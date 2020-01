Napi horoszkóp - 2020. február 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.01

KOS: (március 21 - április 20.)



A másokkal folytatott beszélgetések új terveket és lehetőségeket vethetnek fel az élete több területén is: karrier, anyagiak és kapcsolati szinten. Előfordulhat, hogy ráébred arra, olyan belső erőforrásokkal rendelkezik, amelyeknek eddig nem is volt tudatában. Érdemes lenne kihasználnia ezeket a kreatív képességeit. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy nem fogja tudni megvalósítani az összes ötletét, ezért gondolja át, melyek lennének a legfontosabbak!

BIKA: (április 21 - május 21.)

Lehet, hogy életkörülményei annyira megváltoztak az elmúlt hónapokban, hogy egy teljesen más helyzetben lehet manapság, ami egyelőre talán szokatlan, de óriási örömmel tölti el. A siker és a szerencse javította önképét, és az anyagai helyzete is javult mostanában. Ma adnia kellene egy kis időt magának arra, hogy átgondolja, mennyi mindent ért el idáig és merre kíván tovább haladni, hiszen tudja, hogy megvan az ereje ahhoz, hogy megvalósítsa terveit.





Gyakran nem ismerte el saját pszichés képességeit, megérzéseit a múltban. Túl sokszor hagyta őket figyelmen kívül és utóbb mindig kiderült, hogy rosszul tette. Éppen ezért ma, mikor a képessége megint felerősödik és súg Önnek, ne kövesse el a szokásos hibát, hogy nem bízik meg magában. Ideje lenne hinnie magában. Gondoljon arra, hogy a képességének köszönhetően könnyebben érthet meg másokat és kerülheti el a bajt

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma végre befejezheti azt, amiért eddig dolgozott, de legalábbis kipipálhat egy újabb célt a listájáról. Azon kívül, hogy ma ünnepel, érdemes átgondolnia azt, mivel folytassa tovább az útját. Szerencsére sokat nőtt mostanában az önbizalma, így azt érzi, nincs olyan dolog, amire ne lenne képes. Ebben erősíti meg a környezete is, pláne az ellenkező neműek, akik között többen is csapják Önnek a szelet

RÁK: (június 22 - július 22.)

A közelmúltban rengeteget fejlődött és haladt előre a karrierjében. Éppen ezért kíváncsi annyira arra, hogy mire képes, meddig mehet el. Fontolgatja, hogy továbbtanul, belefog egy újabb projektbe, a lényeg, hogy további sikert érjen el. Tökéletes ez a nap az ilyen jellegű ötletek fontolgatására. Egyelőre még nem kell döntést hoznia, csak gondolja át alaposan, hogy mit szeretne.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Lehetséges, hogy egy új érdeklődési kör egészen megragadta a képzeletét. Annyira leköti, hogy szinte nehezére esik bármi másra gondolni. Érdemes lehet megtalálni a legkedvezőbb lehetőségeket ahhoz, hogy jobban elmerülhessen benne. Ha úgy dönt, hogy hogy elmélyül benne, a csillagok segítenek Önnek és elvezetik a megfelelő szakirodalomhoz vagy éppenséggel azokhoz a személyekhez, akiktől tanulhat, vagy a partnerei lehetnek.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma új módszereket, lehetőségeket találhat arra vonatkozóan, hogyan javítson az anyagi helyzetén. Talán ezzel is kapcsolatban is lehet ma megvilágosító erejű beszélgetése egy ismerősével. Ez egy olyan nap, amikor több területen is újabb információkkal gazdagodhat. Egyes barátairól, szeretteiről is több dolgot tudhat meg, méghozzá annyira, hogy a végén azt kívánhatja, bár ne tudta volna meg.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Úgy néz ki, hogy a kemény munkája végre megtérült. Karrier és a pénzügyi helyzete sokkal ragyogóbb, mint azt remélni merte. A barátai és a családja támogatás, bátorítása valószínűleg tovább ösztönzi Önt. Egyikük még azt is szorgalmazhatja, hogy merje kihasználni azon képességét, amivel eddig nem volt hajlandó élni, pedig igencsak megkönnyítené vele a helyzetét. Talán ott az ideje, hogy ezt tegye!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Azok, akikkel ma találkozik, megoszthatják Önnel a furcsa élményeiket, és természetfeletti, paranormális dolgokról számolhatnak be vagy különös álmokról, látomásokról. Ez felidézhet Önben egy mély gondolatot, amely arra készteti Önt, hogy elgondolkodjon a saját hasonló tapasztalatain. Érdemes lenne megnyílnia nekik és elmesélnie a saját tapasztalatit, már csak azért is, mert hamarosan Önnel is különös dolgok történhetnek!





Az egyedülállók ma izgalmas meghívást kaphatnak. Ma vagy akár a hétvégén, de érdemes lenne élniük a randi lehetőséggel, mert nem bánnák meg! A párban élőknek viszont nem ártana tartalmas programot szervezniük, mert a következő napokban mindent adott lehet ahhoz, hogy egymásra hangolódjanak a partnerével és felmelegítsék a kapcsolatukat. Ne hagyja, hogy mások belerondítsanak a programjaiba!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma fantasztikus formában van, ezért is elhatározza, hogy minden félbe maradt, függőben lévő ügyével végezni fog. Ezt természetesen egy délutáni baráti találkozó vagy éppen esti buli koronázhatja meg, hiszen úgy van vele, megérdemli, hogy kirúgjon a hámból. De persze csak akkor, ha valóban mindennel végez, úgyhogy húzzon bele! Vigyázzon, mert könnyen elbízhatja magát, ami miatt a figyelmét elkerülheti egy feladat.

BAK: (december 22 - január 20.)



Egy közeli barátjával vagy a kedvesével folytatott intenzív beszélgetés közelebb viheti ahhoz, hogy jobban bízzon a saját képességeiben. Valószínűleg megosztja a jövővel kapcsolatos elképzeléseit és pozitív megerősítést kaphat cserébe. Ráadásul, amely tervében szerepel a partnere is, az derülhet ki, hogy hasonlóképp gondolja a dolgokat, akár csak Ön. Vagyis ma érdemes igazán megnyílnia!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



