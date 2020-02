Napi horoszkóp - 2020. február 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kellemetlen csalódásban lehet része. Arra döbbenhet rá, hogy egy barátja megvezette, esetleg kihasználta magát. Bárhogy is legyen, próbáljon meg nem teljesen megzuhanni és ne hibáztassa magát, hiszen Ön csak a jóhiszeműség vezérelte magát. Természetesen vonja le a tanulságot és máskor figyeljen oda jobban a jelekre, mivel bizonyára voltak, csak elfogult volt az illetővel szemben.



BIKA: (április 21 - május 21.)





IKREK: (május 21 - június 21.)

Amennyiben azt tervezi, hogy kicsinosítja otthonát, esetleg feldobja ruhatárát, abban a csillagok is támogatni fogják. Mindent megtalál, amire csak szüksége lehet. Minden más megújulásnak is kedvez ez a nap, legyen egy diéta kezdete vagy a külseje felfrissítése. Kerülje a drasztikus lépéseket és akkor bezsebelheti a környezete elismerését. De ma még egy rég nem látott barátja is felkeresheti, aki szeretne Önnel mielőbb találkozni.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Nem jön össze valami, amiben nagyon reménykedett. Ráadásul még egy barátjával is összeveszhet. Próbáljon meg nem összetörni! Gondoljon arra, hogy semmi sem történik ok nélkül és talán egy sokkal jobb lehetőség vár Önre, az igaz barátok pedig úgyis kibékülnek! Vonja le a magára tartozó tanulságokat, és igyekezzen nem sopánkodni egész nap. Inkább mentse meg a napját és járjon valamivel a kedvében!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Párja vagy barátai izgalmas szórakozási lehetőségekkel rukkolnak ma elő. Az biztos, hogy nem fog unatkozni, és hogy egészen sikerül kikapcsolódnia. Csak arra ügyeljen, hogy ne kezdjen túl nagy költekezésbe, mert többet költhet, mint amennyit megengedhet magának. Azt is vegye számításba, hogy nem muszáj mindenáron gálánsnak lennie, és mindig meghívni másokat, mert ezzel őket is kellemetlen helyzetbe hozhatja.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Nagyszerű ötletei támadhatnak, amiket kár lenne hanyagolnia. Gondolja végig, miként tudná megvalósítani őket. Még az is lehet, hogy megvilágosodik azzal kapcsolatban, hogy mivel is szeretne igazán foglalkozni vagy mivel terelhetné pozitív irányba az életét. Válassza ma inkább a csendet és a nyugalmat, úgy könnyebben jönnek ezek a tiszta gondolatok. Amúgy is ráférne Önre a pihenés.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Túlzásba viheti az anyáskodást. Ma sok időt tölthet a barátaival, vagy szerettei körében. Igazán rendes Öntől, hogy segít másoknak és kedveskedik, de könnyen mások agyára mehet azzal, ha folyton abajgatja őket. Próbáljon meg egy kis levegőt hagyni szeretteinek. Ahelyett, hogy mindenáron nekik akar jót, inkább szánja azt az időt és energiát önmagára. Itt a lehetőség, hogy végre lazítson!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Amennyiben úgy tervezi, hogy egy új sportot próbál ki vagy más extrém tevékenységben vesz részt, legyen óvatos. Kisebb kellemetlenség, illetve baleset érheti a figyelmetlenségéből vagy könnyelműségéből adódóan. Ettől eltekintve izgalmas nap elé néz. Az biztos, hogy nem fog unatkozni Ráadásul mindenki ott szeretne lenni, ahol Ön van, így sütkérezhet barátai, szerettei csodálatában.





NYILAS: (november 23 - december 21.)



Feltornyosult a házi munka és még a beígért szívességeket is le kellene tudnia. Ossza be jól a hétvégéjét, különben nem sok ideje marad pihenésre. Arra is figyeljen, hogy ne sajnáltassa magát állandóan, hogy mennyi mindent tesz meg a családért, mert feszültséget kelhet szeretteiben. Vigyázzon, különben könnyen a viták kellős közepén találhatja magát. Vagy ha valamihez nagyon nincs kedve, akkor inkább ne csinálja

BAK: (december 22 - január 20.)

Ma többször is rosszra számít és mégis jól sülnek majd el a dolgok. Például úgy hiszi, hogy egy egy borzalmas programra viszik el, de végül Ön fogja a legjobban érezni magát. Azok, akiknek randijuk lesz, hasonlót tapasztalhatnak meg és kellemesen csalódnak a randipartnerben. Talán érdemes lenne elgondolkodniuk azon, hogy lehetnének kicsit optimistábbak is a mindennapokban.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Valószínűleg senkit sem akar megbántani, ennek ellenére mégis sikerülhet. Félreérthetik a szerettei vagy éppen a partnere. Hirtelen azon kaphatja magát, hogy mindenki haragszik Önre és nem érti, miért. Meglehetősen érzékeny ma a környezete és nem veszik jó néven az őszinteséget, sem pedig a viccet. Ha meg túlságosan visszafogja magát, az lesz a baj, miért annyira csendes. Jobb, ha nem akar mindenáron megfelelni mások igényeinek!





Kissé figyelmetlen lehet környezetével szemben. Nem veszi észre, hogy szükségük lenne a társaságára vagy éppen a tanácsára, esetleg a segítségére. Vagy nagyon is jól észreveszi, csak épp jobb szeretne magával foglalkozni. Ez is érthető, de ne hagyjon cserben másokat. Legalább azoknak segítsen, akiknek komolyan szükségük van rá magára. Ha most hátat fordít valakinek, annak meglesznek a következményei

HALAK: (február 19 - március 20.)



Fáradtan és nyűgösen ébredhet, és egész nap ilyen lehet, ha nem vetkőzi le. Ugyanakkor érzi, hogy bujkál magában valami, talán ez okozza a rossz közérzetét. Jobb lenne, ha ma főleg pihenne, és elejét venné a lebetegeskedésnek. Szerettei biztos meg fogják érteni, és így legalább a veszekedést is elkerülhet, amit a belső feszültsége okozna. Tegye be a kedvenc filmjét, olvasson, és lazítson!

