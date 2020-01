Napi horoszkóp - 2020. január 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kerülje el a drámakirálynőket és az energiavámpírokat, akik megpróbálhatják elrontani a napját vagy éppenséggel elrabolni az idejét. Ma nagyon fontos, hogy zavartalanul haladhasson előre, mert csak akkor végezhet a munkájával és a kitűzött céljaival. De azt se engedje, hogy bárki aláássa az öngondozási erőfeszítéseit azzal, hogy kritizálja vagy lehúzza magát. Ha nehéz problémával küzd, keresse fel szakmai tanácsadót vagy a bizalmasát!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma komoly belső konfliktus alakulhat ki Önben, egy csábító személy vagy tevékenység lehetősége miatt. Egyedül Ön az, aki dönthet a dologban, ne is próbálja meg másra hárítani. De beszélhet róla hangosan. Mérlegeljen alaposan, azután döntsön. Valószínűleg ma emiatt sokáig nyugtalan lehet, nem is halad úgy a feladatival, mint kellene. Ha nem szedi össze magát, jelentős hátrányba kerülhet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Meglehetősen stresszes napja lesz, és mivel oldaná a belső feszültséget? Egészségtelen ételekkel és koktélokkal. Inkább keresse meg a stressz kezelésének egészségesebb módjait, ha nem akar utána egész este szenvedni vagy lelkiismeret-furdalással küzdeni. Viszont ha egy kollégája vagy barátja megpróbálja bevonni magát a személyes drámájába, és kockázatos szívességet kér, inkább mondjon nemet, különben kellemetlen helyzetbe kerülhet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen ma eltökélt, különben megpróbálják mások ellopni az idejét, amit feladatai befejezésével vagy éppen önmagával és kedvteléseivel tölthetne. Lehet, hogy megsajnálja az illetőt és segíteni szeretne rajta, de talán nem is Ön tisztje lenne és az sem kizárt, hogy nem is tud rajta segíteni. Ha nem jut elég ideje arra, hogy a saját testi-lelki akkumulátorait újratöltse, akkor a kiégés veszélye fenyegetheti.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne legyen túl szigorú magával vagy másokkal. Hajlamos lehet szeretteinek megtiltani bizonyos dolgokat, illetve elutasítani őket, pedig semmi rossz nincs az ötletükben. Magát is kényszeres munkára ítéli ahelyett, hogy legalább munka után pihenni és barátaival lógna. Legyen kicsit megértőbb másokkal és csak mert úgy gondolja, maga sem szórakozhat, - pedig valójában igen ? ne tiltsa meg másoknak is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Óvatosan flörtöljön! Noha a viselkedését ártatlan szórakozásnak tekinti, a másik fél komolyan veheti a szavait. Ne vezessen félre senkit, ha nem szándékozik romantikus kapcsolatba kerülni az illetővel. Másrészt előfordulhat, hogy valaki az Ön szívével játszik. Ha úgy érzi, hogy egy bizonyos személy játszik Önnel, akkor ossza meg vele aggodalmát. De olyan után se akarjon futni, aki valamilyen okból nem elérhető!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nagyon bízik önmagában, de nem szabad túlságosan elbíznia magát, sem pedig mások felett uralkodnia. Ha megpróbálja saját nézeteit másokra ráerőszakolni, az komoly problémákkal és sok-sok veszekedéssel járhat. Nem elég, ha igaza van. Önnek is úgy kell viselkednie, hogy mások nem sértenének meg. A szerény megközelítés segít számos, még folyamatban lévő feladat elvégzésében.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma nagyon szerény és segítőkész lesz, sokan lehetnek hálásak Önnek. Készen áll arra, hogy önzetlenül cselekedjen. Ha a munkahelyén teszi, hirtelen óriási népszerűségre tehet szert. Az emberik tisztelik magát érte és követni fogják a példáját. De legyen óvatos és figyeljen oda saját magára és az egészségére is. Ne feledkezzen meg önmagáról és tegyen arról is, hogy eleget pihenjen.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma impulzív hangulatban lesz. Képes új projektekbe belefutni anélkül, hogy alaposan átgondolná őket, és ez szükségtelen problémákat okozhat magának mind a munkahelyen, mind a családi életben. Próbálj meg reálisan mérlegelni még akkor is, ha jelenleg inkább az érzelmi vezérlik. Számos lehetőség merülhet ma fel, ezért érdemes lehet akár egy kívülálló segítségét is kérnie abban, akinek a segítségével tisztán láthat.

BAK: (december 22 - január 20.)



A tapasztalat a legjobb tanár, és jelenleg bőven van mit megtapasztalnia. Ne hagyja figyelmen kívül a múlt tanulságait, és mentse meg magát a szenvedésektől, amelyekkel a jövőben találkozhat, méghozzá újra. Próbáljon meg segíteni azoknak, akik ma Önhöz fordulna, legyen szó kollégáról vagy barátokról! Ezzel magával is jót fog tenni és mikor Önnel lesz szüksége segítségre, nem hagyják cserben.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



A munka és a magánélet egyensúlya felborulóban van. Töltsön több minőségi időt szeretteivel, ahelyett, hogy folyton csak dolgozik. Menjenek el randizni vagy csináljanak valamilyen családi programot. De bármit is tesznek, ne beszéljen a munkáról, vagy legalább ne gondoljon rá. Kell egy kis pihenés Önnek is, hogy megszabaduljon a stressztől, arról nem is beszélve, hogy így utána a munka is jobban fog menni.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Csak mondjon ?igent? az új életre. Ha szeretne megszabadulni a plusz kilóktól meg a feszültségtől, akkor bizonyos kénytelen lesz alapjaiban változtatni a szokásain. Nem kell éheznie, sem divatos sportokat űznie, csak határozza el magát, figyeljen oda az étkezésére és arra, hogy eleget mozogjon. Kerülje a legújabb őrültségeket, és készítsen pontos terveket még ma, mivel ez a nap tökéletes az új életmód kialakításához.

