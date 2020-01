Napi horoszkóp - 2020. január 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Jó, hogy szívvel-lélekkel tudja végeznie a hobbijait, de lássa be, hogy manapság a hobbiját használja kifogásnak arra, ha valakikkel nem szeretne találkozni, illetve a hobbijába menekül bizonyos problémák elől is. Menekülés helyett szembe kellene néznie a problémákkal és rendeznie kellene a kapcsolatait is. A hobbi egy szórakoztató tevékenység legyen, nem pedig kifogás vagy menekülési lehetőség.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Változás van a levegőben! Lehet, hogy nem érzi, mert inkább a csalódásra, semmint a pozitív eseményekre van felkészülve. Nem csoda, hogy aggódik amiatt, hogy vajon eléri-e valaha a céljait. Pedig elhiheti, semmi sem lehetetlen, csupán előfordul az, hogy nem akkor teljesüljenek a vágyaink, amikor mi szeretnénk, hanem később. Végül nem számít, meddig tartott odajutni, csak az, hogy megérkezett!

Sokszor több figyelmet szentel másoknak, mint magának, és ez senkinek nem jár előnyökkel. Okosan tenné, ha ezen mielőbb változtatna és nemcsak azért, hogy ne omoljon össze testileg vagy lelkileg, hanem azért is, hogy végre megvalósítsa a saját vágyait. Ossza be okosan az idejét és tanuljon meg nemet mondani. Még a rokonainak sem kell folyton minden szívességet megtennie, hiszen van saját élete is, amiért felelős.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bizonyos ponton a népszerűség inkább teherré válik, mintsem áldássá. Már kicsit soknak érzi, hogy mindenki hívogatja, keresi Önt, mert találkozni akarnak magával és beszélgetni. Ha már igazán terhesnek érzi a környezetét, akkor céltudatosan és határozottan le kell építenie azt. Ideje lehet, hogy újraértékelje prioritásait. Ahelyett, hogy megpróbálna mindenkinek megfelelni, dolgozzon azon, hogy olyan élete legyen, amelyben boldog lehet!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma lehetősége adódik javítani az anyagi helyzetén. Ez jelenthet egy jobb álláslehetőséget, esetleg fizetésemelést, de az sem kizárt, hogy értékes szakértői tanácsot kap. Ha üzletet kíván kötni, legyen óvatos, mert sokat nyerhet, de ugyanakkor nagyot bukhat is. Ne hagyja magát befolyásolni! Ma valaki megpróbálhatja Önt negatív irányba befolyásolni. Tudjon különbségeket tenni a lehetséges személyek között!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma megismerkedik egy új oldalával! Általában konzervatív és visszafogott, de fontolóra veszi, hogy külsőleg és belsőleg is egyaránt többet mutat magából, de legalábbis is merészebb lesz! Ugyanakkor a romantika a levegőben van, és ha épp ma debütál extravagáns, szexi külsejével, nem kérdés, hogy hamar új hódolókra akad. A párban élők hálószobájába pedig visszatérhet a tűz!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen elővigyázatos és hallgasson a megérzéseire, különben ma átverhetik! Vigyázzon, mit vesz meg, vagy milyen fantasztikusnak látszó üzleti lehetőségbe rohan bele. Sajnos ma tényleg igaz lehet, hogy nem minden arany, ami fénylik. Ne ragadtassa el magát és ne kapcsolja ki az ösztöneit, akkor gond nélkül elkerülheti a kellemetlenséget. Viszont szenvedély a levegőben van, úgyhogy izgalmas estére számíthat a kedvesével!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Mostanra már elég érzékeny és türelmes ahhoz, hogy nyitottabb legyen a környezetével szemben. Szüksége is lesz rá, mert ma valaki a segítségére fog szorulni. Ne feledje, nem kell az illető helyett megoldania a problémát, elég az, ha meghallgatja és támogatja! A munkahelyén is kivételes lehetőséget kaphat, egyedül Ön lesz alkalmas egy feladat elvégzésére. Végül hatalmas jutalmakat fogsz kapni az erőfeszítéseiért.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Kedves és szeretetteljes természete ma vonzza az embereket, mint egy mágnes. Valahol ezt már megszokta, de ma új embereket ismerhet meg ennek köszönhetően. Azt fogja tapasztalni, hogy ezek a találkozások jó érzéssel és valahol elégedettséggel töltik el. De közben ne hanyagolja el a meglévő kapcsolatait sem. Óvakodjon attól, hogy esetleg azt figyelje, milyen előnyei származhatnak az új ismeretségeiből és emiatt mellőzön másokat.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Eddig nem kapott válasz valamire, amire régóta várakozott. De ma valószínűleg megtörténik az áttörés, amit olyan régóta remélt. A változás óriási lehet, és számottevően megváltozhat az élete. Hirtelen talán elbizonytalanodhat, de csak azért, mert ijesztőnek találja a változásokat. Ma lesz ideje kicsit a múltba révedni, aminek köszönhetően belátja a hibáit és a változásokat elindító kulcsfontosságúak eseményeket.

BAK: (december 22 - január 20.)



Itt lenne az ideje annak, hogy magával is törődjön, ne mindig csak azt nézze, hogy másoknak mi a jó! Nemcsak lelki, hanem testi szinten is. Kedvezzen magának és újítsa fel ruhatárát, áldozzon a szépség oltárán annak érdekében, hogy jobban érezze magát a bőrében. Fogja a párját vagy egy barátját és frissítse fel külsejét. Most épp erre van szüksége ahhoz, hogy beindítsa életében a pozitív változásokat!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma egy újabb feszültségekkel, de minimum némi szorongással teli nap vár Önre. Bármilyen testmozgás jelentősen megnyugtatná. Ha kell, tűnjön el pár órára, amikor csak magával foglalkozik. Ne vigye haza a stresszt, mert azzal csak veszekedést robbanthat ki vagy pedig másokat is lehúzhat. Gondolkodjon el hosszú távon azon, min kellene változtatnia ahhoz, hogy ne legyen ennyire feszült!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp