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



