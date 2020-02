Napi horoszkóp - 2020. február 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Még a híresen makacs Kosnak is van gyengéd oldala, amit ma csillagok példátlan mértékben aktiválhatnak! Kész megbocsátani azoknak, akik korábban megbántották. Hihetetlenül szentimentális lehet a nap folyamán, aminek hatására őszintén megnyílik a környezetének és mesés estét tölthet el a kedvesével. Néha-néha megpróbál gátat szabni magának, de ma jobb lenne, ha megengedné magának, hogy őszinte és szeretetteljes legyen.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma valószínűleg különösen szenvedélyes és szexi lesz. Romantikára vágyik, és úgy tervezi, hogy este át is adja magát neki, de ne lepődjön azonban, ha azt el kell halasztani olyan okok miatt, amelyeket Ön vagy partnere sem befolyásolhat. Ha túlságosan csalódottnak érzi magát miatta, próbálja meg más tevékenyéggel kiváltani a füstment programot. Ha magára marad, akkor nézzen egy filmet vagy olvasson és kapcsolódjon ki!

Több mint valószínű, hogy van egy olyan ember maga körül, aki kétségbeesetten szeretne közelebb kerülni Önhöz. Ma végre meg is találhatja az Önhöz, amennyiben nem zárkózik el előle. Lehet, hogy szeretne tőle távol maradni, mert fél a csalódástól. A legjobb volna, ha végleges döntését egy randevú után hozná meg. Azon se lepődjön meg, ha esetleg az illető nehezebben fejezi ki az érzéseit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Felkeresheti Önt egy női barátja vagy rokona, akinek lehet néhány problémája, és esetleg tanácsot szeretne kérni vagy csak együttérzésre vágyik. Lehet, hogy vannak más hírei is, amelyek sokkot okozhatnak magának. A munkahelyi válság miatt szükségessé válhat Ön vagy partnere, többet dolgozzon, emiatt kissé frusztráltak lehetnek, pláne akkor, ha emiatt borul a hétvégi programjuk is. Kitartás!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Jobb, ha tudja, meg, hogy belső lelki állapota az arcán igencsak tükröződik és nyilvánvalóak mások számára is. Ne gondolja, hogy elrejtheti az érzéseit, gondolatait mások elől, különösen ma. Jobb, ha azt mondja, ahogy érzi magát, még akkor is, ha úgy gondolja, hogy valakit megbánthat vele. Ma erősnek kell lennie, mert gyakran adódhatnak olyan helyzetek, mikor egy apró kis dolog miatt is kiborulna.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ma minden feladat pokolian nehéznek tűnhet. Úgy érezheti magát, mint egy végletekig harcoló hős. A túlterhelés és az idegfeszültség miatt kezd kimerülni és néha talán már az idegösszeomlás kerülgeti. Amikor úgy érzi, bekövetkezik, vonuljon félre egy pár percre és nyugodjon meg. A munkahelyén különös pletykák kaphatnak szárnyra. Mielőtt következtetéseket von le, feltétlenül ellenőrizze a tényeket.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Egyik barátjának vagy rokonának komoly pénzügyi problémái lehetnek és az Ön tanácsát kérhetik. Hogyha az illető az üzleti partnere vagy más módon, de anyagi kapcsolat is van Önök között, jogosan kezdhet aggódni a jövőjük miatt. Nem kell kétségbeesnie, de át kell gondolnia, milyen lehetőségei vannak a jövőre nézve, hogy mind a ketten jól járhassanak. Ma okozni fog ez Önnek némi fejtörést!





Jó, hogy magabiztos és határozott, ami a véleményében is látszik, ami mellett sziklaszilárdan kiáll. Viszont ne feledje, hogy vannak más emberek is, akik másképp gondolhatják a dolgokat. A gondolatainak kifejezése még nem is jelent problémát, de az érzelmek kifejezése egészen más kérdés lehet. Hajlamos lehet elnyomni őket vagy megpróbálni lenyomni a torkukon a saját véleményét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Talán baráti találkozót beszélt meg mára, de délutánra olyan fáradtnak érezheti magát, hogy a legszívesebben lemondaná. Meglehetősen kimerítő napja lehet a munkahelyén. Ha ezt látja jónak, akkor tegye vagy szervezze át magához a találkozót. Ugyanakkor este izgalmas beszélgetésben lehet része a kedvesével vagy egy másik rokonával. Próbáljon meg ma lazítani és feltöltődni a hétvégére.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma nem lesz túl elnéző a környezetével szemben. A mai egyike azoknak a napoknak, amikor érzelmi kitörésekkel reagál minden kis apróságra, és képtelen visszafogni az érzéseit. De ne feledje, ha így tesz, utána vállalnia is kell tettei következményeit. Ha nem is, akkor holnap vagy azután. Lehet, hogy azt gondolja, nincs ideje rá, pedig nem ártana manapság magába néznie, hogy meglássa, mi az, ami bántja.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Néhány szokatlan álmot láthat és ez hatással lesz a napjára. Azzal a gondolattal, hogy nagyon fontosak ezek az álmok. Egy kis segítséggel, de képes lesz kideríteni, hogy milyen jelentésük is van az Ön számára. Új dolgokat tapasztalhat meg a mai napon és értékes tudást sajátíthat el. Kimondottan azt érezheti, hogy egy feljebbvaló hatalom vezeti Önt ma. Miután sikeresen megfejtette álmát, a döntés a magáé, hogy mihez is kezd vele.





BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



