Napi horoszkóp - 2020. január 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen óvatos, mert ma elcsaphatja a gyomrát! A túl sok étel és ital, vagy az idegen ízek tehetnek róla. Néhány barátjával vagy éppen a kedvesével úgy dönthetnek, hogy kipróbálnak egy új éttermet. Ez persze szórakoztató, de ma szembe kell néznie a következményekkel! A sok folyadék és egy kis edzés segíthet elégetni a méreganyagokat vagy az extra kalóriákat. A nap hátralévő részében pedig pihenjen!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Meglehet, hogy épp munkahelyváltás előtt áll. Ne féljen tőle, ugyanis ez hozhatja meg az áttörést a karrierjében. A kemény munkája megtérül, bár lehet, hogy egy ideje ez nem látszik a bankszámláján. Valószínűleg azért, mert előbb időt és energiát kell belefektetnie és csak azután jön a siker. Társadalmi élete most még mellőzheti, de amint elérte a célját, vegye fel a kapcsolatot barátaival!

IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma eláraszthatják a saját igényei, a családja szükségleteivel szemben és a munkájához való hozzáállása is konfliktust szülhet. Ennek eredményeként feszültnek és stresszesnek érzi magát, és azon gondolkodhat, vajon megoldódik-e a helyzet valaha. Ne essen pánikba. A kulcsszó az egyensúly, és a megoldás annak megtalálásában rejlik. Lásson hozzá! Hamarosan megoldódnak a gondjai!





RÁK: (június 22 - július 22.)

Egy közeli hozzátartozója beteg lehet, vagy más egyéb módon bajba juthat, és emiatt ma sokat aggódhat. Pláne akkor, ha megszűnik a kapcsolata az illetővel és nem tudja ma elérni. A telefonos kísérlet nem szolgál válaszokkal vagy az ismételt üzenetek küldése. Ügyeljen arra, hogy objektív maradjon, és ne képzeljen be semmit. A rokon valószínűleg nincs akkora bajban, mint gondolná és hamarosan jelentkezni fog!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nem alkalmas ez a nap pénzügyi beruházáshoz, vagy egyáltalán ahhoz, hogy nagyobb összeget adjon ki a kezéből, hiába mutatnak benne Önnek egy látszólag kivételes lehetőséget. Lehet, hogy jól hangzik, de jobban teszi, ha óvatosan jár el. Ha mégis nagyon vonzónak találja, akkor vizsgálja meg alaposan a részléteket, próbálja meg megismerni a tényeket, de ma még ne vállaljon kötelezettséget!





Különösen vonzó lesz ma, de úgy érezheti, hogy hiába, mert nem figyel fel Önre az, akire vágyik. Legyen türelmes és kitartó, mert célt fog érni, akár egy kiszemeltjét, akár a kedvesét szeretné meghódítani. Addig is próbálja meg elfoglalni magát, lehetőség szerint csináljon valamit, amit szeret, hiszen a lelkesedés, illetve a pozitív kisugárzás még inkább fokozza a jó megjelenést.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Úgy tűnik, hogy találékonysága és képzelete elhagyta ma. Emiatt ma nem fog tudni magas színvonalon dolgozni, mint amihez a munkája során hozzászokott. Ne legyen túl szigorú magával! A legjobb, ha ma olyan rutinfeladatokkal foglalja el magát, amelyeket automatikusan elvégezhet, és ha lehet, akkor halassza másnapra a kreatív feladatokat és problémákat, amikor az agyad visszatér a megszokott kerékvágásba.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma a pénzügyek kerülnek a központba. A szokatlan és nagy kiadások kimeríthetik a tartalékait, de jövedelme azonban valószínűleg ugyanaz, legfeljebb kissé magasabb. Ezért ez egy átmeneti nehéz időszak lehet az Ön számára, mikor a váratlan vagy épp szükségszerű kiadások miatt össze kell húznia a nadrágszíjat. Legyen türelemmel, hamarosan minden visszaáll a régi kerékvágásba.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A párkapcsolat hiánya miatt ma kissé lehangoltnak érezheti magát. Ahogy azok is, akik elhanyagolva érzik magukat a kapcsolatukban. Azon tűnődnek a jegy szülöttei, vajon mondtak vagy tettek-e valamit, amivel valamilyen módon megsértette kedvesét. Ám a párja valószínűleg a munkája miatt stresszes vagy eleve az foglalja le az idejét és nincs Önnel semmilyen gondja. Hamarosan javulni fog a helyzetük, ahogy az egyedülállóké is!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



A tegnap elfogyasztott az étel- és italmennyiség arra kényszerítheti ma, hogy diétázzon. Valószínűleg elcsaphatta a gyomrát, de legalábbis nem tartotta tiszteletben a saját korlátait. A legjobb, ha ma semmit sem visz túlzásba. Végezze el a legszükségesebb feladatokat, utána adja át magát a pihenésnek. Ázzon egy nagyot a kádban, és korán menjen lefeküdni. Reggelre már sokkal jobban fogja érezni magát!

BAK: (december 22 - január 20.)



A párok életében egy kellemetlen kérdés merülhet fel és talán össze is veszhetnek. Nem éppen az a legjobb megoldást, ha mindenáron a saját igazukat próbálják meg bebizonyítani és ehhez esetleg partnereket próbálnak találni. Viselkedjenek felnőttek módjára és beszéljenek higgadtan a problémájukról. Ráadásul emiatt a dolog miatt napközben is feszültek lehetnek, ami hatással lesz a munkahelyi teljesítményükre is.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma nagyon hiányol valakit. Talán épp itt lenne az ideje, hogy felhívja és találkozzon vele. Ha pedig a párjával szemben érzi azt, hogy eltávolodtak egymástól, akkor beszélnie kellene a problémáról ahelyett, hogy csak vár. Amennyiben a tér választja Önöket, próbálja meg lefoglalni magát és tanuljon valamit, képezze magát addig is, amíg újra találkoznak, így legalább az illetőt is sikerül majd lenyűgöznie!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp