Napi horoszkóp - 2020. február 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma egy izgalmas időszak veszi kezdetét. Ideje átértékelni a kapcsolatait. Főként a szerelmi élete kerül középpontba. Lehet, hogy készen áll arra, hogy végrehajtsa azokat a változásokat, amelyeket Ön és partnere már hosszú ideje fontolgat. Összeköltözni, vagy esetleg családot alapítani. Kezdjék el együtt szőni ezeket a terveket, amelyek a kapcsolatuk stabilitását jelképezi.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem minden barátság ugyanaz, erre újfent rá kell jönnie. Ma kész rangsorolni a kapcsolatait azok alapján, hogy eddig mit nyújtottak Önnek. Itt az ideje, hogy szembenézzen azzal, milyen barátai vannak valójában, és hogy amikor szüksége van rájuk, ki az közülük, akire igazán számíthat, törődnek magával, illetve kik azok, akik nem. Mindenféle barátság a maga módján hasznos lehet. Ne féljen beismerni ezt.

A fizikai és mentális energia szintje ma nagyon magas lesz. Ennek eredményeként ma mindennel sikerül végeznie, amit a fejébe vesz. Még az átlagosnál is többet pöröghet. Azért ügyeljen arra, hogy ne essen túlzásokba és este jusson ideje egy kis pihenésre is. Igyekezzen nem a két végén égetni a gyertyát! Emellett ma néhány ösztönző vitában lehet része, aminek révén izgalmas felfedezést tehet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Képzelete ma csak úgy szárnyal. Ma új művészi vagy kreatív feladatokba vághatja a fejszéjét. Ezzel együtt ma meglehetősen intuitív lesz, tehát ne lepje meg, ha úgy érzi, hogy szinte belelát mások fejébe és érzéseibe. Érdemes használnia ezt a csodás képességét, mert közelebb vihet másokhoz. Ne legyen túl rámenős, de sokszor akkor is többet tudhat meg, ha az illető nem hajlandó megnyílni Önnek.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Nem csak azt akarja, hogy minden pillanatban a lehető legteljesebben élje az életet, hanem azt is érezze, hogy hasznos legyen. Egyszerűen csak kreatívnak kell lenni. Van is egy vágya, amelyen már egy ideje elgondolkodott, és most kezd kialakulni. Ma találhat néhány értékes információt, amelyre szüksége van ahhoz, hogy elindítsa a megvalósítás útján. Mindemellett valaki jelentős szívességet tesz Önnek.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ha problémái merültek fel a kapcsolataiban vagy általában a szerelmi életében, ne várja azt, hogy a dolgok maguktól megoldódnak. Az Ön körül lévő emberek rendkívül ingerlékenynek találhatják Önt! Lássa be, hogy van benne némi igazság, hogy kissé türelmetlen és feszült a többiekkel szemben. Hajlamos a legkisebb megjegyzésre is ugrani. De szerencsére megbocsátanak Önnek, hiszen szeretik magát.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ez egy nagyon fárasztó nap lehet ma Önnek. De ma különösen élvezi a munkáját, mert eredményesnek és sikeresnek érzi magát benne. Viszont remek nap ez ahhoz is, hogy azokon a területeken is tevékeny legyen, amiket manapság elhanyagolt. Rendezze el a függőben lévő ügyeit és kapcsolatait, és lehetőség szerint élvezzenek előnyt azok a feladatok, amelyekkel a legkevésbé szeretne foglalkozni, így legalább biztosan letudja őket!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma rendkívül kíváncsi és érdeklődő lesz. Egy kicsit minden és mindenki érdekli ma, szívesen gyűjt be új információkat. Szeretne mindent megérteni, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig. Semmi sem akadályozhatja meg a tudás iránti vágyát. Tehát szerezzen jó mennyiségű könyvet azokról a dolgokról, amelyekről meg szeretne tanulni, és próbáljon meg minél többet beszélgetni régi és akár új ismerőseivel.





Kollégái szívességet kérhetnek Öntől vagy a főnöke bíz magára olyan feladatot, ami eddig nem volt a dolga. Szerencsére lelkesen fogadja a lehetőséget és rengeteg energiája lesz. Remek nap ez a mai a bizonyításra, hogy megmutassa magának és másoknak, hogy mennyire hatékony. De ügyeljen arra, hogy ne vállaljon túl feladatot, mert azzal senkinek segít, ha teljesül kimerül.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egy határidő betartása vagy az ígéret teljesítése érdekében előfordulhat, hogy a mai napon be kell fejeznie egy fontos, akár munkával kapcsolatos, akár személyes projektet. Ez sok mentális és fizikai erőfeszítést igényelhet az Ön részéről, emiatt ma kissé stresszesnek bizonyulhat. Mások azonban segítséget nyújthatnak. Vigyázzon, hogy ne szakadjon meg teljesen, mert ha kimerülten dolgozik, akkor valószínűleg nem lesz elégedett az eredménnyel.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Nagyon nehéz összeegyeztetni életében a kreativitás és az eredetiség iránti vágyát azokkal a korlátokkal, amelyeket a munkahelyén vagy a környezetében szembesül. Olyan, mintha el kellene rejtenie valódi személyiségét annak érdekében, hogy megfeleljen annak, amit mások elvárnak magától. Néhány tanács mára a csillagoktól: ne legyen olyan kemény magával szemben és találja meg a köztes utat!





BAK: (december 22 - január 20.)

Valószínűleg nagy figyelmet fordít arra, amit mások gondolnak magáról. Sokszor nehéz lehet döntéseket hozni kényes helyzetekben, félve attól, hogy tévesen ítélik meg, vagy egyáltalán mit gondolnak Önről. A mai nap folyamán bekerülhet ebbe a dilemmába. Bízzon a saját megítélésedben. Sokkal fontosabb lehet ma az, hogy merjen hallgatni önmagára, mintsem gondolná.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



