Napi horoszkóp - 2020. január 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma olyan emberekkel ismerkedhet meg, akik hasonló érdeklődési körrel bírnak. Egy ismerőse által találkozhat velük és az is lehet, hogy mindannyiuk közül kitűnik majd egy kiemelkedő személy is, akitől rengeteget tanulhat. Amennyiben megmer nyílni és megmutatja önmagát, nem kis népszerűségre tehet szert. Remek időtöltésnek bizonyul a társasági élet, igazán élvezni fogja, már csak azért is, mert tudja, hogy számít a véleménye.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az írás, az írott szó ma központi helyet foglal el az életében. Egyrészt azért, mert fontos dolgokról olvashat, nemcsak olyanokról, amik érdeklik, hírértéke van, hogy a közvetlen környezetével kapcsolatosan is fontos dolgokat tudhat meg. Másrészt Önnek is érdemes ügyelnie arra, hogy miről ír és kinek. Törekedjen arra, hogy a megfelelő személynek küldje a levelét és világosan fogalmazzon!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szakmai szinten előrelépés várható. Meglehet, hogy megemelik a fizetését vagy azzal kapcsolatosan kap egy biztos ígéretet. Azok, akiknek saját üzletük van, örülhetnek, mert szép lassan növekedésnek indul a vállalkozásuk és talán már ma is látványos eredményt érhetnek. Ennek ellenére új lehetőségeket kereshet, mert még több kihívásra vágyik. Ne kapkodjon el semmit, mert ez még nem a jéghegy csúcsa!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Visszatérhet az életébe egy olyan személy, akivel kapcsolatban kétes érzései vannak. Talán egyszer régen fontos volt Önnek és most is érez még iránta valamit, de egyúttal tart is tőle és nem szeretne újra csalódni benne. Adjon magának időt, amit eldönti, hogy visszaengedi-e az életébe van sem. Ugyanakkor ma lehetősége adódik egy kis kiruccanásra, mindenképpen érdemes lenne élnie a lehetőséggel.

Egy váratlan, de szerencsés helyzet állhat elő, amire soha nem számított. Úgy tűnhet, mint egy álom valóra válása, mégis valamilyen módon megzavarhatja az életét és nyugtalanná teszi. Előfordulhat, hogy egy választással szembesül: kezdjen új életet és voksoljon a változások mellett vagy engedje el, és vállalja annak kockázatát, hogy esetleg soha többé nem adódik még egy ilyen esélye. Gondolja át alaposan!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amennyiben egyedülálló, akkor ma megismerkedhet valakivel. Nem kizárt, hogy a munkahelyén vagy legalábbis munkával kapcsolatosan. Érdemes ma időt szánnia az illetőre, mert időre van szüksége ahhoz, hogy kibontakozzon és megnyerje magát. A párban élők viszont legyenek óvatosak, mert félreérthetően viselkedhetnek, és kellemetlen helyzetbe kerülhetnek az illető vagy éppen a párjuk előtt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Valami váratlan érzelmi megrázkódtatás érheti. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni, de olyan váratlan, meglepő vagy kellemetlen dolog történhet, ami teljesen felkavarja. Az is lehet, hogy egy rég nem látott ismerőse tér vissza az életébe és bolygatja fel az életét. Fontos, hogy csak akkor hozzon döntést, amikor már teljes egészében lenyugodott. Sőt, talán nem is magát éri közvetlenül, de mégis mélyen megérinti a dolog.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Munka szempontjából általában meglehetősen ötletes, de ma azt érezheti, hogy az innováció forrása teljesen kiszáradt. Bármennyire is próbálkozik, valószínűleg nem lesz képes új ötleteket összegyűjteni vagy megoldani egyik-másik problémás helyzetét. Valószínűleg alacsony az energiaszintje, ezért az elméje a szokásosnál lassabb ütemben működik. Összpontosítson ma inkább a rutin feladatokra!

Azok az emberek, akikkel ma találkozik, később igencsak hozzájárulhatnak az életéhez. Ma különösen lelkes lesz, ezért mindenképpen foglalkozzon olyan dolgokkal, amikkel el van maradva, vagy igazán érdeklik, mert számottevő eredményt érhet el. Amit ma felfedez, akikkel ma találkozik, valamilyen formában hozzájárulnak a jövője alakulásához. Munkahelyén ma figyeljen oda a részletekre!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ez az új kezdetek napja lehet. Függetlenül attól, hogy tisztában van vele vagy sem, készen áll arra, hogy új kihívásba vágja a fejszéjét. Képes arra, hogy nagy dolgokat vigyen véghez és megvalósítsa tervét. Ne üljön a babérjain! Csak egy kis erőfeszítésre van szüksége! Mutassa meg tehetségét, hogy mi mindenre képes és akár elő is léptethetik. De legalábbis érdemes ma beszélnie a jövővel kapcsolatos elképzeléseiről.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egyik szerettének ma igencsak szüksége lehet a segítségére. Nehéz helyzetbe kerülhetett és talán csak Ön képes segíteni rajta. Valószínűleg vonakodni fog valamiért eleget tenni a kérésnek, de bárhogy is döntene, alaposan fontolja meg és azt is, hogy utána a döntése miként hathat a kapcsolatukra. Legyen igazságos és mellette gondoljon a sajátja és az illető jövőjére. Vagy akár állapodjanak meg abban, milyen feltételek mellett tud neki segíteni.

BAK: (december 22 - január 20.)

Testileg és lelkileg egyaránt fantasztikus formában lesz. Egész nap majd kicsattan a bőréből és csak úgy ragyog. Környezetétől rengeteg dicséretet söpörhet be. Sőt, azt veheti észre, hogy egyre többen fordulnak meg Ön után. Ráadásul ma fogékonyabb olyan dolgokkal kapcsolatban is, amelyek elől korábban elzárkózott és ez a rugalmasság jótékony hatással lehet egyik-másik kapcsolatára.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



