Napi horoszkóp - 2020. február 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A romantikus kapcsolatok úgy alakulhatnak, mint a mesékben. Egyesek között ma szerelem szökken szárba, mások között ismét fellángol, de még szerelmi beteljesülés is várható az álmok valóra válásával. Egyszerűen ma bármi megtörténhet a szerelmi életében. Ez a mai, egy igazán csodálatos nap lesz! Olyan jól érezheti magát a kedvesével, hogy arra szavakat sem fog tudni találni. Élvezze ezt a csodálatos érzést, de ne felejtse el a valóságot.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A család vagy a barátok kellemes délutáni találkozóra gyűlhetnek össze otthonában. Ugyanakkor ma egy izgalmas és egyben várt telefonhívás is befuthat. Ma biztossá válhatnak azok a kapcsolatai, amelyekben esetleg eddig kételkedett, az üzleti partnerkapcsolatoktól kezdve a közeli barátokig. Ráadásul ma valakitől remek befektetési tanácsot hallhat vagy valami olyat, amelynek segítségével megvalósíthatja céljait!

A szellemi vagy legalábbis kreatív munkák ma sok időt vehetnek igénybe. Az inspirációszintje magas, és a maximumot akarja kihozni a feladatai elvégzéséből. Tele van olyan elképzelésekkel, amelyek mások számára is hasznosnak bizonyulnak. Ráadásul ma valószínűleg különösen érzékeli a maga körül lévő emberek gondolatait és érzéseit, még mielőtt megszólalnának vagy maguk is felismernék. Ez ma összehozhatja Önöket!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valaki, akit már régóta ismer, de egy ideje nem látott, hirtelen visszatérhet a képbe. Részt vehet valamilyen társadalmi rendezvényen és ott találkoznak, vagy ténylegesen be is jelentkezhet, hogy meglátogassa Önt. A barátságok és a különböző kapcsolatok ma megerősödhetnek és kiegyensúlyozottabbá válhatnak. Nagyszerű nap ez a nap arra, hogy rendbe tegye és megszilárdítsa őket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma Ön és családtagjai, vagy a kollégái, a nap nagy részét a problémák leküzdésével fogják tölteni. Szerencsére a kapcsolatok nincsenek fenyegetve, csak éppenséggel van pár nehézség, amit meg kellene oldania, illetve oldaniuk, mert a jövőben nézve még rosszabb lehet tőle a helyzet vagy egyszerűen olyan akadályt képez, amin most kellene túljutni. A kollektív erőfeszítés meghozza a gyümölcsét!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

A lelki kérdések és a spiritualitás tanulmányozása ma különösen fontos lehet. Valószínűleg megvitatja az ilyen ügyekkel kapcsolatos ismereteit és nézeteit egy közeli barátjával, ami mindkettőjének meglehetősen felvilágosítónak bizonyulhat. Bármit is tanul ma, inspirálónak bizonyulhat, ezért ne lepődjön meg, ha úgy találja, hogy sok időt tölt el gondolatainak leírásával, vagy képekké alakításával. Ne korlátozza magát!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma másokkal való kommunikáció valószínűleg inkább telepatikusan, mint verbális szinten zajlik. Amikor a telefon csörög, akkor már tudja, hogy ki van a vonal másik végén, mielőtt felvenné. Ráadásul azelőtt kitalálja mások gondolatait is, mielőtt azokat kimondanák. A beszámolók és cikkek hasonló tapasztalatokkal rendelkező emberekről segíthet megérteni, hogy mi történik Önnel. Sodródjon az árral.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma egyes barátaival vagy kollégáival folytatott beszélgetések izgalmasnak és ösztönzőnek bizonyulhatnak. Megerősíthetik abban, hogy külföldre menjen dolgozni, vagy legalábbis utazzon és kipróbáljon új dolgokat. Rengeteget javulhatnak ma a kapcsolatai, amelyek melegnek, támogatónak és stabilnak tűnnek, még azokkal az emberekkel is, akik esetleg távol vannak Öntől.





Szerencsés nap ez a mai ingatlanvásárláshoz, eladáshoz, de még az ügyintézéshez is. Váratlanul felpöröghetnek az események, úgyhogy résen kell lennie. Ugyanaz lehet igaz a befektetésekre is. Mielőtt bármit végleg eldöntene, ellenőrizze a részleteket és minden tekintetben menjen biztosra. Ellenkező esetben elkerülheti valami a figyelmét, ami később kellemetlenséget okozhat.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma különösen fittnek és motiváltnak érzi magát. Rohamosan megnőhet a testmozgás iránti vágya, aminek engednie is kellene. A legjobb volna, ha a szabadban tenné, mert az endorfinok felszabadulása mellett a természetes környezetfokozott inspirációt és intuíciót kölcsönözhet Önnek. Az edzés után jó ötlet lehet egy parkban leülni vagy akár a kertjében és egy kicsit relaxálni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



A legutóbb spirituális élményei arra késztethetik Önt, hogy beszámoljon tapasztalatairól, és megossza gondolatait másokkal a neten vagy akár élőszóban a kollégáival vagy a barátaival. Sőt, ennek lévén akár új ismerősökre is szert tehet, vagy a meglévőkről derülhet ki, hogy másokat is érdekelnek azok a dolgok, amik magát is. Merjen kibontakozni, mert lehet, hogy még jelentősebb pozitív eredménye is lesz a kitárulkozásának.

BAK: (december 22 - január 20.)



Egy társasági esemény megindíthatja vagy megszilárdíthatja a szerelmi kapcsolatát attól függően, milyen státuszban vannak. Ugyanakkor érdekes emberek léphetnek be életébe, ösztönző beszélgetéssel és hasznos információkkal. Valaki, akit egy ideje nem látott, szintén megjelenhet a színen, ezzel örömteli újraegyesülést váltva ki. Végül befejeződhet egy olyan projekt, amelyen eddig dolgozott és siker koronázhatja erőfeszítéseit.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



